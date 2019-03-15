Контроль над оружием будущего: как предотвратить гонку вооружений

Роботы-киллеры, гиперзвуковые ракеты, технологии синтетической биологии, кибер-оружие… В МИД ФРГ прошла международная конференция, посвященная проблеме превентивного контроля над новыми системами вооружений.
Автономные боевые системы, самостоятельно выбирающие цели. Новейшие биотехнологии и медицинская техника, позволяющая людей как лечить, так и убивать. Гиперзвуковые ракеты, не оставляющие времени на обдуманную реакцию. Кибератаки, парализующие системы энерго- или водоснабжения. Все это - новое современное оружие. Когда же подписывались действующие международные соглашения о контроле над вооружениями, ничего подобного в мире еще не было.
Теперь благодаря стремительному прогрессу в разработке и применении новых технологий вот-вот появятся - или уже появились - принципиально новые боевые системы, не подпадающие под действующие международно-правовые ограничения. Такую ситуацию министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) считает чрезвычайно опасной. Он предлагает упредить уже начинающуюся гонку новых вооружений.
Новые технологии и международное право
"По сути дела, речь идет об ответе на вопрос, будем ли мы властвовать над технологиями или, в конце концов, они над нами", - говорил Мас на конференции под названием Capturing Technology. Rethinking Arms Control, проходившей в МИД ФРГ 15 марта. Многие из современных технологий, по его оценке, находятся в политической и правовой серой зоне, в которой, заявил Мас, "размывается граница между правом и бесправием, между состоянием мира и конфликта".
Глава МИД Германии призывает не повторять ошибок прошлого. Он приводит пример с химическим оружием, международный запрет на применение которого был введен только в 1925 году - уже после того, как от отравляющих газов на фронтах Первой мировой войны мучительно погибли десятки тысяч солдат.
На конференцию в Берлин приехали около 450 дипломатов, сотрудников министерств обороны, экспертов и политиков главным образом из стран Евросоюза и НАТО. Но были и представители из Китая, России, Израиля, Бразилии, Индии, Японии. В Москве к инициативе Маса отнеслись без энтузиазма. Там главная тема - кризис, связанный с договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), в нарушении которого НАТО обвиняет Россию.
"Я не понимаю, зачем расторгать один имеющийся договор о контроле над вооружениями и одновременно начинать работу над новыми", - сказал в кулуарах конференции корреспонденту DW один из членов российской делегации. С его точки зрения, вполне достаточно было бы провести "инвентаризацию" уже подписанных соглашений и подогнать их под требования времени.
Почему так опасны гиперзвуковые ракеты
Однако сдержанное отношение Москвы к немецкой инициативе, скорее всего, объясняется тем, что речь при этом идет и о тех новых системах вооружений, о которых год назад рассказывал в своем послании Федеральному собранию российский президент Владимир Путин.
Так, по оценке немецких специалистов по международному праву, упомянутый им глубоководный высокоскоростной межконтинентальный беспилотник на ядерном мини-реакторе и с ядерным вооружением не подпадает ни под один из существующих договоров об ограничении стратегических наступательных вооружений.
Или гиперзвуковые ракеты с минимальным подлетным временем, о которых также рассказывал российский президент. "Ракеты, летящие со скоростью, многократно превышающей скорость звука, - говорил на конференции в Берлине Хайко Мас, - практически не оставляют человеку времени на взвешенную и обдуманную ответную реакцию". И это не фантастика, о чем свидетельствует, по его словам, заявление России о планах уже в этом году оснастить войска ракетной системой "Авангард".
Выступавшая на конференции министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём считает, что новые ракетные технологии угрожают международному миру и безопасности. Причем, добавила она, тенденция к созданию высокоскоростных летательных аппаратов создает дополнительные проблемы.
Заместитель генерального секретаря ООН и Высокий представитель ООН по вопросам разоружения Идзуми Накамицу заявила в Берлине, что гиперзвуковые ракетные системы, радикально сокращающие время на реакцию, открывают новый виток гонки ядерных вооружений и подрывают надежды на выработку следующего соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений взамен СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.
Роботы-киллеры и ответственность человека
Участники конференции в МИД Германии не ставили перед собой задачу выработать проекты будущих соглашений о контроле над новыми вооружениями. Договориться бы о понятиях, поясняли немецкие дипломаты. Например, о том, что считать роботом-киллером, автономной боевой системой.
Идзуми Накамицу считает, что все большая автономия вооружений ставит под вопрос существующие правовые рамки и ответственность человека за их применение. "Но есть и глубинный этический аспект, - сказала она. - Допустимо ли передоверять алгоритмам вопросы жизни и смерти". Накамицу считает, что "существование и применение автономных систем, способных уничтожать человеческую жизнь, политически неприемлемо, безнравственно, и такие вооружения должны быть запрещены".
Новое оружие - цифровой код
Но если наличие гиперзвуковых ракет и боевых автономных систем еще как-то можно проконтролировать, то как быть с кибероружием и военным применением новейших биотехнологий?
Следующая война, если она случится, будет вестись по прогнозу Хайко Маса "не только мегабомбами, но также мегабитами и мегабайтами". И как обеспечить в этой сфере прозрачность и начать процесс разоружения, спрашивает он, если оружием является всего лишь цифровой код, молниеносно передающийся по компьютерным сетям?
Устаревшей считает он и Конвенцию о запрете биологического оружия, поскольку в 1975 году, когда она принималась, никто не ожидал революции в биотехнологии, сравнимой по своим темпам со скоростью развития вычислительной техники. "Нельзя допустить, - заявил Мас, - чтобы государства, террористы или уголовники воспользовались свободным доступом к научным исследованиям с тем, чтобы угрожать биологическим оружием всему человечеству".
______________
Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook| Youtube
Смотрите также: