 Конституция vs. поправки: что важнее | Россия и россияне: взгляд из Европы | DW | 16.06.2020

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Россия

Конституция vs. поправки: что важнее

Многочисленные поправки к конституции, инициированные президентом РФ Путиным, заслоняют суть основного закона. Для Сергея Елкина очевидно, что для Кремля важно, а что - второстепенно.

Карикатура - большой книжный том с названием Конституция к поправкам.

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    Автор: Сергей Елкин


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