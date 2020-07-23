Координатор "Открытой России" узнал среди напавших на него охранника Дегтярева

Среди причастных к нападению на координатора "Открытой России" Сергея Наумова, произошедшего в Хабаровске 24 июля, был мужчина, возможно, связанный с врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева. Об этом Сергей Наумов, освещающий в данный момент протесты на Дальнем Востоке, рассказал DW по телефону в понедельник, 27 июля.

Речь идет о мужчине, попытавшемся удержать за руки Наумова, когда тот защищался от нападавшего. Этот же человек, по словам координатора "Открытки", хотел завладеть мобильным телефоном Наумова, упавшим на землю во время потасовки.

Как рассказал DW Сергей Наумов, этого мужчину он опознал на видеозаписи, изображавшей задержание одного из активистов во время акции протеста в Хабаровске 26 июля. Мужчина, находившийся вблизи Дегтярева и, очевидно, выполнявший функции его охранника, нес за ногу одного из задержанных активистов.

Нападение на координатора "Открытой России" в Хабаровске

После нападения 24 июля Наумов рассказал DW, что оба мужчины, причастных к инциденту, - и тот, что начал драку с ним, и тот, который хотел подобрать упавший на землю телефон, были в темных очках и в масках. Тем не менее он "практически не сомневается", что на видео от 26 июля был один из них. "Ведь маска закрывает только нос и рот. Я видел этого человека вблизи. У него то же телосложение, походка и так далее", - рассказывает он.

Во время нападения на Наумова, произошедшего недалеко от хабаровского вокзала, этот мужчина находился в непосредственной близости от дерущихся координатора "Открытой России" и его противника. Наумов говорит, что даже подбегал к нему и просил вызвать полицию, чего тот так и не сделал.

Непосредственно после нападения Сергей Наумов подал заявление в полицию. В понедельник, 27 июля, в связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело по статье о грабеже. "Я очень надеюсь на то, что к этой статье будет добавлена статья о причинении вреда здоровью", - говорит Наумов.

Протесты против ареста Сергея Фургала в Хабаровске

Протесты против ареста Сергея Фургала, занимавшего тогда пост губернатора Хабаровского края, начались 11 июля. С этого дня жители Хабаровска ежедневно выходят на центральные улицы города с требованиями освободить бывшего главу региона, причастного, по мнению Следственного комитета, к убийствам двух бизнесменов и другим преступлениям.

Вскоре после начала протестов в Хабаровске их поддержали жители Комсомольска-на-Амуре и Владивостока. Кроме прочего, митингующие требуют отставки назначенного президентом России Владимиром Путины временного губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева.

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