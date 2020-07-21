Комментарий: Три дня, изменившие выборы в России

Концепция многодневного голосования в РФ с невероятной скоростью прошла путь от вброшенной в информационное поле идеи до принятого в трех чтениях законопроекта, отмечает Татьяна Фельгенгауэр.
Карикатура Сергея Елкина на тему статистических аномалий на голосовании по поправкам в Конституцию РФ
Последние годы хорошим тоном считалось называть процесс волеизъявления граждан России не выборами, а голосованием. И это понятно: с электоральными процедурами власти планомерно расправлялись еще на дальних подступах. Неугодным оппозиционерам не регистрировали партии, а в случае с самовыдвиженцами или одномандатниками просто не принимали (по самым разным формальным причинам) собранные подписи и, как следствие, не допускали к выборам.
Таким образом, мы и получили голосование, а не выборы. Однако сейчас, похоже, придется искать новое слово. Теперь, когда Государственная дума приняла закон о так называемом "трехдневном голосовании", мы получили доселе неизвестную электоральной науке процедуру.
Впрочем, когда я говорю "доселе неизвестную", это в некотором смысле преувеличение. Ведь совсем недавно мы видели голосование, которое длилось не три дня, а целую неделю! Конечно, можно было утешать себя тем, что это не выборы и не референдум, а что-то неясное, для чего был написан специальный закон. Поэтому когда появились первые намеки на расширение практики растянутого на несколько дней голосования, мы, кажется, подошли к первой стадии принятия неизбежного - к отрицанию. Невозможно всерьез относиться к результатам выборов, если процесс голосования занимает несколько дней, контроль за ним осуществлять практически невозможно, а поле для манипуляций открывается просто огромное.
Затем нежелание верить в то, что российские власти окончательно уничтожают процедуру выборов, сменилось стадией гнева.
Против тогда еще "инициативы" изменить правила голосования резко выступили члены участковых избирательных комиссий. Для них речь идет об условиях труда, и никакого смысла в столь значительном увеличении нагрузки члены УИКов не видят. Помимо открытого письма члены избирательных комиссией создали и петицию, которую может подписать любой желающий. На момент написания этой колонки против многодневного голосования высказались 7856 человек.
Интересно, что закон предусматривает не только трехдневное голосование (на усмотрение местных избиркомов), но и его проведение вне помещений избирательных участков. То есть, те кадры с урнами для голосования в багажниках и у подъездов, которые совсем недавно вызывали бурю эмоций, скоро станут нормой для России.
Не знаю, как вам, но мне после стадии гнева опять хочется вернуться к стадии отрицания, потому что невозможно поверить в то, что пеньки и багажники с урнами для голосования - это новая российская реальность.
Гражданам России в стадии торга делать нечего, так как для властей мы, кажется, не являемся достойными собеседниками.
Зато интересно проследить за тем, что было с законопроектом о трехдневном голосовании в Госдуме. Документ появился внезапно и несмотря на сопротивление оппозиционных фракций был принят в основном чтении с невероятной скоростью. При этом, коммунисты и "Справедливая Россия" голосовали против, а депутаты от ЛДПР воздержались. Третье, окончательное, чтение было перенесено на вторник, 21 июля. Смысл в этом переносе, казалось, отсутствует - после принятия во втором чтении никакие поправки в законопроект внести уже нельзя. Однако во вторник внезапно "за" принятие закона проголосовали не только депутаты от "Единой России", но и фракция ЛДПР. Так совпало, что как раз накануне президент Путин назначил члена ЛДПР, теперь уже бывшего главу думского комитета по спорту, Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края.
Ничего, кроме демотивации и чувства собственного бессилия, принятие закона о трехдневном голосовании в РФ, кажется, не несет. Инструментов для выражения несогласия с действиями властей практически не осталось. Нет кандидата "против всех", нет порога явки, теперь не останется возможности проконтролировать, что же происходит с избирательными урнами по ночам.
Кстати, количество наблюдателей от партий не меняется, просто увеличивается пропорционально числу дней голосования. А так их по-прежнему двое в день. Для многих смысла в подобной процедуре не останется совсем. Судя по всему, именно этой цели и преследуют авторы идеи многодневного голосования. Отвратить граждан от того, что когда-то было институтом выборов, заставить их (нас) поверить в то, что побороть это новое монструозное явление они (мы) не сможем.
Однако власти понимают, что не все согласятся молча принять уничтожение электоральных процедур. Поэтому с теми, кто может мобилизовать граждан бороться за право выбирать, пытаются разобраться уже привычными способами. Так, с обысками пришли кмуниципальному депутату Юлии Галяминой, одной из организаторов кампании "Нет!".
По линии протестного голосования власти тоже работают на упреждение. Кстати, и Алексей Навальный связывает свою недавно полученнуюподписку о невыезде с эффективностью "Умного голосования". Так что на данный момент вопрос о том, сможет ли власть взять избирателей, членов УИК и наблюдателей измором, остается открытым. Например, в той самой петиции уже сформулирована рекомендация: каким бы ни было решение избиркомов, приходите голосовать в последний день. Так уровень возможных фальсификаций можно будет снизить.
Впрочем, пример Сергея Фургала показывает, что протестное голосование может вылиться в совсем уж непредсказуемую ситуацию. Поэтому после (или вместо?) стадий отрицания, гнева, торговли и депрессии мы можем увидеть что-то совершенно новое.
Автор: Татьяна Фельгенгауэр - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор колонки на DW. Telegram: @tanya_f, Twitter: @t_felg
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