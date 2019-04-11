Комментарий: Telegram - год цифрового неповиновения

Ровно год назад, 16 апреля 2018 года, Роскомнадзор начал блокировать мессенджер Telegram, исполняя решение Таганского суда Москвы, принятое двумя днями ранее. Блокировка последовала за отказ Telegram выдать ключи шифрования по требованию ФСБ… Этот текст я пишу, время от времени отвлекаясь на всплывающие сообщения Telegram от моих коллег и уведомления о новых публикациях в каком-нибудь из десятков каналов, на которые я подписан. Спустя год со дня введения блокировок этот мессенджер - по-прежнему один из популярных и востребованных у россиян сервисов, важный источник информации и рабочий инструмент.

Честно сказать, до судебного заседания я не очень-то верил, что власти решатся на блокировку - слишком уж вызывающим это выглядело. Хотя до этого уже были и LinkedIn, и Zello (оба находятся под блокировкой до сих пор), но Telegram - это на порядок более массовый сервис, плюс особая среда: здесь и условных "кремлевских" полным-полно, и чиновники его читают, и официальные органы вовсю используют, ну как его можно блокировать? Не говоря уж о том, что причина очевидно надумана, и угрозу безопасности России Telegram несет такую же, как любой другой сервис. Впрочем, кого здесь когда-то волновала очевидная надуманность причин преследования?

"Большой путь" цензуры в интернете

За этот год Россия прошла большой путь по цензурированию интернета: теперь решение о блокировке любого сервиса не кажется нам чем-то фантастическим. Принято еще несколько законов, ограничивающих свободу слова в сети, а на очереди - закон об автономном рунете, который наделит российское цензурное ведомство огромными полномочиями, в том числе - блокировать любой ресурс в любой момент фактически исключительно из собственного понимания закона. Чем это может обернуться, мы видим уже сейчас. Вспомнить хотя бы историю с принуждением ярославских интернет-ресурсов убрать фотографию с нецензурной надписью в адрес Путина - принуждением грубым, через угрозы и блокировки.

Александр Плющев





Блокировка Telegram породила цифровое сопротивление, точнее, я бы назвал это цифровым неповиновением. Пользователи не только не ушли из Telegram после начала блокировки, но и стали активно распространять инструменты обхода, а наиболее активные и продвинутые образовали ядро поддержки. Сам Telegram вложился в то, чтобы не потерять российскую аудиторию - не самую большую, но едва ли не самую важную для него. Таким образом, был проведен очень важный эксперимент, показывающий, что эффективность российской цензуры в интернете можно снизить практически до нуля. Это отличный пример для других популярных сервисов, над которыми время от времени нависает опасность блокировки, например, Twitter или Facebook.

Блокировка мессенджера дает сбой

Последние опросы свидетельствуют, что люди меняют свое отношение к мерам, принимаемым государством в интернете, и былой поддержки им уже нет. В офлайне неповиновение вылилось в два больших по нынешним меркам митинга, объединивших практически все оппозиционные силы, которые при других обстоятельствах вряд ли выйдут на улицу вместе. Нельзя сказать, чтобы движение в защиту интернета приобрело какой-то мощный или постоянный характер. Например, забавная инициатива Павла Дурова демонстрировать свой протест запусканием бумажных самолетиков по воскресеньям не продержалась и двух недель. Но показательно, что власти уже перестали сходу согласовывать митинги в защиту интернета, эти настроения уже воспринимаются как массовые и серьезные.

IT- индустрия, вынужденная подчиняться законам, конечно, не саботирует, но, насколько может, не торопится поддержать Роскомнадзор, за исключением тех компаний, которые рассчитывают на сиюминутную выгоду, не думая о последствиях для отрасли в целом. Сомнительность этой тактики показывает пример Mail.ru Group, которая запустила свой мессенджер "ТамТам" в первые дни блокировок Telegram. Ничего, кроме репутационного ущерба компании это не принесло, агрессивно продвигавшимся сервисом так никто не пользуется.

Сопротивление небесполезно

Роскомнадзор очевидно терпит поражение на внешнем фронте: еще в мае прошлого года ведомство потребовало от Google и Apple убрать Telegram из российских магазинов приложений, и это, без сомнений, нанесло бы серьезный, если не смертельный удар по мессенджеру в России, но обращение было проигнорировано. ЕСПЧ зарегистрировал несколько жалоб на блокировки Telegram в России, в том числе и мою. VPN-сервисы - важные инструменты обхода блокировок - один за другим (кроме отечественного сервиса от "Лаборатории Касперского") отказываются выполнять принятый в прошлом же году закон о подключении их к российской системе фильтрации трафика. Twitter и Facebook проигнорировали закон о локализации данных российских пользователей, за что получили по 3000 рублей штрафа.

Возможно, именно поражение властей в борьбе с Telegram дало дополнительный толчок к разработке “закона об автономном рунете”. Во всяком случае, об этом обмолвился глава Роскомнадзора в одном из своих недавних интервью, и именно этот фрагмент разговора с Александром Жаровым спустя несколько часов стал исчезать со всех ресурсов. Впрочем, для российских чиновников процесс традиционно важнее результата: пока можно делать деньги на самом процессе удушения интернета, душить его будут, но как можно медленее, чтобы успеть побольше заработать. Да и пользователи приобрели боевой опыт и вряд ли просто так, без неповиновения, а возможно и сопротивления сдадут остатки своих цифровых свобод.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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