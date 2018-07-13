Концерн Johnson&Johnsоn выплатит 4,69 млрд долларов за детскую присыпку

Известный американский производитель медицинских товаров, концерн Johnson&Johnsоn, должен выплатить 4,69 млрд долларов по иску, поданному от лица 22 женщин, утверждающих, что они заболели раком в результате использования детской присыпки, производимой компанией. Такое решение, как сообщает в пятницу, 13 апреля, агентство AFP, принял суд присяжных в городе Сент-Луис. Эта сумма сложилась из 550 млн долларов компенсаций истцам и 4,14 млрд долларов штрафа.

Присяжные сочли, что J&J должным образом не проинформировала потребителей, что длительное использование присыпки в области женских половых органов повышает риск возникновения рака яичников. Как заявил в рамках процесса адвокат одной из истиц, компания "более 40 лет скрывала", что в состав талька входит асбест, пыль которого является канцерогенным веществом.

В свою очередь в компании назвали решение суда "разочаровывающим". В J&J утверждают, что в состав их присыпки ни когда не входил асбест и она абсолютно безопасна. Юристы фирмы будут подавать апелляцию на судебный вердикт.

Эксперты расходятся в оценках

Специальные исследования, проведенные Европейской ассоциацией производителей талька, доказали, что это вещество безвредно для здоровья. В Американском обществе по борьбе с раковыми заболеваниями не пришли к единому мнению: одни исследования показали некоторое повышение риска возникновения онкологических заболеванийпри длительном использовании талька, другие - такой зависимости не выявили.

В то же время юридическая компания Onder oft he Onder, представлявшая интересы истцов в суде в Сент-Луисе представила результаты исследований, проведенных еще в 1970-е годы. Согласно этим работам, уточняет агентство "Интерфакс", у женщин, регулярно и в течение длительного времени использовавших тальк в области гениталий, риск развития рака яичников возрастает на 40 процентов.

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Смотреть видео 00:56 Now live 00:56 мин Поделиться Трамп заплатит студентам 25 миллионов долларов Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2Sw75 Трамп заплатит 25 миллионов долларов по коллективному иску студентов (19.11.2016)