 Компания Маска SpaceX увольняет 600 сотрудников | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.01.2019

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Мир

Компания Маска SpaceX увольняет 600 сотрудников

По словам представителей компании, сокращение численности персонала на 10 процентов необходимо для успешного завершения проекта создания шаттла для доставки астронавтов на Марс.

Ракета SpaceX Big Falcon

Ракета SpaceX Big Falcon

Принадлежащая Илону Маску американская компанияSpaceX планирует уменьшить численность персонала на 10 процентов, то есть на 600 сотрудников. Сокращение кадров необходимо, чтобы успешно завершить проект создания космического корабля, способного доставить астронавтов на Марс, цитирует соответствующее заявление SpaceX агентство AP "Это решение принято только ради того, чтобы справиться со сверхсложной задачей, которую мы перед собой поставили. В любом другом случае в нем не было бы необходимости", - отмечается в документе.

Контекст

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин обвинил Илона Маска в демпинге при запуске ракет в космос. Карикатурист Сергей Елкин о том, на кого остается уповать Рогозину в борьбе со SpaceX. (02.10.2018)

"Вероятность, что вы умрете на Марсе - куда выше, чем на Земле", - признает основатель компании SpaceX, однако он готов рискнуть. (26.11.2018)

Это первый запуск по контракту с военным ведомством США, выполненный SpaceX. Старт ракеты-носителя Falcon 9 с мыса Канаверал четырежды откладывался. (24.12.2018)

Уволенные сотрудники получат оплату за восемь недель, а также другие льготы. Кроме того, SpaceX поможет им найти новое рабочее место, говорится в заявлении компании.

Цель SpaceX - создание пилотируемого шаттла для миссии на Марс

"Чтобы успешно продолжать разработки космического оборудования и глобального, базирующегося в космосе интернета, компания SpaceX должна стать более компактной", - отмечается в сообщении для прессы. При этом подчеркивается, что попытки совершить аналогичные разработки уже привели к банкротству другие организации.

Рыночная стоимость компании Илона Маска оценена в 30 млрд долларов. SpaceX специализируется на запуске на орбиту Земли правительственных и коммерческих спутников, а также поставках оборудования и материалов на международную космическую станцию.

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