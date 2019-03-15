 Контроль над оружием будущего: как предотвратить гонку вооружений | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 15.03.2019

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Германия

Контроль над оружием будущего: как предотвратить гонку вооружений

Роботы-киллеры, гиперзвуковые ракеты, технологии синтетической биологии, кибер-оружие… В МИД ФРГ прошла международная конференция, посвященная проблеме превентивного контроля над новыми системами вооружений.

Кадр из фильма Терминатор

Кадр из фильма "Терминатор"

Автономные боевые системы, самостоятельно выбирающие цели. Новейшие биотехнологии и медицинская техника, позволяющая людей как лечить, так и убивать. Гиперзвуковые ракеты, не оставляющие времени на обдуманную реакцию. Кибератаки, парализующие системы энерго- или водоснабжения. Все это - новое современное оружие. Когда же подписывались действующие международные соглашения о контроле над вооружениями, ничего подобного в мире еще не было.

Теперь благодаря стремительному прогрессу в разработке и применении новых технологий вот-вот появятся - или уже появились - принципиально новые боевые системы, не подпадающие под действующие международно-правовые ограничения. Такую ситуацию министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает чрезвычайно опасной. Он предлагает упредить уже начинающуюся гонку новых вооружений.

Новые технологии и международное право

"По сути дела, речь идет об ответе на вопрос, будем ли мы властвовать над технологиями или, в конце концов, они над нами", - говорил Мас на конференции под названием Capturing Technology. Rethinking Arms Control, проходившей в МИД ФРГ 15 марта. Многие из современных технологий, по его оценке, находятся в политической и правовой серой зоне, в которой, заявил Мас, "размывается граница между правом и бесправием, между состоянием мира и конфликта".

Хайко Мас на конференции в МИД ФРГ 15 марта

Хайко Мас на конференции в МИД ФРГ 15 марта

Глава МИД Германии призывает не повторять ошибок прошлого. Он приводит пример с химическим оружием, международный запрет на применение которого был введен только в 1925 году - уже после того, как от отравляющих газов на фронтах Первой мировой войны мучительно погибли десятки тысяч солдат.

На конференцию в Берлин приехали около 450 дипломатов, сотрудников министерств обороны, экспертов и политиков главным образом из стран Евросоюза и НАТО. Но были и представители из Китая, России, Израиля, Бразилии, Индии, Японии. В Москве к инициативе Маса отнеслись без энтузиазма. Там главная тема - кризис, связанный с договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого НАТО обвиняет Россию.

"Я не понимаю, зачем расторгать один имеющийся договор о контроле над вооружениями и одновременно начинать работу над новыми", - сказал в кулуарах конференции корреспонденту DW один из членов российской делегации. С его точки зрения, вполне достаточно было бы провести "инвентаризацию" уже подписанных соглашений и подогнать их под требования времени.

Почему так опасны гиперзвуковые ракеты

Однако сдержанное отношение Москвы к немецкой инициативе, скорее всего, объясняется тем, что речь при этом идет и о тех новых системах вооружений, о которых год назад рассказывал в своем послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин.

На выступлении Путина 1 марта 2018 года

На выступлении Путина 1 марта 2018 года

Так, по оценке немецких специалистов по международному праву, упомянутый им глубоководный высокоскоростной межконтинентальный беспилотник на ядерном мини-реакторе и с ядерным вооружением не подпадает ни под один из существующих договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений.

Или гиперзвуковые ракеты с минимальным подлетным временем, о которых также рассказывал российский президент. "Ракеты, летящие со скоростью, многократно превышающей скорость звука, - говорил на конференции в Берлине Хайко Мас, - практически не оставляют человеку времени на взвешенную и обдуманную ответную реакцию". И это не фантастика, о чем свидетельствует, по его словам, заявление России о планах уже в этом году оснастить войска ракетной системой "Авангард".

Выступавшая на конференции министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём считает, что новые ракетные технологии угрожают международному миру и безопасности. Причем, добавила она, тенденция к созданию высокоскоростных летательных аппаратов создает дополнительные проблемы.

Заместитель генерального секретаря ООН и Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила в Берлине, что гиперзвуковые ракетные системы, радикально сокращающие время на реакцию, открывают новый виток гонки ядерных вооружений и подрывают надежды на выработку следующего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.

Роботы-киллеры и ответственность человека

Участники конференции в МИД Германии не ставили перед собой задачу выработать проекты будущих соглашений о контроле над новыми вооружениями. Договориться бы о понятиях, поясняли немецкие дипломаты. Например, о том, что считать роботом-киллером, автономной боевой системой.

Контекст

ДРСМД летом 2019 года, похоже, прекратит свое существование. Эксперты опасаются новой гонки вооружений. Китай пытается урезонить стороны, но сам не заинтересован в сокращении своего военного потенциала. (05.02.2019)

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Мюнхенская конференция по безопасности открылась оптимистичными заявлениями о сплоченности НАТО перед лицом старых и новых вызовов. Но уверенности не прибавилось. Репортаж DW. (15.02.2019)

Идзуми Накамицу считает, что все большая автономия вооружений ставит под вопрос существующие правовые рамки и ответственность человека за  их применение. "Но есть и глубинный этический аспект, - сказала она. - Допустимо ли передоверять алгоритмам вопросы жизни и смерти". Накамицу считает, что "существование и применение автономных систем, способных уничтожать человеческую жизнь, политически неприемлемо, безнравственно, и такие вооружения должны быть запрещены".

Новое оружие - цифровой код

Но если наличие гиперзвуковых ракет и боевых автономных систем еще как-то можно проконтролировать, то как быть с кибероружием и военным применением новейших биотехнологий?

Следующая война, если она случится, будет вестись по прогнозу Хайко Маса "не только мегабомбами, но также мегабитами и мегабайтами". И как обеспечить в этой сфере прозрачность и начать процесс разоружения, спрашивает он, если оружием является всего лишь цифровой код, молниеносно передающийся по компьютерным сетям?

Устаревшей считает он и Конвенцию о запрете биологического оружия, поскольку в 1975 году, когда она принималась, никто не ожидал революции в биотехнологии, сравнимой по своим темпам со скоростью развития вычислительной техники. "Нельзя допустить, - заявил Мас, - чтобы государства, террористы или уголовники воспользовались свободным доступом к научным исследованиям с тем, чтобы угрожать биологическим оружием всему человечеству".

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    Автор: Наталия Королева


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