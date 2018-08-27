Комфортабельные горные приюты в Альпах (фото)

Куда ходят в походы немцы

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Не с кем отправиться в поход? Не беда! Маршрут для тех, кто "совершенно свободен", приглашает всех желающих как раз завязать знакомство во время похода. Как считают психологи, это гораздо проще, чем, скажем, в том случае, если первое свидание назначено в кафе или дискотеке.