Комментарий: Указ Путина о паспортах - провокация по отношению к Украине

Тот, кто все еще верит, что конструктивные шаги по урегулированию конфликта в Украине возможны при сегодняшнем российском руководстве, после событий, случившихся на этой неделе, должен ощущать себя еще большим утопистом, чем раньше. Спустя три дня после президентских выборов в Украине президент России Владимир Путин четко дал понять, что ему не нужно ослабление напряженности в отношениях между Москвой и Киевом. О чем свидетельствует подписанный в среду, 24 апреля, указ Путина об облегченной выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Особый вид аннексии

Райнхард Фезер

Указ Путина - провокация. Потому что его цель - еще более четкое и долговременное отделение от украинского государства территорий на востоке страны, которые уже де-факто оккупированы РФ. Это особая форма аннексии: хотя Кремль до сих пор официально признает, что территории принадлежат Украине, проживающие там люди будут относиться к России.

Этот указ - еще один шаг на пути к ослаблению соглашения об урегулировании конфликта, подписанного в феврале 2015 года в Минске при посредничестве Германии и Франции. Каких-либо серьезных усилий по реализации его положений Кремль и без того никогда не принимал. Но важно было хотя бы формально сохранять достигнутый в Минске компромисс, поскольку он не допускает очередной насильственной эскалации конфликта. Кроме того, соглашение обеспечивает условия для минимального гуманитарного сотрудничества в зоне военных действий.

В Украине указ Путина о раздаче паспортов воспринимается как псевдоправовая подготовка к открытому, а не как прежде скрытому, участию российской армии в вооруженных действиях против Украины. Поскольку однажды Россия уже воспользовалась предлогом защиты российских граждан для вторжения в соседнюю страну.

Так произошло в 2008 году с Грузией, чему предшествовала массовая раздача российских паспортов жителям грузинских территорий - самопровозглашенных Южной Осетии и Абхазии. Даже если у Кремля в настоящее время и нет таких планов в отношении Украины - сам факт наличия этой возможности усиливает напряженность в зоне конфликта.

Второе оскорбление новому президенту Украины

Раздача российских паспортов в Донбассе - уже не первое оскорбление Москвы в адрес новоизбранного украинского президента Владимира Зеленского. За несколько дней до второго тура выборов, когда победа Зеленского была уже очевидна, Кремль ввел запрет на экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Теперь стране необходимо быстро найти новые источники снабжения для удовлетворения более чем тридцати процентов своих потребностей.

Кремль надеется ввергнуть страну в хаос в то время, когда к власти пришел политический новичок? В любом случае, действия Москвы в ближайшем будущем не сулят ничего хорошего. В этих условиях для жителей Украины тем более важно обеспечить надлежащую передачу власти. А для Запада - усилить поддержку Украины в этот критический момент.

Райнхард Фезер, обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung

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