Королевский фарфор - инструмент прусской дипломатии (фото)

Шверин • В пятницу, 11 октября, в Шверинском замке (Schweriner Schloss) открывается новая постоянная экспозиция, на которой демонстрируются вазы, блюда, сервизы, пасхальные яйца и другие уникальные фарфоровые произведения. Многие из них были изготовлены на Берлинской королевской мануфактуре (KPM). В XIX веке великие герцоги Мекленбурга-Шверина и представители других здешних знатных династий получали эти ценные подарки от прусских монархов - к праздникам, свадьбам, по другим особым поводам - например, после заключения каких-либо важных политических соглашений.

Экспонаты новой постоянной выставки в Шверинском замке

Общая стоимость этой коллекции сейчас оценивается в миллионы евро. Некоторые вазы - до 300 тысяч евро, отдельные тарелки - до 7 тысяч евро. Помимо этих особых подарков посетители экспозиции смогут также увидеть столовый фарфор, которым в этой резиденции пользовались повседневно.

Фарфоровые яйца-флаконы с позолоченными бронзовыми пробками из второй половины XIX века

Сейчас в этом замке в столице Мекленбурга - Передней Померании работает земельный парламент - ландтаг, а также располагается музей, посвященной истории бывшего великого герцогства Мекленбург-Шверин.

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20 самых красивых немецких замков на воде Замок Дик Окруженный тройным кольцом рвов, замок Дик под Дюссельдорфом считается одним из самых замечательных водных замков Рейнской области. Первое упоминание датировано 1094 годом. Получил широкую известность благодаря популярному сериалу канала ARD "Запретная любовь". Нынешний вид приобрел в результате восстановления после Тридцатилетней войны, в середине XVII века. Окружен прекрасным английским парком.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бланкенхайн Водный замок Бланкенхайн находится недалеко от саксонского города Цвикау. Заложенный, предположительно, в XII веке, он долгое время был частью рыцарского поместья. После 1945 года советские оккупационные власти планировали его снос, но местным жителям удалось добиться отмены этого решения. В помещениях замка и на его территории работает Немецкий музей сельского хозяйства, открытый в 1981 году.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Гёденс Этот водный замок, расположенный во Фрисландии в Нижней Саксонии, окружен прекрасным дворцовым парком. Был заложен в начале XVII века и заново отстроен после пожара в 1671 году. Замок и парк используются для проведения весеннего фестиваля садово-паркового искусства, рождественской ярмарки и других мероприятий.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Фюрстлих-Дрена Этот живописный водный замок Фюрстлих-Дрена расположен в одном из районов бранденбургского города Луккау. Резиденцию возвели здесь во второй половине XVI века. Она дошла до наших дней без существенных изменений внешнего облика. В 1819 году вокруг замка разбили парк по планам знаменитого ландшафтного архитектора Петера Йозефа Ленне. В 2014 году в замке после ремонта вновь был открыт отель.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бургштайнфурт Мост и сторожевой домик у ворот, ведущих в замок Бургштайнфурт в городе Штайнфурт, - самый старый замок на воде в Вестфалии. Возведен на почти круглом острове, который образуют рукава реки. Первое письменное упоминание укрепления на этом месте датировано 1129 годом. Сильно пострадал во время Тридцатилетней войны. Позже был полностью восстановлен и дополнен новыми пристройками в стиле барокко.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Нордербург В замке Нордербург в нижнесаксонском городе Дорнум сейчас работает школа. Этот водный замок был построен в XIV веке как резиденция одного из вождей восточных фризов. За свою историю неоднократно менял владельцев. В 1379 году стал местом действия самой известной семейной драмы в истории Восточной Фризии - с убитой женой, коварной тещей и обезглавленными отцом и сыном.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бергедорф Это единственный замок, сохранившийся в Гамбурге. Первое письменное упоминание водного замка Бергедорф датировано XIV веком, однако, как предполагают историки, укрепление появилось здесь раньше: в начале XIII века одновременно со строительством водяной мельницы. Некоторое время являлся резиденцией герцогов Саксен-Лауэнбурга. Сейчас в замке расположен краеведческий музей.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Бад-Раппенау Этот водный замок был построен в Бад-Раппенау (Баден-Вюртемберг) в самом начале XVII века на месте более старой резиденции рыцарского рода фон Гемминген. Один из современных его представителей Эберхард фон Гемминген в 1982-2009 годах руководил немецкоязычной редакцией "Радио Ватикана". Замок сейчас находится в собственности города и используется для проведения культурных мероприятий.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Хюльзеде Водный замок Хюльзеде, построенный в 1529-1548 годах, является одним из ранних примеров резиденций в стиле так называемого Везерского ренессанса в Нижней Саксонии. Дошел до наших дней без разрушений. На протяжении четырех столетий находится в частной собственности рода, ныне им владеющего. Некоторое время назад завершилась полная реставрация, длившаяся три десятилетия.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Айхтерсхайм Водный замок Айхтерсхайм находится примерно в тридцати километрах от Гейдельберга. Построенный в XVI веке, свой нынешний вид с барочными архитектурными элементами он приобрел в результате реконструкции, завершившейся в 1767 году. Сейчас в замке расположены городская администрация и ресторан.

20 самых красивых немецких замков на воде Замок Хюльсхофф В этом замке родилась знаменитая немецкая поэтесса и новеллистка Аннетте фон Дросте-Хюльсхофф (1797-1848). Замок Хюльсхофф в регионе Мюнстерланд является резиденцией этого древнего рода с 1417 года. Ренессансная резиденция находится на двух островах, соединенных мостом. Замок и парк открыты для посетителей. Автор: Максим Нелюбин



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