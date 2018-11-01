Космический зонд Dawn перестал выходить на связь

На автоматической станции Dawn, исследующей пояс астероидов, закончилось топливо. Как сообщило в четверг, 1 ноября, американское космическое агентство NASA, Dawn после 11 лет работы в космосе не выходила на связь как минимум двое суток, пропустив два сеанса связи. Ученые считают, что, вопреки невозможности связываться с Землей, станция сможет находиться на нынешней траектории - близ карликовой планеты Церера.
Система камер Dawn была разработана и сооружена в том числе в научных учреждениях Германии - в Берлине, Брауншвейге и Гёттингене. Изначально станция была запущена в 2007 году, а ее миссия была рассчитана на 9 лет. После успешной работы, срок действия Dawn неоднократно продлялся. В марте 2015 года Dawn стал первым летательным аппаратом, который достиг траектории карликовой планеты. Перед этим зонд достиг астероида Веста.
"Сегодня мы отмечаем конец миссии Dawn и ее невероятных технических достижений, которые дали нам важнык научные данные", - заявил представитель NASA Томас Цурбухен.
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Автор: Ксения Сафронова