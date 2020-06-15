Конституция vs. поправки: что важнее

Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.
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