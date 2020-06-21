Коронавирусная накладка: в саду бабочек - трехкратное перенаселение (фото)

Бендорф • Эти фотографии были сделаны в середине нынешнего июня в Саду бабочек (Garten der Schmetterlinge) немецкого замка Зайн (Schloss Sayn) недалеко от Кобленца, что в федеральной земле Рейнланд-Пфальц. Для разных таких экзотических красавиц здесь отведен просторный стеклянный павильон, расположенный посреди живописного замкового парка.
Сад был основан в 1987 году княжеской четой Александром и Габриэлой цу Зайн-Витгенштейн-Зайн (Fürst Alexander und Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn) и давно стал одной из региональных достопримечательностей. Обычно в этом месте можно увидеть в общей сложности около тысячи бабочек разных видов, но сейчас их здесь - в три раза больше! Причиной тому - пандемия коронавирусной инфекции.
Княгиня Габриэла цу Зайн-Витгенштейн-Зайн показывает фотографию, сделанную во время прибытия партии куколок из Коста-Рики
Экзотические бабочки со всего мира
В течение года в замок Зайн регулярно приходят пакеты с куколками бабочек из Латинской Америки, Африки и Азии. Причем многие предназначаются не только для этого конкретного сада, но и для других похожих мест в Европе, куда их отсюда дальше рассылают. Как сообщает агентство dpa, из-за пандемии одна такая большая партия куколок была направлена из Коста-Рики не напрямую в Германию, а через Соединенные Штаты, где еще вдобавок на несколько дней куда-то запропастилась.
Посетители в Саду бабочек замка Зайн
В Германию пакеты прибыли с большим опозданием незадолго до момента, когда бабочки должны были начать вылупляться. То есть рассылать их дальше было уже невозможно. Поэтому все они сейчас порхают и радуют посетителей в одном месте.
Неоготический замок Зайн (Schloss Sayn) и средневековый замок Зайн (Burg Sayn). Фото из архива
P.S. Владельцы замка и Россия
Кстати, одним из владельцев этого замка был старший сын генерал-фельдмаршала русской армии Петра Христиановича Витгенштейна (Ludwig Adolf Peter zu Sayn-Wittgenstein) - Лев Петрович Витгенштейн (Ludwig Adolf Friedrich zu Sayn-Wittgenstein-Sayn), входивший в число декабристов, но оправданный по личному предписанию императора Николая I.
Именно этот светлейший князь в середине XIX века поручил перестроить бывший господский дом в резиденцию в популярном тогда неоготическом стиле. Рядом на горе также находится средневековый замок Зайн (Burg Sayn), который Лев Петрович Витгенштейн получил в подарок от прусского короля Фридриха Вильгельма IV (Friedrich Wilhelm IV).
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Остров цветов Майнау
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Остров цветов Майнау
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Остров цветов Майнау
Хотя собственностью шведской королевской семьи остров стал в начале XX века, свои следы шведы оставили здесь во время Тридцатилетней войны. Покидая Майнау в 1649 году, они увезли отсюда много разных ценностей - на 4,5 миллиона гульденов. Такой суммы было более чем достаточно, например, чтобы оплатить годовое жалование 90 тысяч солдат. С тех пор эта дозорная башня здесь называется Шведской.
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Остров цветов Майнау
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Остров цветов Майнау
В свою очередь, эта фотография сделана в Пальмовой оранжерее, где каждый год в марте-апреле проходит большая выставка орхидей. Здесь растут пальмы двадцати видов, в том числе, 15-метровый канарский финик, посаженый в 1888 году. На острове также есть Павлиний павильон и маленький зоопарк, в котором можно погладить коз и пони.
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Остров цветов Майнау
Роз на острове растет хотя не целый миллион, но все же - целое море. В общей сложности - около 30 тысяч кустов, а число сортов составляет примерно двенадцать сотен.
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Остров цветов Майнау
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Остров цветов Майнау
Эти каменные фигуры хотя поросли мхом, но имеют все же вполне современное происхождение. Однако первые следы человека на этом острове датированы третьим тысячелетием до нашей эры, о чем свидетельствуют останки свайных жилищ, обнаруженные около берега. Отметим, что на Боденском озере есть место, где они даже реконструированы - в Унтерульдингене - объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Остров цветов Майнау
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Остров цветов Майнау
Вход на остров открыт 365 дней в году от восхода до заката Солнца. Планируя посещение, стоит обратить внимание на календарь событий - от концертов до разных садоводческих семинаров и гастрономических вечеров.
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Остров цветов Майнау
Сегодня остров Майнау является одной из главных достопримечательностей Боденского озера. Уход за таким райским местом обходится недешево. Детям до 12 лет билеты не нужны. В основной сезон вход для школьников и студентов стоит 12,50 евро, для взрослых - 25 евро. Семейный (двое взрослых плюс все дети до 15 лет включительно) - 43,50 евро. Плата за парковку - 5 евро.
Автор: Максим Нелюбин