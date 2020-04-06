 Коронавирус: в Германии проходят лечение почти 200 пациентов из других стран | Новости из Германии о Германии | DW | 06.04.2020

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Германия

Коронавирус: в Германии проходят лечение почти 200 пациентов из других стран

Германия уже две недели оказывает помощь странам Евросоюза, принимая в свои клиники пациентов с пневмонией COVID-19.

Палата интенсивной терапии в клинике Дрездена

Палата интенсивной терапии в клинике Дрездена

В немецких клиниках в настоящее время находятся 198 иностранных пациентов с пневмонией COVID-19, вызванной коронавирусом  SARS-CoV-2. Из них 130 человек доставлены из Франции, 44 - из Италии и 24 - из Нидерландов, сообщил представитель германского министерства иностранных дел в понедельник, 6 апреля. Кроме того, для пациентов из других стран подготовлены еще 58 мест в палатах интенсивной терапии.

Представитель МИД указал, что прием осуществляется децентрализовано  и федеральные земли сами предоставляют  данные о возможности больниц принять больных из-за рубежа. Места не закреплены за какими-то отдельными странами ЕС, а просто предоставляются в распоряжение. В настоящее время, указал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства, не планируется прием новых больных из Италии, так как там наметился легкий спад эпидемии.

Германия принимает пациентов из других стран уже две недели.

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  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    На пошив простых масок сейчас переключились реквизиторы некоторых немецких театров. Все представления и репетиции из-за карантинных мер все равно отменили. Театральные закройщики и швеи быстро освоили этот несложный процесс. В Берлине только в одной Центральной сервисной мастерской оперных сцен производят по 700 масок в неделю.

  • Котбус

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    Эта фотография была сделана в Государственном театре бранденбургского города Котбуса. Первые такие защитные маски в конце марта были переданы отсюда местной пожарно-спасательной службе и отделению Красного Креста. В общей сложности двенадцать швей работают здесь в две смены.

  • Хальберштадт

    Где в Германии шьют защитные маски

    Этот снимок сделан в городе Хальберштадте (Саксония-Анхальт) в общей мастерской театров Северного Гарца. Здесь выпускают по 60 масок в день - в частности, для сотрудников сберкасс, городских чиновников и продавцов в супермаркетах.

  • Майнц

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    Такую торжественную церемонию передачи первой партии "театральных" масок медикам здешней университетской клиники устроили в Государственном театре в Майнце (Рейнланд-Пфальц) - прямо на основной сцене.

  • Ганновер

    Где в Германии шьют защитные маски

    В обычные времена Петра Варнеке шьет модную одежду из кожи, которую продает на еженедельных рынках в разных районах Ганновера (Нижняя Саксония). Рынки в Германии, кстати, сейчас продолжают работать, но торговать на них можно лишь продуктами питания. На своем привычном стенде Петра Варнеке предлагает такие маски собственной работы - в обмен на пожертвования.

  • Берлин

    Где в Германии шьют защитные маски

    Дизайнер Пиа Фишер из Берлина сейчас вместо модных аксессуаров и одежды тоже шьет маски. Часть продает прямо через окно своего магазина. Занялась она этим после того, как знакомая из службы по уходу за больными и престарелыми пожаловалась на нехватку масок на работе. Подругу она обеспечила, а теперь помогает и другим.

  • Вюрцбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Эта фотография сделана в баварском городе Вюрцбурге, где такие маски начали выпускать из материалов, предназначенных для производства матрасов. Запасов на складе фирмы Wegerich предостаточно. Модель маски здесь оперативно разработали в сотрудничестве со специалистами из социальной службы.

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Помимо производства защитных текстильных масок в Германии также налаживают выпуск защитных экранов, необходимые детали для которых печатают на 3D-принтерах…

  • Фрайбург

    Где в Германии шьют защитные маски

    Так защитные экраны выглядят в готовом виде - собранные из отпечатанных деталей и обычной прозрачной пленки для настольных проекторов. Эта фотография сделана в Университетской клинике Фрайбурга (Баден-Вюртемберг).

    Автор: Максим Нелюбин


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Как итальянцев с коронавирусом лечат в Германии

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