Кому в Москве не по себе от протестов оппозиции на Тверской

Оппозиционные кандидаты, которых не допускают на выборы в Мосгордуму, призывают москвичей выйти 27 июля на акцию протеста на Тверскую улицу. Не все этому рады, считает карикатурист Сергей Елкин.
Растущая поддержка оппозиции, бьющейся за допуск к выборам в Мосгордуму, заставляет власти идти на жесткие шаги. Находя для них оригинальные обоснования. Александр Плющев - специально для DW. (25.07.2019)
Власти ГДР сфальсифицировали победу на местных выборах, а через полгода рухнула Берлинская стена. Незадолго до выборов в Мосгордуму Федор Крашенинников призывает учиться на уроках истории. (25.07.2019)
Ночные допросы, уголовное дело - в Москве обостряется противостояние вокруг выборов в Мосгордуму. Немецкие политологи связывают это с падением популярности власти и успехом Алексея Навального. (26.07.2019)
Все больше москвичей узнают, что их подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму забраковали. Бывший графолог при МВД рассказал DW о процедуре проверки подписей и прокомментировал работу своих коллег. (23.07.2019)