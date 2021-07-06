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Коронавирус: хроника пандемии

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 вынуждает страны переходить на карантинный режим. DW следит за событиями в режиме реального времени.

В мире начиная с января 2020 года растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), который вызывает легочное заболевание COVID-19 (Coronavirus disease 2019). По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 210 странах. В Европе сильнее всех пострадали Испания и Италия. Правительства многих стран вынуждены были ввести жесткие меры, ограничивающие физическое общение людей - локдауны и карантины. К середине лета ситуация в ряде регионов стабилизировалась. Однако осенью-зимой во многих странах начались вторая и третья волны эпидемии. Правительства ускорили процесс иммунизации населения вакцинами. В странах, где прививочная кампания идет наиболее успешно, распространение инфекции земдлилось или приостановилось

Специальная рубрика "Коронавирус" >>>

02.05.2020 *** A medical staff of Gemotest wearing a protective gear, glasses and face mask takes a saliva sample from a man at a drive-in COVID-19 testing facility in Moscow on May 2, 2020, amid the new coronavirus COVID-19 pandemic. - Russia on Saturday reported its largest increase in coronavirus cases with the new infections rising by nearly 10,000 in a single day. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP) (Photo by VASILY MAXIMOV/AFP via Getty Images)

Коронавирус: Для вакцинированных россиян отменяют тесты при въезде в РФ 06.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 185 млн жителей планеты. Свыше 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 6 июля.
Britain's Prime Minister Boris Johnson gives an update on relaxing restrictions imposed on the country during the coronavirus covid-19 pandemic at a virtual press conference inside the Downing Street Briefing Room in central London on July 5, 2021. - Prime Minister Boris Johnson will on Monday unveil a plan to lift most if not all of England's pandemic restrictions from July 19, as he urged the public to learn to live with the coronavirus. (Photo by DANIEL LEAL-OLIVAS / POOL / AFP)

Коронавирус: в Англии с 19 июля отменят большинство ограничений 05.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 184,5 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 5 июля.
Santa Ana, CA - May 13: Jeremy Haworth, 12, holds on to his arm after getting his first COVID-19 vaccine at the Providence Edwards Lifesciences vaccination site, in Santa Ana, CA, on Thursday, May 13, 2021. (Photo by Jeff Gritchen/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images)

Коронавирус: США не удалось выполнить цель Байдена по уровню вакцинации 04.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 184 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 4 июля.
Spring weather May 29th 2021. People enjoy punt tours along the River Cam in Cambridge, with the bank holiday weekend expected to bring blue skies and widespread sunshine. Picture date: Saturday May 29, 2021. See PA story WEATHER Spring. Photo credit should read: Joe Giddens/PA Wire URN:60072518

Коронавирус: Эксперты опасаются отмены карантинных ограничений в Великобритании 03.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 3 июля.
FILE PHOTO: A logo is pictured on the World Health Organization (WHO) headquarters in Geneva, Switzerland, November 22, 2017. REUTERS/Denis Balibouse/File Photo

Коронавирус: ВОЗ встревожена распространением "дельта"-варианта в Африке 02.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 2 июля.
Eine Strassenbahn,Tram,Carris,Electrico faehrt hinauf zum Castelo Sao Jorge durch die Altstadt, Impressionen aus Lissabon in Zeiten der Coronavirus Pandemie am 16.08.2020. In Portugal leidet die Tourismusbranche massiv unter den Folgen der Coronavirus Pandemie-trotz Hochsaison und Urlaubszeit bleiben die Touristen und Urlauber fern.

Коронавирус: Португалия вводит комендантский час в ряде муниципалитетов 01.07.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 183 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 1 июля.
Beachgoers enjoy a summer day at the Carcavelos beach as the COVID-19 coronavirus pandemic continues, in Cascais, near Lisbon, Portugal, on June 26, 2021. (Photo by Pedro FiÃºza/NurPhoto)

Коронавирус: в Португалии растет число инфицированных 30.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 182 млн жителей планеты. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 30 июня.
Eine neue Lieferung von ca. 470 000 Dosen des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V wird aus einem Flugzeug der argentinischen Fluggesellschaft Aerolineas Argentinas entladen. +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус: Гватемала требует деньги за непоставленный "Спутник V" 29.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 182 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 29 июня.
08.11.2019, Bayern, München: Zahlreiche Flüge der Lufthansa werden während eines Streiks der Flugbegleiter auf einer Anzeigetafel als gestrichen ausgewiesen. Die Lufthansa sagt wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter insgesamt 1300 Flüge mit rund 180 000 betroffenen Passagieren ab. Foto: Matthias Balk/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Коронавирус: Еврокомиссия добивается упрощения возврата денег при отмене рейсов 28.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 181,9 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 28 июня.
CHUVASHIA, RUSSIA - MAY 27, 2021: An ampoule with the Gam-COVID-Vac (Sputnik V) vaccine against COVID-19 used by a medical team of the Vurnary Central District Hospital in a mobile health unit deployed in the village of Kyumel-Yamashi. Semyon Antonov/TASS

Коронавирус: прививку "Спутник V" не советуют делать кормящим матерям 27.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 181,5 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 27 июня.
Health Secretary Matt Hancock gestures as he speaks during the daily briefing to update on the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, at 10 Downing Street, in London, United Kingdom June 8, 2020. Pippa Fowles/No 10 Downing Street/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. THIS IMAGE IS FOR EDITORIAL USE PURPOSES ONLY. THE IMAGE CAN NOT BE USED FOR ADVERTISING OR COMMERCIAL USE. THE IMAGE CAN NOT BE ALTERED IN ANY FORM. NO RESALES. NO ARCHIVES

Коронавирус: министр здравоохранения Великобритании ушел в отставку 26.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились около 181 млн жителей планеты. Почти 4 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 26 июня.
Mitarbeiterin in der Visastelle im Konsulat der Deutschen Botschaft in Kiew , klebt ein Schengen Visum in einen Reisepass . Ukraine . German Embassy . Kiev , Ukraine . 25.04.2008 , , , Kiew UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxKoehlerx Assistant in the Visa agency in Consulate the German Embassy in Kiev sticks a Schengen Visa in a Passport Ukraine German Embassy Kiev Ukraine 25 04 2008 Kiev UKR Ukraine PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxKoehlerx

Коронавирус: Франция приостановила продление виз россиянам 25.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180,5 млн жителей планеты. Более 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 25 июня.
Ein Kinder- und Jugendarzt impft eine junge Frau mit dem Corona-Impfstoff Comirnaty von Biontech/Pfizer.

Коронавирус: ЕС хочет к 27 июня привить одной дозой 60% взрослых 24.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн жителей планеты. Более 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 24 июня.
Medical personnel holds a pack of ampules of the Russian Sputnik-V, The first registered vaccine against COVID-19, for photographer in Golestan hospital in the city of Ahvaz 817Km (508 miles) south of Tehran in Khouzestan province on March 14, 2021. (Photo by Morteza Nikoubazl/NurPhoto)

Коронавирус: Словакия избавится от 160 000 доз "Спутника V" 23.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 180 млн человек. Свыше 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 23 июня.
6467369 20.02.2021 In this handout photo released by the Chumakov research institute, Russia's CoviVac coronavirus vaccine, the third vaccine against COVID-19 registered in Russia, is pictured in Moscow, Russia. Editorial use only, no archive, no commercial use. Chumakov research institute

Коронавирус: в Москве закончилась вакцина "Ковивак" 22.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 179 млн жителей планеты. Около 3,9 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 22 июня.
Eine Ärztin übergibt einem Mann im Impfzentrum des Klinikums Stuttgart in der Liederhalle nach einer Impfung seine Impfbescheinigung. Baden-Württemberg öffnet die Vergabe von Impfterminen für mehr Menschen mit Vorerkrankungen sowie deren Angehörige. +++ dpa-Bildfunk +++

Коронавирус: в Германии полностью привита почти треть населения 21.06.2021

Коронавирусом с начала пандемии заразились более 179 млн жителей планеты. Свыше 3,8 млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. DW следит за событиями 21 июня.
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