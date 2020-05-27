Коронавирус и "Брекзит": чем займется Германия в роли председателя ЕС

1 июля начинается председательство Германии в Совете Евросоюза. ФРГ, в последний раз выступавшая в этой роли в 2007 году, по ротации сменит Хорватию. Председательство в Совете ЕС переходит от одной стране к другой раз в полгода. Передача мандата, впрочем, уже давно стала рутинной процедурой и редко привлекает внимание широкой общественности.

Однако, похоже, что в этот раз все будет иначе - ведь европейские страны оказались в глубочайшем экономическом кризисе из-за пандемии коронавируса. Поэтому партии, входящие в правящую в ФРГ коалицию, решили сделать его преодоление центральной темой председательства Германии в ЕС.

Объем программы помощи ЕС - 750 млрд евро

"Пандемия COVID-19 ставит Евросоюз перед судьбоносным вызовом", - говорится в совместном заявлении Христианско-демократического союза (ХДС), Христианско-социального союза (ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Германия будет "прилагать все силы для того, чтобы сообща и думая о будущем справиться с этой задачей и вновь сделать Европу сильной", - сказано в документе.

Ангела Меркель

В этот непростой период Европе повезло в том, что самую влиятельную и крупную страну-члена ЕС возглавляет опытный кризисный менеджер - Ангела Меркель (Angela Merkel). Так считает аналитик брюссельского Центра европейской политики (EPC) Софи Порншлегель.

При этом на кону действительно стоит очень многое - в частности, соглашение о многомиллиардной программе помощи странам, экономики которых в наибольшей степени пострадали от пандемии. В конце мая Еврокомиссия представила план посткризисного восстановления, на что планируется выделить 750 млрд евро. Это в полтора раза больше, чем совместная инициатива Германии и Франции, ранее предложивших направить на эти цели 500 млрд евро.

ЕС намерен взять кредит на 30 лет

Необходимые средства Еврокомиссия планирует занять на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза. Большинство рейтинговых агентств дают ЕС самый высокий кредитный рейтинг - ААА, поэтому условия заимствования будут выгодными.

Согласно плану Еврокомиссии, кредит будут выплачивать из бюджета ЕС

Возместить эти траты планируется в течение 30 лет из бюджета Евросоюза: для этого ЕС нужно будет либо сократить другие расходы, либо увеличить взносы стран-членов в общий бюджет.

Вместе с планом Еврокомиссия представила и обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021-27 годы в размере 1,1 трлн евро. План посткризисного восстановления не является частью этого бюджета, но тесно связан с ним, поскольку бюджетные рамки - это единственный вариант собрать и распределить такую большую сумму, как 750 млрд евро.

Кредиты или гранты?

Одним из наиболее спорных аспектов нового плана Еврокомиссии является вопрос, в какой форме будут выделять помощь: грантов или кредитов. В то время как кредиты будут выплачивать страны, получившие их, с грантами дело обстоит сложнее, ведь для стран-получателей это - безвозмездная помощь. И потому возвращать займ, потраченный на гранты, придется всему Евросоюзу.

Наиболее пострадавшие от пандемии страны, в частности Италия и Испания, выступают за гранты. Кредиты же, в свою очередь, отстаивают государства, вносящие в бюджет ЕС существенно больше, чем они оттуда получают - к примеру, Нидерланды и Австрия.

План Еврокомиссии на руку Германии

План, однако, еще должны рассмотреть и утвердить все 27 стран-членов ЕС. Ряд европейских дипломатов и экспертов уверены в том, что благодаря своему многолетнему политическому опыту Ангела Меркель сможет способствовать достижению компромисса в этом вопросе.

Хайко Маас

При этом министр иностранных дел Германии Хайко Маас (Heiko Maas) отметил, что в утверждение плана Еврокомиссии крайне заинтересован и сам Берлин.

"Такое государство-экспортер, как Германия, только выигрывает от того, что у других европейских стран дела идут хорошо. Поэтому мы хотим помочь странам, наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса - в частности, Италии и Испании - как можно быстрее преодолеть кризис", - заявил Маас в интервью DW.

Великобритании грозит жесткий "Брекзит"

Экономические последствия пандемии несколько затмили другие вопросы, значащиеся в повестке дня Брюсселя - к примеру, переговоры о торговых отношениях Великобритании и ЕС после "Брезита". Существует риск, что сторонам так и не удастся заключить сделку до завершения переходного периода в конце 2020 года. В этом случае двусторонняя торговля между Лондоном и Брюсселем будет регулироваться общими правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Последние предполагают наличие таможенных пошлин до тех пор, пока не будет урегулирован вопрос об их возможном снижении.

Помимо сделки с Великобританией, в Германии возлагали большие надежды и на Саммит ЕС-Китай, который должен был пройти в середине сентября. Однако из-за пандемии коронавируса и отсутствия прогресса в переговорах о защите инвестиций встречу перенесли на неопределенный срок. В то же время саммит ЕС-Африканский союз, намеченный на октябрь, вероятнее всего, состоится.

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