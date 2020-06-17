Комментарий: "Ценности" Патрушева - война, изоляция и несменяемая власть

Июнь выдался богатым на публичные выступления высокопоставленных российских политиков. Но особо отличился секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, дважды являвшийся публике с пространными выступлениями на идеологические темы.

10 июня вышло интервью Патрушева, в котором он в очередной раз повторил пропагандистские штампы о Западе, всеми силами пытающемся дестабилизировать ситуацию в России. А 17 июня за подписью секретаря Совбеза была опубликована статья в государственной "Российской газете". "Нужны ли России "универсальные ценности?" - вопрошает ее автор в заголовке и дает в публикации однозначный ответ: нет, не нужны.

Наши ценности - это не ваши ценности!

Если подытожить все патрушевские рассуждения о "духовно-нравственных ценностях общества", то сводятся они к одному: у России - свои ценности, а потому никто ей не указ, не пример и не судья.

Федор Крашенинников

Как тут не вспомнить недавнюю мысль Владимира Путина о том, что Россия - это "отдельная цивилизация"! По сути, ее Патрушев и развивает, не забывая напоминать о важности голосования за поправки к конституции. По мысли автора, именно в защите уникальных российских ценностей и заключен весь смысл предстоящей процедуры.

Если не знать содержания пресловутых поправок, то из после статьи Патрушева может создаться впечатление, что новый текст конституции - он прежде всего про ценности, причем не про ценности несменяемой власти и ее концентрации в одних руках, а про историю, культуру, мораль и нравственность.

"Приоритет духовного"

Между делом Николай Патрушев наконец-то называет россиянам те ценности, вокруг которых они должны объединиться и противостоять Западу: "приоритет духовного над материальным, защита человеческой жизни, прав и свобод человека, семья, созидательный труд, служение Отечеству, нормы морали и нравственности, гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь, коллективизм, историческое единство народов России, преемственность истории нашей Родины".

С одной стороны, не все ценности из списка кажутся такими уж уникальными и сугубо российскими, хотя, например, под правами человека и их защитой Патрушев явно имеет в виду совсем не то же самое, что под этим подразумевается в Европе. С другой стороны, нельзя не обратить внимание на то, что, перечисляя ценности, Патрушев ставит на первое место "приоритет духовного над материальным".

Все граждане России и бывшего СССР знают из истории, а многие даже и на личном опыте, что на самом деле скрывается за такими рассуждениями начальства. Увы, но это значит лишь то, что материальный уровень жизни каждого отдельного гражданина кажется высокопоставленным чиновникам неважным, а сами граждане в любой момент времени должны быть готовы пожертвовать всем, включая жизни, ради очередного лозунга, выдвигаемого начальством, а в конечном счете - ради самого этого начальства.

"Преемственность истории"

Патрушев постоянно выстраивает линию преемственности современной российской власти с советским и царским периодом, подводя читателя к совсем неочевидной мысли, что власть в России - всегда одна и та же, веками защищающая одни и те же ценности, бесконечно оспариваемые Западом.

"Эта система (сложившихся веками ценностей) лежала в основании всемирно-исторической победы советского народа в Великой Отечественной войне…Именно этот фундамент позволяет сохранять и укреплять суверенитет, строить будущее" - вот такой короткий очерк всей противоречивой и драматичной истории России дает глава Совбеза. Сначала веками формировались нужные для войны и победы ценности, потом с их помощью была одержана "всемирно-историческая" победа.

Поэтому "теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение". То есть никаких принципиальных изменений в структуре ценностей россиян с тех пор якобы не произошло и не произойдет: с чем победили в 1945-м, с тем и надо жить во веки веков. В общем, ханжество и бесчеловечность позднего сталинизма - это и есть тот нравственный идеал, который Патрушев предлагает считать безусловной ценностью.

Величайшая ценность

Рассуждения Патрушева полны противоречий. Например, он обвиняет США и вообще Запад в насаждении "пещерного национализма" и "универсальных ценностей" одновременно. Совсем уж экстравагантно выглядит тезис Патрушева о том, что средний класс в странах Запада якобы был нужен только для "демонстрации "преимуществ" западного образа жизни", а после ликвидации СССР стал не нужен и потому целенаправленно уничтожается "неолиберальными" элитами.

Что же в итоге предлагает Патрушев России и миру? "Возведение национального суверенитета… в статус величайшей ценности и основы последующего строительства человеческой цивилизации" - на такой пафосной ноте председатель Совета Безопасности РФ завершает свои рассуждения. "Не мешайте нам делать все, что нам нравится, не требуйте от нас соблюдения даже элементарных правил и приличий, а главное - считайте несменяемую власть Путина ценностью человеческой цивилизации!" - вот что на самом деле хочет сказать России и миру Николай Патрушев и, скорее всего, сам Владимир Путин.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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