Комментарий: Хлеб будет дорожать, но пока не в России

Временное прекращение экспорта зерна лишит РФ валютных доходов, а на мировом рынке усилит дефицит продовольствия на фоне COVID-19 и надвигающейся засухи, считает Андрей Гурков.
Россия временно прекращает экспорт зерна. Страна, добившаяся в последние годы титула крупнейшего поставщика пшеницы на мировой рынок и с гордостью этот титул носившая, останавливает продажи в дальнее зарубежье. Пока до 30 июня, до окончания текущего сельскохозяйственного года. Об этом стало известно 26 апреля.
К этому дню российские экспортеры полностью исчерпали квоту на вывоз 7 миллионов тонн пшеницы, меслина, ржи, ячменя и кукурузы в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Она была введена министерством сельского хозяйства РФ с 1 апреля.
РФ ввела квоту для защиты внутреннего рынка
В ведомстве полагали, что квота может быть выбрана до середины мая, но российские компании явно форсировали в последние дни экспорт пшеницы, поскольку цены на нее растут (в Европе котировки сейчас на самом высоком уровне с января 2019 года), а слабый рубль обеспечивает дополнительную выгоду.
Собственно, именно поэтому Россия квоту и ввела. Эта мера призвана обеспечить насыщение хлебом внутреннего рынка и предотвратить рост цен на него, особенно в ситуации, когда многие россияне катастрофически теряют доходы из-за карантинных мер, принимаемых в ходе борьбы с пандемией коронавируса. Так что с внутриполитической точки зрения такое административное вмешательство в рыночные процессы в данный момент представляется оправданным.
Однако для России и ее бюджета оно означает дальнейшее снижение валютных поступлений, причем как раз в мае и июне, когда РФ в рамках новой сделки ОПЕК+ обязана обеспечить наиболее крупное сокращение своего нефтяного экспорта. Получается, что из российской экспортной триады - сырье, оружие, зерно - вслед за нефтью, частично выпавшей из-за сверхнизких цен и ограничения добычи, на время полностью выпала еще и пшеница.
С валютой в России будет очень плохо
Кстати, продажи военной техники в разгар пандемии COVID-19 тоже вряд ли ждет рост: обороноспособность государств в обозримом будущем будет зависеть не столько от дополнительного оружия, сколько от состояния здоровья военных, так что в списке приоритетов армий и правительств традиционных клиентов РФ танки и самолеты на некоторое время вполне могут уступить место всевозможным медицинским материалам и оборудованию.
Короче, с валютой в этом году в России будет очень плохо, о чем предупреждает и Центральный банк РФ. В опубликованном 24 апреля среднесрочном прогнозе он исходит из того, что экспортная выручка, составившая в 2019 году 419 миллиардов долларов США, в нынешнем снизится на 40 процентов до 250 миллиардов, и даже в 2022 году еще не вернется на прошлогодний уровень. Это, в свою очередь, означает, что в России будет значительно меньше любого импорта - от промышленного оборудования до лекарств и фруктов.
Метеорологи прогнозируют жаркое лето и засуху
А ведь это только базовый сценарий ЦБ РФ! Что, если переизбыток нефти сохранится, а пшеницы уродится меньше? Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил 27 апреля со ссылкой на американских коллег, что 2020 год почти гарантированно войдет в пятерку самых жарких лет на планете и с большой долей вероятности может стать даже самым жарким в истории.
Иными словами, в Северном полушарии, в том числе в Центральной и Восточной Европе, включая Россию и Украину, нынешним летом велика опасность засухи. О почти уже хронической нехватке влаги в почве еще в начале апреля предупреждали, в частности, немецкие ученые.
После чего последовал чрезвычайно сухой апрель как в Германии, так и, к примеру, на юге европейской части России, в ее ключевых хлебородных регионах. Не случайно российский президент Владимир Путин счел необходимым провести 27 апреля даже специальное совещание из-за ситуации с паводками и пожарами в стране.
Угроза неурожая в России из-за изменения климата
Короче, изменение, расбалансировка глобального климата, от которого очень многие в России упорно отмахиваются по сей день, все больше дает о себе знать - в одних местах в виде сильных наводнений, в других - сильных засух. Поэтому вполне возможно, что в этом году на пандемию коронавируса наложится еще и горячее лето наподобие того, что было в Европе в 2018 году.
Если это приведет к неурожаю в России, Москве для удержания в стране цен на хлеб придется продлевать вступившее теперь в силу двухмесячное зерновое эмбарго. Последний такой запрет действовал целых десять с половиной месяцев - с 15 августа 2010 до 30 июня 2011. Но тогда котировки нефти колебались в диапазоне 80-120 долларов за баррель. Сегодня валютные потери от вынужденного отказа снабжать мировой рынок окажутся для бюджета, экономики и аграриев РФ несравнимо более чувствительными.
Одновременно длительное отсутствие на рынке крупнейшего поставщика неминуемо повлечет за собой дальнейший рост мировых цен на зерно, особенно если от пандемии коронавируса и/или засухи снизятся урожаи и у других крупных производителей, в том числе европейских - Франции, Германии, Украины, Великобритании, Польши, Румынии.
Бедным странам в год коронавируса грозит голод
Это еще больше усугубит проблемы с продовольствием на планете, быстро нарастающие из-за коронавируса. В богатых развитых странах это в худшем случае приведет к существенному удорожанию еды, всплеску инфляции и проблемам с пропитанием у отдельных групп населения. А вот бедным странам реально грозит настоящий голод, о котором с растущей тревогой предупреждает ООН.
Хочу напомнить в этой связи, что толчком к целой серии революций и восстаний, вспыхнувших в конце 2010 года в странах Северной Африки и Ближнего Востока и получивших название "Арабская весна", в значительный мере послужило очередное удорожание хлеба, вызванное в том числе тогдашним российским зерновым эмбарго. Для Евросоюза, как мы знаем, те события обернулись, в частности, небывалой по масштабам проблемой беженцев, для России - участием в двух войнах: официально в Сирии и неофициально в Ливии.
Так что лучшим вариантом для всех был бы сейчас большой урожай зерновых в России и скорейшее восстановление поставок российской пшеницы на мировой рынок.
Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle
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