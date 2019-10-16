Комментарий: Уличные акции лояльных - новый вызов российским властям

"Ручное управление" российской политической системой вовсе не похоже на идеальное или, по крайней мере, нормальное, вождение обычного автомобиля. В таких случаях водитель контролирует исправный автомобиль, а главные риски приходят извне.

Но в действующей системе управления российской политической машиной "водитель" редко смотрит на дорогу. Его гораздо больше занимает, что происходит на встречной полосе и на тротуарах. Он обращает внимание на здания, бордюры, плитку, небо - словом, на все остальные внешние факторы. К тому же автомобиль его то и дело дает сбой: то руль заклинит, то тормоза. Пассажиры поневоле начинают что-то подозревать.

Декриминализация 282-й статьи - власть сдает назад

Постоянно ужесточающееся законодательство и избирательная правоприменительная практика, казалось бы, должны обеспечить устойчивый курс на подавление оппозиции и устрашение нелояльных.

Александр Плющев

Обе цели время от времени достигаются, но издержки и побочные эффекты бывают не только весьма ощутимыми, но и не всегда хорошо прогнозируемыми. Кто же мог предсказать, что 282-я статья УК РФ об экстремизме будет применяться, в основном, в отношении совершенно обычных, часто вполне лояльных граждан, перепостивших какую-нибудь смешную, по их мнению, картинку.

Эксцесс исполнителя перестал быть, собственно, эксцессом, превратившись в рутинную практику. Этого требует система, которая не разбирается, кого именно закрыли по "политической статье", а смотрит исключительно на статистику.

Столкновение обывателя с российской правоохранительной, судебной и часто исправительной системой редко делает его более патриотичным, скорее, заставляет чуть более трезво взглянуть на ситуацию в стране. В итоге разработчики этой статьи, были вынуждены сдать назад и пойти на частичную декриминализацию печально знаменитой 282-й, ведь законы предоставляют еще массу возможностей для преследования инакомыслящих.

Футбольные болельщики в ряду с "пионерами Навального"

В то же время систему, которая требует от ее исполнителей не столько политической грамотности, сколько красивой отчетности, никто не чинил. И она, как стимулировала на красивую статистику, так и продолжает стимулировать. Поэтому дальнейшие эксцессы не только не исключены, они прямо запрограммированы.

На днях три болельщика футбольного клуба "Зенит" (Санкт-Петербург) были оштрафованы на 10 тысяч рублей каждый по хорошо известной каждому уважающему себя оппозиционеру статье 20.2 Кодекса об административных правонарушениях - "Нарушения установленного порядка массовых акций".

Судят по ней обычно как раз участников несогласованных акций, и это отлично знают даже вроде бы далекие от политики футбольные болельщики. Возмущаясь судебным решением, вынесенным за традиционное предматчевое шествие в Екатеринбурге, один из обиженных оштрафованных так и написал: "Если фанатов каждый раз будут ставить в один ряд с навальновскими пионерами, судить по одним статьям, натравливать одних и тех же сотрудников на них, то мы глазом не успеем моргнуть, как аполитичная молодежь сделает свой выбор".

Массовые акции как эффективный инструмент

Власть, возможно сама того не желая, будет вынуждена все чаще и чаще нарушать негласные договоренности с лояльными группами и получать в ответ угрозы "уйти к Навальному". Не из какого-то злого умысла, а просто потому, что у местного начальника стояла задача "навести порядок" и, выполняя ее он, конечно же, держит в голове вовсе не политическую целесообразность, а все ту же самую отчетность, и действует теми средствами, которыми умеет.

Люди вне зависимости от их политических убеждений все больше осознают не просто эффективность, а исключительность массовых акций в качестве инструмента общения с некомпетентными властями.

Других у них попросту не осталось: связи между выборами в различные органы власти, от местных до Кремля, с конкретными проблемами в своей жизни они совершенно справедливо не видят. Рассерженные люди на площади, неважно, горожане они или сельчане - вот что заставляет власть действовать молниеносно и эффективно.

Недовольство - бомба замедленного действия

За последние дни в двух городах - Саратове и Красноярске - люди буквально заставляли полицию отрабатывать по резонансным преступлениям. Пока ни один полицейский начальник не рискнул, не то что разгонять эти несанкционированные собрания, но и хотя бы оштрафовать кого-нибудь из участников постфактум. Дескать, все понимаем, народное возмущение, у самих внутри все закипает.

Но выступления, повлиявшие на действия властей, будут неизбежно стимулировать людей к новым и новым, ведь к эффективному инструменту быстро привыкаешь. Более того, люди, от которых меньше всего этого ожидаешь, довольно охотно и даже без особого повода включаются в "движуху" против властей - посмотрите, сколько людей выводил в отдаленных регионах страны шаман Габышев.

Рано или поздно эта бомба замедленного действия сработает. С точки зрения местного начальства, любое выступление - оппозиционный марш или ситуационный сход - это Майдан, который нужно устранить любым возможным способом. Ну, а чем чревато подавление выступлений лояльных, вполне доходчиво и, надо сказать, довольно мягко рассказал болельщик "Зенита".

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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