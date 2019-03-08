Комментарий: Юбилей бесславной аннексии Крыма

Кремль не будет проводить масштабных торжеств в связи с пятилетием присоединения Крыма. Владимир Путин, правда, посетит аннексированный полуостров, но с подчеркнуто "рабочим визитом". Этот формат выбран якобы для того, чтобы показать, что российский Крым - это норма, и жизнь там идет "в рабочем порядке". Однако не связана ли такая скромность и с тем, что гордиться российским властям особенно нечем?

Крым как пятно на карьере

Сразу после аннексии захват Крыма обсуждался как крайне удачный проект Владимира Путина и его окружения. Только у президента начал падать рейтинг и его переизбрание на следующий срок оказалось под вопросом, как он сумел добиться рекордной популярности. Ее, однако, хватило всего на пять лет. Эффект "крымского большинства", объединившегося вокруг своего лидера, исчерпан. Доверие к политике властей, "Единой России", а главное - лично к Путину до последнего времени стабильно снижалось.

Иван Преображенский

Для переизбрания на следующий срок уже на полном серьезе эксперты обсуждают возможность аннексии - на этот раз Беларуси. Вряд ли такой результат можно назвать личным успехов Путина или российских властей. Нельзя назвать выигравшими и российских военных. Их руками взят Крым. Они же в итоге получили не только стратегическую базу в Крыму, у теплого моря, но и войну в Донбассе, а также операцию в Сирии.

Разумеется, и новое оружие, и новое финансирование. Но все это касается в основном генералитета. Для рядовых и офицеров - небольшая прибавка к зарплате и право погибнуть во время военной операции на чужой земле. Объективно это вряд ли можно назвать удачей, даже если сами военнослужащие рады рискнуть своей жизнью.

Крымское дно российской экономики

Что касается экономики, то тут все тоже более или менее ясно. Рекордный отток капитала из страны продолжает расти. Рост же экономики продолжит замедляться.

Попытки же подсчитать, какие потери понесла российская экономика за последние пять лет, позволяют экономисту Дмитрию Бутрину сказать, что в Крым Россией вложено - вряд ли с возможностью отдачи - уже более триллиона рублей, и это дало рост ВВП на уровне 0,4%. Однако иностранные санкции, очевидно, оказали и будут оказывать заметно более сильное негативное влияние.

Активистам в Крыму не место

Есть при крымской аннексии, разумеется, и прямые пострадавшие. Это, в первую очередь, крымские татары, а также другие проукраински настроенные, в том числе русскоязычные, крымчане. На их долю достались постоянное психологическое давление, пытки, похищения и показательные судебные процессы за мифический экстремизм, а то и терроризм, самым ярким примером которых остается дело Олега Сенцова.

К проигравшим можно, как ни странно, отнести и значительную часть активистов так называемой "русской весны" - как в Крыму, так и в России. Это идеалисты, которые ждали, что мощный импульс изменит к лучшему всю страну. Честнее и лучше не стало ни в России, ни в Крыму. Российская политика стала более лживой и куда менее социальной, достаточно вспомнить хотя бы повышение пенсионного возраста.

В Крыму же поражение борцов за справедливость заметно повсеместно: пляжи как были за заборами, так и остались, выбирать мэра Севастополя и главу крымской администрации как не разрешали при Украине, так не позволяет и Россия, ну а украинских олигархов просто заменили российские.

Настоящие выгодоприобретатели

В итоге, главные выигравшие - ностальгирующее по потерянному "советскому раю" наименее активное население Крыма - его самая патерналистская часть. У пожилых представителей этой группы населения подросли пенсии, у людей среднего возраста появилось больше возможностей для трудоустройства. При России на полуострове серьезно разрослись бюрократический аппарат и бюджетная сфера, которые традиционно, вопреки мифу о курортном Крыме, кормили большинство населения полуострова.

Кстати, что касается курортников, то их количество, если верить официальной статистике, стало даже чуть большим, чем в доаннексионный период. Этих туристов тоже можно отнести к выигравшим. В основном это россияне, которые могут теперь на своей машине или автобусе по новому Керченскому мосту приехать в Крым отдохнуть.

Это, заметим, одна из наименее активных, как экономически так и политически, частей российского общества. Многие из них, как по финансовым соображениям, так и, например, из-за отсутствия загранпаспорта, практически не имели возможности отдохнуть у моря - сочинские курорты ведь не резиновые, и цены там заметно выше крымских.

Достаточно ли этих двух групп населения для того, чтобы сказать, что присоединение Крыма было удачной идеей для России и русскоязычных крымчан? Уверен, что нет. Возможно, когда-нибудь в далеком будущем эта глава в российском учебнике истории получит название "Бесславной аннексии". Это, думаю, самое точное определение.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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