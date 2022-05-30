 Комментарий: 100 дней войны - Почему мир в Украине сейчас иллюзорен | Новости из Германии об Украине | DW | 03.06.2022

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Украина

Комментарий: 100 дней войны - Почему мир в Украине сейчас иллюзорен

Через три дня все закончится, думали многие до нападения России на Украину. Спустя три месяца конца войне не видно. Самая опасная фаза начинается и будет долгой, считает Роман Гончаренко.

Обгоревшее здание в Харькове, май 2022

Здание в Харькове, май 2022

100 дней. Это много или мало? Кто выиграл и кто проиграл? Когда речь идет об итогах первых месяцев войны в Украины, нужны другие масштабы, чем если бы речь шла о работе нового правительства.

Это много, если вспомнить, что в начале многие, прежде всего - на Западе, верили, что Киев сможет противостоять нападению России только два-три дня. Это было одной из причин, по которым некоторые страны, в том числе - Германия, колебались с поставками оружия. Другие, прежде всего - США и Великобритания, организовали настоящий оружейный конвейер. Этим они помогли предотвратить раннее украинское поражение. Поэтому первый урок этой войны: быстрые поставки оружия спасают жизни.

Продолжая тему Германии, трансформация от касок в феврале до обещанных в конце мая современных зенитных комплексов IRIS-T заняла три месяца. Это слишком долго, даже если принять во внимание немецкую историю. Берлин способен на большее, и недавние высказывания федерального канцлера дают повод надеяться, что можно и по-другому. Нужно продолжать в том же духе и без задержек.

Россия хочет оккупировать большую часть Украины

Но 100 дней это и мало, война только начинается. Россия попыталась устроить блицкриг, попытка провалилась, и теперь Москва перестроилась на тактику войны на износ. Это как с яблоком: если попытаться проглотить его целиком, можно подавиться. Украина - яблоко, от которого Россия откусывает кусок за куском. И это - второй урок этой войны.

Роман Гончаренко

Роман Гончаренко

Россия, к сожалению, оказалась действительно такой безумной, как это годами обсуждалось в пропагандистских ток-шоку, и что многие игнорировали. Это не сулит ничего хорошего Украине, Европе и миру. Президент Владимир Путин начал реваншистскую войну на уничтожение  и не остановится. Угрозы Москвы ядерным оружием - не блеф. Поэтому нужно сделать все, чтобы его остановить, и сделать сейчас, а не позже. Потому что позже может быть слишком поздно. Украина каждый день и каждый час теряет военных, гражданских и территорию. Десятки тысяч погибших - это тоже горькие итоги первых 100 дней войны.

Российские цели теперь стали понятны. В краткосрочной и среднесрочной перспективе Москва будет стремиться оккупировать как можно большую часть Украины, отрезать ее от моря и уничтожить все украинское. Если РФ это удастся, она будет шантажировать другие страны Восточной Европы, требуя подчиниться ее воле или угрожать войной.

Усталость от войны угрожает ослабить помощь

Самая опасная фаза войны только начинается. Самые ожесточенные бои идут в Донбассе. Украинская армия там прекрасно подготовлена, у нее было на этом восемь лет. Именно поэтому в начале войны Россия почти не смогла в этом районе продвинуться. Но ситуация сейчас меняется после того, как Москва сосредоточила всю огневую мощь на одном участке фронта, создав преимущество. Если Россия добьется успеха в Донбассе, она может быстрее открыть себе дорогу в центр, снова попытаться взять Киев и свергнуть правительство. Путин не заинтересован в переговорах, поскольку уверен, что у него больше ресурсов.

Эта фаза опасна еще и тем, что война стала обыденной, к ней привыкли. Другие темы вышли на первые полосы газет, усталость от войны угрожает ослабить готовность помогать - этого нельзя допустить.

Мир в Украине сейчас иллюзорен. Киеву срочно нужны тяжелые вооружения, но и более жесткие санкции. С таким трудом согласованное в ЕС нефтяное эмбарго должно наконец вступить в силу, и скоро нужно будет его ужесточать. Время дипломатии наступит только тогда, когда российское наступление будет как минимум остановлено. Военное лето будет горячим. На счету каждый день.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев


 

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