Комфортабельные горные приюты в Альпах (фото)

Альпы - это живописные ландшафты, чистый воздух и... комфорт. Во всяком случае, если вы остановитесь в одном из горных приютов.
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