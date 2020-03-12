Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.
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