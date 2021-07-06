Коронавирус: хроника пандемии

Мировое сообщество борется со стремительно распространяющимся коронавирусом SARS-CoV-2. Возбудитель пневмонии COVID-19 вынуждает страны переходить на карантинный режим. DW следит за событиями в режиме реального времени.

В мире начиная с января 2020 года растет число людей, зараженных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), который вызывает легочное заболевание COVID-19 (Coronavirus disease 2019). По данным международной группы волонтеров Worldometer, опасный возбудитель выявлен более чем в 210 странах. В Европе сильнее всех пострадали Испания и Италия. Правительства многих стран вынуждены были ввести жесткие меры, ограничивающие физическое общение людей - локдауны и карантины. К середине лета ситуация в ряде регионов стабилизировалась. Однако осенью-зимой во многих странах начались вторая и третья волны эпидемии. Правительства ускорили процесс иммунизации населения вакцинами. В странах, где прививочная кампания идет наиболее успешно, распространение инфекции земдлилось или приостановилось



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