Конгресс интеллигенции России выступил против поправок в Конституцию

Конгресс интеллигенции России выступил в воскресенье, 15 марта, с заявление против поправок в Конституцию, которые рассматривает на предмет соответствия Основному закону страны Конституционный суд. Текст документа в своем блоге на сайте "Эхо Москвы" опубликовал правозащитник Лев Пономарев. Среди 120 подписантов режиссеры Гарри Бардин и Андрей Смирнов, писатели Дмитрий Быков и Людмила Улицкая, артистки Наталья Фатеева и Лия Ахеджакова, поэтесса Ольга Седакова, драматург Юлий Ким, кинематографист Олег Дорман.

В заявлении сказано, что закон подготовлен и рассмотрен с нарушением действующей Конституции РФ и российских законов. Отдельно отмечено, что поправка об "обнулении" числа президентских сроков для Владимира Путина, была принята Госдумой 10 марта "в экстренном порядке, без какого-либо обсуждения ни с "рабочей группой", ни с народом России".

В связи с этим подписанты считают принятие такого закона "открытым посягательством на основы конституционного строя РФ, и актом узурпации власти в пользу одного лица - действующего президента России Владимира Путина". В связи с этим судей Конституционного суда призывают "отказать в принятии обращения президента о поправке", а ЦИК - не проводить общероссийское голосование.

Путин подписал закон

14 марта Владимир Путин подписал законопроект о поправке в Конституцию, ранее принятый Госдумой и Советом Федерации. В тот же день президент направил документ в Конституционный суд, где сразу же в субботу началось его рассмотрение в закрытом режиме на предмет соответствия действующей Конституции. Судьи КС планируют завершить обсуждение в течение недели. В Москве и Санкт-Петербурге в это время проходят одиночные пикеты против поправок.

Конгресс интеллигенции - сообщество деятелей культуры и искусства, ученых и правозащитников, которое было создано после аннексии Крыма в марте 2014 года.

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