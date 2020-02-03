 Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен? | События в мире - оценки и прогнозы из Германии и Европы | DW | 03.02.2020

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Мир

Коронавирус, грипп, простуда: как понять, чем ты болен?

Высокая температура, кашель, слабость, головная боль - на первом этапе симптомы коронавируса, гриппа и простуды так похожи, что заболевания трудно различить. Но отличия все же есть.

Человек чихает, поднеся к лицу салфетку

Симптопы гриппа и банальной простуды очень похожи

На первом этапе заболевания симптомы нового коронавируса 2019-nCoV можно легко спутать с проявлениями гриппа. В большинстве случаев это повышенная температура, сухой кашель, затрудненное дыхание, мышечная боль, слабость, в отдельных случаях - головная боль. Но есть два первичных симптома, обнаружив которые, можно с уверенностью предположить, что речь идет о простуде или гриппе, а не о коронавирусе: это насморк и боль в горле.  

Эти два симптома - типичные признаки инфекции верхних дыхательных путей. Поскольку новый патоген поражает в основном нижние дыхательные пути, у инфицированного им человека в основном будет сухой кашель, одышка и/или воспаление легких, но не боль в горле.

Инфографика

У многих заразившихся инкубационный период заболевания, вызванного вирусом 2019-nCoV, может длиться до 14 дней. Часто он протекает легко и бессимптомно. Если вы испытываете неуверенность или опасения, стоит обратиться к врачу. При необходимости он отправит в лабораторию образец мокроты для проверки на наличие респираторных вирусов.

Как защититься от коронавируса

Актуальный коронавирус 2019-nCoV передается, в основном, воздушно-капельным путем, а также при прикосновении к зараженным поверхностям или инфицированному человеку. Поэтому медицинские маски полностью не могут защитить от коронавируса. Прежде всего, необходимо чаще мыть руки с мылом, пользоваться одноразовыми бумажными полотенцами и избегать прямого контакта с людьми, которые, предположительно, заражены коронавирусом.

Грипп или простуда: как отличить

Даже врачам порой трудно отличить грипп от простой простуды на основании симптомов. Простуда обычно начинается с першения в горле и насморка, затем появляется кашель, который может быть сухим или с мокротой. В течение нескольких дней у человека болит горло, заложен нос, слегка повышена температура, он чувствует слабость и головную боль. 

Среди мер, рекомендуемых для защиты от вируса, мытье рук. Медицинская маска не всегда эффективна

Среди мер, рекомендуемых для защиты от вируса, мытье рук. Медицинская маска не всегда эффективна

Грипп, в отличие от простуды, проявляется внезапно и сразу - "в полном объеме": в числе его характерных признаков -  головная боль, ломота в суставах, сухой кашель, боль и хрипы в горле, температура поднимается до 41 градуса и часто сопровождается ознобом. Больной испытывает общую слабость и его клонит в сон. 

Симптомы банальной простуды ослабевают через несколько дней и проходят полностью примерно через неделю. Грипп обычно длится чаще: в течение первой недели человек полностью выведен из строя, а до полного выздоровления может пройти несколько недель.

Немецкая Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) советует ежегодно прививаться против гриппа всем, кто подвержен повышенному риску заражения. К группе риска относятся, в частности, страдающие хроническими заболеваниями, беременные женщины и люди старше 60 лет. Сделать прививку имеет смысл также тем, кто в силу профессиональной необходимости постоянно общается с большим количеством людей (например, медицинским работникам и сотрудникам общественных учреждений).

Когда имеет смысл принимать антибиотики?

Возбудителями большинства простудных заболеваний и гриппа являются вирусы, против которых антибиотики неэффективны, поэтому при лечении подобных заболеваний принимать их не имеет смысла.

Контекст

Всемирная организация здравоохранения планирует содействовать проведению исследований о гриппе и побудить страны мира к созданию собственных программ по борьбе с ним. (11.03.2019)

Из-за резистентности возбудителей инфекционных заболеваний к антибиотикам в странах ЕС умирают больше 30 тысячи пациентов в год. Патогенные штаммы представляют серьезную угрозу. (13.11.2018)

На бактерии антибиотики воздействуют по-разному: либо убивая их, либо не давая им распространяться. При этом они атакуют оболочку клетки или оказывают воздействие на метаболизм бактерий. Пенициллины, к примеру, препятствуют синтезу клеточных стенок бактерии, при этом стенки перфорируются, что приводит к их разрыву, и бактерия погибает.   

Таким образом, принимать антибиотики имеет смысл лишь в тех случаях, когда речь идет о бактериальной инфекции. Она, в некоторых случаях, может развиться на фоне вирусной - бактерии проникают в организм через ослабленную иммунную систему, что ведет к осложнениям в работе всего организма. Такие болезни, как пневмония (воспаление легких), тонзиллит, цистит, менингит обычно вызываются бактериями, и использование антибиотиков в этих случаях необходимо. 

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    Автор: Ута Штайнвер, Марина Барановская


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