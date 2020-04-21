 Коронавирус и образование: кто поможет иностранным студентам в Германии? | Учеба и работа в Германии | DW | 24.04.2020

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Учеба и карьера

Коронавирус и образование: кто поможет иностранным студентам в Германии?

Во время пандемии в трудном финансовом положении оказались и иностранные студенты в Германии. DW связалась с некоторыми из них, а также попросила эксперта прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Пустая аудитория университета в Штутгарте

Пустая аудитория университета в Штутгарте

Владлена Векша учится в Боннском университете по магистерской программе "Междисциплинарные медиаисследования". Десятого марта она уехала к родителям в гости, но вернуться в Германию пока не может из-за того, что границы закрыты. При этом продолжает платить 320 евро в месяц за общежитие.

"Мне повезло, я продолжаю работать в одной из боннских фирм на удаленке из Одессы, где сейчас нахожусь. Поэтому могу оплачивать свою пустующую комнату. Некоторым моим друзьям в этом смысле приходится куда трудней. Многие из-за пандемии потеряли работу и неизвестно, смогут ли они продолжить работать после нее", - делится своими опасениями Владлена.

Владлена Векша

Владлена Векша

Спасает режим онлайн-обучения

Владлену волнует неясность: сколько все это будет продолжаться, когда она сможет вернуться и сколько будет стоить билет из Украины в Германию после пандемии? "С началом нынешней недели учеба в университете перешла на онлайн-режим, это поможет нам не отстать от программы. Пока такая форма обучения продлиться две недели. Студенческая виза у меня открыта, поэтому я смогу вернуться в Бонн, когда снова откроются границы," - подчеркивает Владлена в интервью DW. По ее словам, как только университет объявит о режиме обязательного присутствия на занятиях, то у нее могут возникнуть проблемы.

Девушка надеется, что уже очень скоро сможет продолжить учебу и работу в Бонне. "Пока в Украине у родителей мне комфортнее, чем было бы в Бонне, где я находилась бы одна в изоляции в комнате студенческого общежития", - признается она.

Переговоры с хозяином квартиры

В такой же ситуации оказалась и 23-летняя москвичка Карина Меркурьева, которая учится в Техническом университете Берлина на факультете медиаинформатика. Она застряла в Москве, потому что гостила у родителей. Вернуться в Германию пока не может. Карину спасает то, что она подрабатывает в качестве фрилансера на Радио Свобода и может работать на удаленке. Однако несмотря на то, что она находится в Москве, ей приходится оплачивать комнату в коммунальной квартире в Берлине.

Карина Меркурьева

Карина Меркурьева

"Я не живу там уже два с половиной месяца и веду переговоры с хозяином квартиры о том, чтобы хотя бы немного снизить арендную плату, которая сейчас составляет 315 евро в месяц", - подчеркивает студентка. Карина пыталась предложить хозяину временного съемщика комнаты вместо себя, но в период пандемии это сделать сложно или практически невозможно. К тому же среди жильцов квартиры есть пожилая женщина, которая входит в группу риска. Возможное возвращение Карины из Москвы сейчас эту соседку очень пугает из-за актуальной ситуации с распространением коронавирусной инфекции в России.

Карине, можно сказать, еще повезло, она зарабатывает деньги на удаленке, а вот ее подруга, которая находится в Берлине, оказалась в более сложной ситуации. "Она финансировала свою жизнь за счет подработки в магазине спортивной одежды, но теперь потеряла работу. Пока помогают родители, но их возможности тоже ограничены", - рассказывает Карина Меркурьева.

На что жить и оплачивать аренду - неизвестно

В еще более затруднительном положении оказалась студентка Боннского университета из Армении Лиана Масумян. Она учится на факультете английской культуры и литературы. "Кризис из-за коронавирусной инфекции очень сильно ударил по моему финансовому положению, - признается в интервью DW Лиана, - я работала кассиром в филиале торгового дома Peek & Cloppenburg в Кельне. Из-за локдауна его, как и другие такие крупные торговые предприятия, закрыли, а я осталась без заработка".

Лиана Масумян

Лиана Масумян

Лиана снимает вместе с подругой, тоже студенткой из Армении, квартиру под Бонном за 450 евро в месяц. В данный момент у них практически нет средств к существованию, и они не могут оплачивать аренду жилья. "Иностранные студенты не получают государственную стипендию-ссуду BAföG, мои родители в Армении сами находятся в трудной ситуации, а я в отчаянии, потому что не знаю, где заработать деньги", - делится своими тревогами Лиана. Девушка разослала свои резюме в несколько супермаркетов, но ей пришли отказы. "Во время пандемии еще трудней найти работу, чем в обычное время, тем более, нам, иностранным студентам", - пожимает плечами Лиана.

По ее словам, пока владелец жилья снимает деньги за квартиру из залога, который девушки заплатили при подписании договора об аренде, но что будет потом - непонятно. Трудности возникли у студентки и с выплатой медицинской страховки - чуть более ста евро в месяц.

"В некоторых университетах Германии уже созданы фонды для экстренной финансовой поддержки студентов во время пандемии, но в Боннском университете пока такого фонда нет. По телефону мне ответили, чтобы я набралась терпения и ждала. Я в большой растерянности", - подчеркивает в интервью DW Лиана Масумян.

Необходимо срочное политическое решение проблем 

Редакция DW обратилась в  Федеральный союз зарубежных учащихся (Bundesverband ausländischer Studierender) с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Вот что рассказал член правления этой организации, референт по финансовым вопросам Фабиан де Планк (Fabian de Planque): "Мы очень обеспокоены положением иностранных студентов в Германии, работаем каждый день, включая выходные дни. Звоним, что называется, во все колокола, обратились с двумя открытыми письмами - в министерства образования и внутренних дел Германии, в которых излагаем проблемы этих студентов и предлагаем срочные пути их решения". 

Фабиан де Планк

Фабиан де Планк

По словам Фабиана де Планка, Германская служба академических обменов DAAD продолжает и во время пандемии выплачивать стипендии, но среди иностранных студентов не так много тех, кто их получает, ведь очень многие иностранные студенты сами финансируют свое обучение и жизнь в Германии.

Собеседник DW подчеркивает, что Федеральный союз зарубежных учащихся давно выдвигает требование уравнять иностранных студентов с немецкими, включая выплаты государственных стипендий BAföG, что помогло бы избежать плачевного финансового положения, в которое многие сейчас попали. Каждая федеральная земля сама решает, как выплачивать BAföG и как помогать студентам во время пандемии. Некоторые университеты уже создали фонды в поддержку студентов. Например, университет в Йене начал выплачивать нуждающимся единовременную безвозмездную финансовую помощь в размере 800 евро, пока не будут приняты политические решения по этому вопросу. 

Студенты, которые живут в общежитиях, могут обратиться с просьбой пожить, что называется, в долг, не оплачивая деньги за проживание. В договорах об аренде у них стоит, что если комната не оплачивается в течение двух месяцев, то студент теряет место в общежитии. Теперь этот пункт в договорах временно заморожен, а студенты по договоренности могут проживать в общежитиях, не оплачивая аренду своих комнат. Но так не может продолжаться слишком долго, нужны долгосрочные решения проблем на время пандемии и после нее.

Жить в долг - не выход из ситуации

По мнению Фабиана де Планка, нельзя допустить, чтобы студенты оказались в долгах, которые они не смогут выплачивать после пандемии, ведь нет гарантии, что рабочие места у них сохранятся. В петициях студентов к земельным правительствам содержатся требования выплатить по 3000 евро в качестве единовременной помощи. 

Кроме того, в открытом письме в министерство образования ФРГ Федеральный союз зарубежных учащихся требует перенести экзамены для студентов на более поздние сроки или дать возможность повторить семестр, потому что из-за пандемии у студентов не было возможности пройти полный курс обучения. В своем открытом письме Федеральный союз зарубежных учащихся обращает внимание на то, чтобы студентам, у которых заканчиваются студенческие визы, были продлены сроки пребывания в Германии на год-два для завершения обучения и получения дипломов. "Мы настаиваем на том, чтобы политики позаботились об иностранных студентах в такой же мере, как о немецких студентах, обучающихся в вузах", - подчеркнул в интервью DW член правления Федерального союза зарубежных учащихся Фабиан де Планк.

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    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

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Ссылки в интернете

bas-ev.de

Открытое письмо Федерального союза зарубежных учащихся в министерства внутренних дел (.pdf)

bas-ev.de

Открытое письмо Федерального союза зарубежных учащихся в адрес земельных правительств (.pdf)

solidarsemester.de

Требования студентов в связи с пандемией коронавирусной инфекции (нем.)

Аудио- и видеофайлы по теме

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