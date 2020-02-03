Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но отличия все же есть.
На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса 2019-nCoV можно легко спутать с проявлениями гриппа. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, мышечная боль, слабость, в отдельных случаях - головная боль. Но есть два первичных симптома, обнаружив которые, можно с уверенностью предположить, что речь идет о простуде или гриппе, а не о коронавирусе: это насморк и боль в горле.
Эти два симптома - типичные признаки инфекции верхних дыхательных путей. Поскольку новый патоген поражает в основном нижние дыхательные пути, у инфицированного им человека в основном будет сухой кашель, одышка и/или воспаление легких, но не боль в горле.
У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, может длиться до 14 дней. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов.
Как защититься от коронавируса
Актуальный коронавирус 2019-nCoV передается, в основном, воздушно-капельным путем, а также при прикосновении к зараженным поверхностям или инфицированному человеку. Поэтому медицинские маски полностью не могут защитить от коронавируса. Прежде всего, необходимо чаще мыть руки с мылом, пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами и избегать прямого контакта с людьми, которые, предположительно, заражены коронавирусом.
Грипп или простуда: как отличить
Даже врачам порой трудно отличить грипп от простой простуды на основании симптомов. Простуда обычно начинается с першения в горле и насморка, затем появляется кашель, который может быть сухим или с мокротой. В течение нескольких дней у человека болит горло, заложен нос, слегка повышена температура, он чувствует слабость и головную боль.
Грипп, в отличие от простуды, проявляется внезапно и сразу - "в полном объеме": в числе его характерных признаков - головная боль, ломота в суставах, сухой кашель, боль и хрипы в горле, температура поднимается до 41 градуса и часто сопровождается ознобом. Больной испытывает общую слабость и его клонит в сон.
Симптомы банальной простуды ослабевают через несколько дней и проходят полностью примерно через неделю. Грипп обычно длится чаще: в течение первой недели человек полностью выведен из строя, а до полного выздоровления может пройти несколько недель.
Немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) советует ежегодно прививаться против гриппа всем, кто подвержен повышенному риску заражения. К группе риска относятся, в частности, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и люди старше 60 лет. Сделать прививку имеет смысл также тем, кто в силу профессиональной необходимости постоянно общается с большим количеством людей (например, медицинским работникам и сотрудникам общественных учреждений).
Когда имеет смысл принимать антибиотики?
Возбудителями большинства простудных заболеваний и гриппа являются вирусы, против которых антибиотики неэффективны, поэтому при лечении подобных заболеваний принимать их не имеет смысла.
На бактерии антибиотики воздействуют по-разному: либо убивая их, либо не давая им распространяться. При этом они атакуют оболочку клетки или оказывают воздействие на метаболизм бактерий. Пенициллины, к примеру, препятствуют синтезу клеточных стенок бактерии, при этом стенки перфорируются, что приводит к их разрыву, и бактерия погибает.
Таким образом, принимать антибиотики имеет смысл лишь в тех случаях, когда речь идет о бактериальной инфекции. Она, в некоторых случаях, может развиться на фоне вирусной - бактерии проникают в организм через ослабленную иммунную систему, что ведет к осложнениям в работе всего организма. Такие болезни, как пневмония (воспаление легких), тонзиллит, цистит, менингит обычно вызываются бактериями, и использование антибиотиков в этих случаях необходимо.
Смотрите также: