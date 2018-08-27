 Комфортабельные горные приюты в Альпах (фото) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 28.08.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Комфортабельные горные приюты в Альпах (фото)

Альпы - это живописные ландшафты, чистый воздух и... комфорт. Во всяком случае, если вы остановитесь в одном из горных приютов.

Отель Монте-Роза в Альпах

Смотрите также:
Куда ходят в походы немцы

  • Поход на Цугшпитце

    Куда ходят в походы немцы

    В горы

    Поход в горы требует хорошей физической подготовки, хотя обычный турист ходит по хорошо протоптанным и частично огороженным тропам, за которыми постоянно следят специальные службы (очищают от камней и т.д.) Неоспоримые фавориты немцев - самая высокая точка Германии Цугшпитце, горное ущелье Партнахкламм и песчаные скалы Саксонской Швейцарии.

  • Тегернзе

    Куда ходят в походы немцы

    К озеру

    Чтобы полюбоваться красотами высокогорного ландшафта, обрамляющего озеро Тегернзе (Tegernsee), надо настроиться на неспешный дневной поход с регулярными привалами. Привалами не только для отдыха: здесь есть чем полюбоваться.

  • Всей семьей

    Куда ходят в походы немцы

    Всей семьей

    В Германии многие несложные маршруты (в том числе и многодневные) рассчитаны на путешественников с детьми. Они приглашают туристов поближе познакомиться, например, с природой Гарца (Harz).

  • Босиком

    Куда ходят в походы немцы

    Босиком

    Путешествовать босиком можно и в XXI-ом тысячелетии. В Германии организовано несколько маршрутов для любителей "босоногого" похода. Один из них открылся на берегу Рейна, в Нойссе (Neuß). Для полноты ощущений разные участки туристического маршрута выложены галькой, песком, щебнем, глиной и размельченной древесной корой…

  • Голые туристы

    Куда ходят в походы немцы

    Нагишом

    Для любителей первозданной природы в лесном регионе Гарца открыт "Путь натуристов" (Harzer Naturistenstieg). Туристический маршрут приглашает организованно прогуляться по лесу нагишом. Указатель, установленный в начале тропы, честно предупреждает: "Если не желаешь встречаться с голыми туристами, иди другим путем".

  • Между кронами деревьев

    Куда ходят в походы немцы

    Между кронами деревьев

    По подвесным мосткам, соединяющим кроны деревьев, не рекомендуется ходить тем, кто боится высоты. Эти тропы (Baumkronenpfad) проложены, как правило, на высоте пяти-семиэтажного дома. Наприме, у городка Хоэродскопф (Hoherodskopf) в Гессене.

  • Поход с дегустацией

    Куда ходят в походы немцы

    Поход с дегустацией

    Очень популярны у немецких туристов и многочисленные "винные" маршруты. Ведь наслаждаются они вдвойне: красотой ландшафта и продукцией местных виноделов. На снимке: виноградники в Триттенхайме (Trittenheim) на Мозеле.

  • Найти партнера

    Куда ходят в походы немцы

    Найти партнера

    Не с кем отправиться в поход? Не беда! Маршрут для тех, кто "совершенно свободен", приглашает всех желающих как раз завязать знакомство во время похода. Как считают психологи, это гораздо проще, чем, скажем, в том случае, если первое свидание назначено в кафе или дискотеке.

  • Слава верным башмакам!

    Куда ходят в походы немцы

    Слава верным башмакам!

    С надежными "соратниками", отшагавшими вместе с их обладателем не одну сотню, а то и тысячу километров, многие немцы просто так не расстаются. В Лимбахе (Тюрингия) им посвящено своеобразное кладбище. На табличке значится: "Почетное кладбище для туристических башмаков, служивших верой и правдой".

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Молодежные турбазы: история одной идеи

Идея родилась во время грозы в 1909 году. Jugendherbergen - молодежные турбазы отмечают вековой юбилей, а двери их открыты не только для школьников. (05.02.2009)  

Отель на колесах: винтаж, романтика, комфорт

Романтики, внимание! Провести ночь в дизайнерском жилом автофургоне может теперь каждый. В Бонне открылся необычный "отель на колесах", с которым вас знакомит корреспондент DW. (05.11.2013)  

Туристические маршруты по Германии: Дорога замков

Один из замков на этом туристическом маршруте послужил прототипом для замка Святого Грааля в опере "Парсифаль", в другом работал автор "Щелкунчика" и "Крошки Цахеса". (12.03.2018)  

Туристические маршруты по Германии: Романтическая дорога

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу. (05.03.2018)  

Альпийские горные приюты

Альпы - это живописные ландшафты, чистый воздух и... комфорт. Во всяком случае, если остановиться - переночевать или просто передохнуть - в одном из горных приютов. (28.08.2018)  

Куда ходят в походы немцы

Каждый третий взрослый житель Германии ходит в походы, хотя и необязательно в дальние. С 1883 года в стране даже отмечается День турпохода. Какие маршруты наиболее популярны?  

Самые уникальные отели Европы

Красивых и роскошных отелей в Европе много. Но есть совершенно удивительные места, где можно остановиться на ночлег. Например, на глубине 155 метров или в кабине портового крана… (04.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Горная панорама и Всемирное наследие  

Пешком по Гармишу  

Альгой: альпийский юг Германии  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера