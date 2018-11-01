 Космический зонд Dawn перестал выходить на связь | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Космический зонд Dawn перестал выходить на связь

На автоматической станции, исследовавшей пояс астероидов, кончилось топливо. Зонд Dawn был запущен в 2007 году.

На автоматической станции Dawn

На автоматической станции Dawn

На автоматической станции Dawn, исследующей пояс астероидов, закончилось топливо. Как сообщило в четверг, 1 ноября, американское космическое агентство NASA, Dawn после 11 лет работы в космосе не выходила на связь как минимум двое суток, пропустив два сеанса связи. Ученые считают, что, вопреки невозможности связываться с Землей, станция сможет находиться на нынешней траектории - близ карликовой планеты Церера.

Контекст

Европе есть чем гордиться в космической отрасли, но конкуренция только усиливается - как со стороны США, так и стран Азии. Как в ней преуспеть, обсуждалось на конференции в Брюсселе. (25.01.2018)

Национальная система покрытия Земли высокоскоростным интернетом - "Эфир" была представлена 22 мая "дочкой" Роскосмоса. Но во время презентации проект подвергли критике. (23.05.2018)

Система камер Dawn была разработана и сооружена в том числе в научных учреждениях Германии - в Берлине, Брауншвейге и Гёттингене. Изначально станция была запущена в 2007 году, а ее миссия была рассчитана на 9 лет. После успешной работы, срок действия Dawn неоднократно продлялся. В марте 2015 года Dawn стал первым летательным аппаратом, который достиг траектории карликовой планеты. Перед этим зонд достиг астероида Веста.

"Сегодня мы отмечаем конец миссии Dawn и ее невероятных технических достижений, которые дали нам важнык научные данные", - заявил представитель NASA Томас Цурбухен.

 

Смотрите также:

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса. DW представляет снимки командира МКС Александера Герста (Alexander Gerst).

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Александер Герст на весах

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Как узнать свой вес в полной невесомости? Этот аппарат помогает астронавту Александеру Герсту следить за своим весом на МКС.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Тренировка астронавтов на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    На МКС нужно быть готовым ко всему! Так астронавты тренировались на случай утечки кислорода или пожара.

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Стыковка Союза МС-09 с МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Стыковка с МКС "Союза МС-09", который доставил на станцию Александера Герста (ESA), Сергея Прокопьева ("Роскосмос") и Серину Ауньен-Чэнселлор (NASA). Снимок сделал российский астронавт Олег Артемьев ("Роскосмос"), уже работавший в тот момент на МКС.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:46
Now live
01:46 мин

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов

 

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (13.09.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

Александер Герст – первый в истории немец-командир МКС  

Как обедать в космосе  

Реклама

Самые читаемые

НАТО сожалеет, что РФ не услышала призывы к диалогу по договору о РСМД  

Почему и куда из Германии уезжают немцы?  

Невидимый легион: почему украинские добробаты в Донбассе не легализуются  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно