Коронавирус: в Германии проходят лечение почти 200 пациентов из других стран

В немецких клиниках в настоящее время находятся 198 иностранных пациентов с пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Из них 130 человек доставлены из Франции, 44 - из Италии и 24 - из Нидерландов, сообщил представитель германского министерства иностранных дел в понедельник, 6 апреля. Кроме того, для пациентов из других стран подготовлены еще 58 мест в палатах интенсивной терапии.

Представитель МИД указал, что прием осуществляется децентрализовано и федеральные земли сами предоставляют данные о возможности больниц принять больных из-за рубежа. Места не закреплены за какими-то отдельными странами ЕС, а просто предоставляются в распоряжение. В настоящее время, указал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, не планируется прием новых больных из Италии, так как там наметился легкий спад эпидемии.

Германия принимает пациентов из других стран уже две недели.

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