Коронавирусная накладка: в саду бабочек - трехкратное перенаселение (фото)

Бендорф • Эти фотографии были сделаны в середине нынешнего июня в Саду бабочек (Garten der Schmetterlinge) немецкого замка Зайн (Schloss Sayn) недалеко от Кобленца, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для разных таких экзотических красавиц здесь отведен просторный стеклянный павильон, расположенный посреди живописного замкового парка.

Сад был основан в 1987 году княжеской четой Александром и Габриэлой цу Зайн-Витгенштейн-Зайн (Fürst Alexander und Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn) и давно стал одной из региональных достопримечательностей. Обычно в этом месте можно увидеть в общей сложности около тысячи бабочек разных видов, но сейчас их здесь - в три раза больше! Причиной тому - пандемия коронавирусной инфекции.

Княгиня Габриэла цу Зайн-Витгенштейн-Зайн показывает фотографию, сделанную во время прибытия партии куколок из Коста-Рики

Экзотические бабочки со всего мира

В течение года в замок Зайн регулярно приходят пакеты с куколками бабочек из Латинской Америки, Африки и Азии. Причем многие предназначаются не только для этого конкретного сада, но и для других похожих мест в Европе, куда их отсюда дальше рассылают. Как сообщает агентство dpa, из-за пандемии одна такая большая партия куколок была направлена из Коста-Рики не напрямую в Германию, а через Соединенные Штаты, где еще вдобавок на несколько дней куда-то запропастилась.

Посетители в Саду бабочек замка Зайн

В Германию пакеты прибыли с большим опозданием незадолго до момента, когда бабочки должны были начать вылупляться. То есть рассылать их дальше было уже невозможно. Поэтому все они сейчас порхают и радуют посетителей в одном месте.

Неоготический замок Зайн (Schloss Sayn) и средневековый замок Зайн (Burg Sayn). Фото из архива

P.S. Владельцы замка и Россия

Кстати, одним из владельцев этого замка был старший сын генерал-фельдмаршала русской армии Петра Христиановича Витгенштейна (Ludwig Adolf Peter zu Sayn-Wittgenstein) - Лев Петрович Витгенштейн (Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), входивший в число декабристов, но оправданный по личному предписанию императора Николая I.

Именно этот светлейший князь в середине XIX века поручил перестроить бывший господский дом в резиденцию в популярном тогда неоготическом стиле. Рядом на горе также находится средневековый замок Зайн (Burg Sayn), который Лев Петрович Витгенштейн получил в подарок от прусского короля Фридриха Вильгельма IV (Friedrich Wilhelm IV).

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