Концерн Johnson&Johnsоn выплатит 4,69 млрд долларов за детскую присыпку

Известный американский производитель медицинских товаров, концерн Johnson&Johnsоn, должен выплатить 4,69 млрд долларов по иску, поданному от лица 22 женщин, утверждающих, что они заболели раком в результате использования детской присыпки, производимой компанией. Такое решение, как сообщает в пятницу, 13 апреля, агентство AFP, принял суд присяжных в городе Сент-Луис. Эта сумма сложилась из 550 млн долларов компенсаций истцам и 4,14 млрд долларов штрафа.
Присяжные сочли, что J&J должным образом не проинформировала потребителей, что длительное использование присыпки в области женских половых органов повышает риск возникновения рака яичников. Как заявил в рамках процесса адвокат одной из истиц, компания "более 40 лет скрывала", что в состав талька входит асбест, пыль которого является канцерогенным веществом.
В свою очередь в компании назвали решение суда "разочаровывающим". В J&J утверждают, что в состав их присыпки ни когда не входил асбест и она абсолютно безопасна. Юристы фирмы будут подавать апелляцию на судебный вердикт.
Эксперты расходятся в оценках
Специальные исследования, проведенные Европейской ассоциацией производителей талька, доказали, что это вещество безвредно для здоровья. В Американском обществе по борьбе с раковыми заболеваниями не пришли к единому мнению: одни исследования показали некоторое повышение риска возникновения онкологических заболеванийпри длительном использовании талька, другие - такой зависимости не выявили.
В то же время юридическая компания Onder oft he Onder, представлявшая интересы истцов в суде в Сент-Луисе представила результаты исследований, проведенных еще в 1970-е годы. Согласно этим работам, уточняет агентство "Интерфакс", у женщин, регулярно и в течение длительного времени использовавших тальк в области гениталий, риск развития рака яичников возрастает на 40 процентов.
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Сельскохозяйственная продукция
Евросоюз вел штрафные пошлины в размере 25 процентов в отношении некоторых американских товаров в ответ на решение Вашингтона обложить дополнительными тарифами европейские сталь и алюминий. В штрафном списке, который Брюссель отправил в ВТО, больше 150 позиций. Около четверти из них - продукты питания. Например, свежая и консервированная кукуруза и рис.
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Арахисовое масло
В списке оказался и такой типично американский продукт, как арахисовое масло. Правда, жители ЕС едят его не так часто, как сами американцы. В Германии, например, потребление арахисового масла на душу населения составляет всего 70 граммов в год, а в целом в Евросоюзе - 100 граммов. При этом средний американец съедает за год около килограмма этого продукта.
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Апельсиновый сок
Дополнительные ввозные пошлины введены на апельсиновый и клюквенный соки из США,...
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Американский виски
... а также на напитки покрепче. Дополнительная пошлина на американский виски тоже составила 25 процентов.
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Сигареты, сигары и табак
В список товаров, на которые введеные дополнительные пошлины, попали американские сигареты и сигары, а также нюхательный и жевательный такак.
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Американские джинсы
Американские джинсы тоже обложили новыми пошлинами. Однако европейские любители легендарной марки Levi's этого, скорее всего, не почувствуют, говорят эксперты. Ведь большинство джинсов ЕС импортирует не из США. В импорте текстиля в Германию, например, на американские товары приходится 0,2 процента.
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Мотоциклы и мопеды
А вот для поклонников другой культовой марки из США, Harley-Davidson, введение дополнительных пошлин, скорее всего, не останется незамеченным. Цены на легендарные мотоциклы повысятся ровно на столько же, насколько и тарифы на ввоз, то есть на 25 процентов. Так что тем, кто не успел купить "железного коня" за 20 тысяч евро, придутся покупать его уже за 25 тысяч.
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Яхты и моторные лодки
Введение штрафных пошлин в отношении товаров из США может ударить по карману и более состоятельных покупателей. Цены на американские яхты и моторные лодки, которые попали в список ЕС, скорее всего, тоже вырастут.
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Продукция сталелитейной и алюминиевой промышленности
ЕС также обложил дополнительными пошлинами продукцию сталелитейной и алюминиевой промышленности из США. В список попали даже кухонная утварь и раковины из нержавеющей стали.
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На какие товары из США наложены штрафные пошлины Евросоюза
Игральные карты
Последним пунктом в подготовленном Брюсселем списке американских товаров значатся игральные карты. Правда, в отличие от всех остальных товарных категорий, дополнительные ввозные пошлины на них составляют всего 10 процентов.
Автор: Ирина Филатова