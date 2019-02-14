Комментарий: Airbus просчитался с А380 из-за гигантомании

Всё, конец: Airbus в 2021 году прекратит выпуск крупнейшего в мире пассажирского самолета А380. Двухпалубный гигант оказался невостребованным. Мировой рынок, увы, жестоко отверг выдающееся инженерно-конструкторское достижение.

Европейский авиастроитель, выпустивший в прошлом году 800 самолетов и имеющий портфель заказов на 7,5 тысяч лайнеров, субсидировать А380 не захотел и предпочел имиджевые убытки материальным потерям. Раз такая модель авиакомпаниям не нужна, значит, ее производство свертывается. Международные инвесторы оценили этот прагматизм: курс акций Airbus подскочил 14 февраля на бирже примерно на 5 процентов.

Почему Airbus просчитался

Ни о каких госдотациях от Франции и Германии, где находятся основные заводы Airbus, ради спасения престижного проекта и речи нет. Налогоплательщики не должны расплачиваться за маркетинговые просчеты частной компании.

Андрей Гурков

Но почему Airbus так просчитался? Думается, ключевую роль сыграли гигантомания и фатальная ошибка в рыночных прогнозах. Став в 1980-1990 годах очень успешным конкурентом корпорации Boeing на рынке среднемагистральных самолетов (это те самые аэробусы семейства А320, на которых все мы периодически летаем по Европе, России и к теплым морям), европейский авиастроитель на рубеже веков решил бросить американской корпорации вызов в самом сложном, но и самом доходном сегменте гражданской авиации - на рынке дальнемагистральных, трансконтинентальных лайнеров.

На тот момент бесспорным лидером на этом рынке была модель Boeing B747, рассчитанная в среднем на 400-600 пассажиров (кстати, на днях она отметила свое 50-летие). Руководство Airbus задумало догнать и перегнать американцев с помощью супер-аэробуса, способного разместить на двух палубах до 850 пассажиров, и убедило себя в большом мировом спросе на такого гиганта.

Фатальная ошибка в рыночных прогнозах

Это убеждение, естественно, опиралось на маркетинговые исследования, но они содержали роковой для проекта вывод, что в первой половине 21-го века основная масса авиапассажиров на планете будет путешествовать между ключевыми хабами, а потому нужны как можно более крупные самолеты, пусть и не очень экономично расходующие горючее.

Иными словами, в основе проекта А380 лежало убеждение, что, скажем, немцы, оправляющиеся в Америку, сначала будут съезжаться во Франкфурт-на-Майне, затем из этого крупнейшего в ФРГ аэропорта на самолете-гиганте лететь до Нью-Йорка, после чего оттуда на местных линиях добираться уже до пункта назначения.

Boeing пошел другим путем

Однако рынок стал развиваться в совершенно ином направлении. Сегодняшние авиапассажиры не хотят пересадок, они предпочитают лететь сразу до конечной точки, скажем, из Мюнхена в Чикаго напрямую, а не через Франкфурт и Нью-Йорк. Но в таком случае нужны менее крупные и более экономичные дальнемагистральные самолеты.

В компании Boeing предугадали этот тренд, а потому не стали придумывать нового гиганта взамен B747, а разработали Dreamliner B787 примерно на 300 пассажиров. Справедливости ради следует сказать, что в Airbus достаточно быстро осознали свой концептуальный просчет и срочно спроектировали сопоставимую модель А350, и это сегодня - самый востребованный дальнемагистральный самолет европейского авиастроителя.

Emirates - важнейший клиент и могильщик проекта

А "концепция хабов" в полной мере сработала лишь в Персидском заливе, где маленькие нефтяные эмираты, диверсифицируя экономику, начали раскручивать свои аэропорты как перевалочные пункты на пути из Европы в Азию и Африку (и наоборот).

Неслучайно получателем практически половины всех произведенных и заказанных А380 в количестве 123 единиц является авиакомпания Emirates. На них она возит, к примеру, европейцев из Франкфурта в Дубай, откуда те могут добраться до всевозможных азиатских и африканских аэропортов.

И неслучайно именно решение Emirates сократить первоначальный заказ на аэробусы А380 со 162 единиц сразу на 39 машин, обнародованное 14 февраля, окончательно поставило крест на всем проекте.

Владимир Путин велел разработать новый самолет

Собственно, на этом написанный для российской аудитории некролог по случаю свертывания производства технически замечательного, но экономически не оправдавшего себя европейского чудо-самолета можно было бы закончить. Если бы не пришедшая два дня назад, 12 февраля, новость о том, что президент РФ Владимир Путин во время посещения Казанского авиационного завода предложил создать на базе ракетоносца Ту-160 российский сверхзвуковой пассажирский самолет.

Никакой прямой связи с А380 тут, естественно, нет. Но нечто общее, тем не менее, имеется: речь в обоих случаях идет о мировом рынке гражданских самолетов. На этом рынке на наших глазах не выдержал конкуренции комфортабельный лайнер, который серийно выпускался и продавался на протяжении 11 лет одним из двух мировых лидеров отрасли. Лайнер, две сотни экземпляров которого ежедневно летают и еще долго будут летать по всему миру.

На этом фоне поражает та легкость, с которой российский лидер, похвалив казанцев за основательную доработку военного сверхзвукового самолета, задался вопросом, больше похожим на прямое указание: "Почему не создать и сверхзвуковой пассажирский самолет?".

Новый проект после Sukhoi Superjet 100 и МС-21

А что, в распоряжении Кремля имеются маркетинговые исследования о мировом спросе на такой, надо полагать, недешевый лайнер российского производства? Или он будет летать только по маршрутам Москва - Дальний Восток? А хватит ли в таком случае пассажиропотока? И во сколько обойдутся билеты на переделанный военный самолет? Ведь боевая авиация экономичным расходованием топлива никогда не отличалась. Да и шумовые характеристики у нее - не для гражданских аэродромов.

Впрочем, Владимир Путин, задаваясь в Казани якобы риторическим вопросом, похоже, лукавил: в Москве принципиальное решение, судя по всему, уже принято. Во всяком случае, 31 января на торжественном собрании, посвященном 50-летию первого полета советского сверхзвукового самолета Ту-144, замглавы минпромторга РФ Олег Бочаров, по сообщению "Интерфакса", во всеуслышание заявил: "Сверхзвуковому самолету нового поколения, однозначно, быть!".

Так что перед российской авиационной промышленностью, которая никак не может исправить бесконечные неполадки на небольшом региональном самолете Sukhoi Superjet 100 и еще даже не приступила к серийному производству среднемагистрального лайнера МС-21, поставлена новая грандиозная задача: даешь сверхзвуковой пассажирский самолет!

И какое Кремлю дело до того, что после коммерческого провала британо-французского лайнера Concorde никто в мире подобных самолетов не строит (хотя целый ряд компаний в последнее время вновь начали экспериментировать в этом направлении). Раз президент сказал, значит, непременно получится! Это только незадачливый Airbus терпит неудачи.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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