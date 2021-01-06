 Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 07.01.2021

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Мир

Конгресс США утвердил избрание Джо Байдена президентом

Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков.

Джо Байден

Джо Байден

Конгресс США в четверг, 7 января, официально утвердил демократа Джо Байдена на должности следующего президента США, в которую политик вступит, как ожидается, 20 января. Байден набрал более 270 утвержденных Конгрессом голосов выборщиков. Это обеспечивает ему победу на выборах, так как утверждение голосов выборщиков  окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования.

Начавшееся 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в Коллегии выборщиков, было прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников проигравшего выборы действующего президента США Дональда Трампа.

Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, так что полиции пришлось эвакуировать законодателей. Сообщается, что в ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека, в том числе одна женщина. Для наведения порядка к Капитолию была направлена Национальная гвардия США. Членам Конгресса удалось продолжить заседание примерно в 20.00 по местному времени (около полуночи мск).

Тем временем, согласно сообщениям ряда международных СМИ, а также заявлениям отдельных законодателей в Конгрессе, все больше законодателей-республиканцев, а также членов правительства США задумываются о том, чтобы отстранить Дональда Трампа от должности главы государства, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена.

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    Автор: Павел Мыльников


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