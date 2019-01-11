Комментарий: Церковный спор на пороге светской Европы

Полемика вокруг учреждения в Украине независимой от Московского патриархата православной церкви оставляет странное впечатление. В XXI веке, на пороге светской Европы, разгорелся религиозно-юридический спор, который и предметом своим, и терминологией, и титулами участников напоминает эпизод эпохи религиозных войн.

В практическом смысле дискутируется один вопрос: что важнее - верность старинным правилам и договоренностям или политическая целесообразность? Обе стороны конфликта пытаются представить себя приверженцами религиозной и юридической чистоты, хотя в обоих случаях речь идет прежде всего об актуальных политических и идеологических вопросах. Украинские власти нашли еще один способ подчеркнуть свое дистанцирование от Москвы, а российские власти - новый фронт для атак на Киев.

Церковь и суверенитет

Неразрывная связь государственного суверенитета с наличием национальной церкви, почему-то кажущаяся в Киеве аксиомой, на самом деле является довольно архаичной и спорной для 21 века концепцией, особенно если речь идет о декларируемом желании сделать Украину демократическим, современным европейским государством.

Легко заметить, что современная Европа состоит из светских государств, а озабоченность властей вопросами религии присуща далеко не самым прогрессивным, экономически развитым и демократическим странам. И здесь нельзя не указать и на Россию. Она и суверенна, и церковь, независимая от всего мира, у нее есть - но приблизило ли это ее к идеалам современной демократии, к Европе?

Федор Крашенинников

Свободное функционирование в Украине нескольких православных церквей с различным каноническим статусом, но равными юридическими правами, наряду с неограничиваемой государством активностью греко-католиков, протестантов и прочих конфессий как раз и было одним из важнейших отличий постсоветской Украины от России. Сама идея, что какая-то часть православных верующих может отколоться от господствующей церкви, создать свою иерархию и не иметь никаких проблем с властями, поразительна для России, где степень религиозного плюрализма искусственно снижена усилиями государства.

В этом смысле демонстрируемое единение украинского государства и новосозданной Православной церкви Украины может оказаться вовсе не очередным шагом в Европу, а движением в совсем другом, прямо противоположном направлении.

Если Украина хочет стать европейским, демократическим и современным государством, максимально непохожим на путинскую Россию, то к этому состоянию гораздо проще прийти, вовсе оставив сферу религии за пределами интересов государственной власти. Во всяком случае, довольно странно и очень по-российски выглядит то, что президент Украины тратит столько сил и времени на организацию еще одной православной церкви в своей стране. На фоне отнюдь не блестящего положения дел в украинской экономике церковная активность Петра Порошенко кажется успешной, но довольно циничной попыткой отвлечь внимание избирателей от гораздо более насущных вопросов на старте президентской кампании.

Архаичность политических элит в Москве и Киеве

Создание автокефальной украинской православной церкви, признаваемой международными православными институтами - это вполне закономерный и неизбежный процесс, как бы ему ни противились в Москве. Трудно представить себе развитие событий, при котором вопрос об автокефалии украинских православных от московского патриархата не оказался бы рано или поздно на повестке дня и не привел бы к полному отделению украинской церкви от российской. Удивительно скорее то, что все произошло так поздно, через 27 лет после фактического отделения Украины от России.

Другое дело, что с учетом обострившегося в 2014 году противостояния Украины и России конфликт, который в более спокойной политической обстановке так и остался бы на уровне спора церковных правоведов, стал для Киева уникальной возможностью хоть на каком-то направлении одержать победу над Москвой. Для Петра Порошенко, чье имя даже вписано в томос, это тем более важная личная победа на старте президентской гонки в Украине.

Победа действительно одержана и в идеологическом смысле. Претензии Москвы на роль центра мирового православия, а РПЦ на статус влиятельной международной структуры если ни уничтожены полностью, то в значительной мере скомпрометированы, и главный победитель тут не столько Украина, сколько Вселенский патриарх Варфоломей.

Но меняет это что-нибудь в практическом смысле? Едва ли. Россия и Украина в очередной раз продемонстрировали окружающему миру архаичность своих политических элит, их погруженность в мифологию и догматику прошлых политических эпох. На исходе второго десятилетия 21 века украинской элите кажется крайне важным обзавестись национальной православной церковью, а российская считает своим долгом сохранить Украину в составе Московского патриарха - и влиятельные люди, ведущие политики обеих стран, на полном серьезе всем этим занимаются многие месяцы. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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