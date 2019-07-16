 Комментарий: Спор о выборах в России и лидерах - по уму и по совести | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 04.09.2019

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Мнения

Комментарий: Спор о выборах в России и лидерах - по уму и по совести

Накануне 8 сентября, единого дня голосования в России, обострилась дискуссия о тактике участия в нем оппозиционных сил. О чем на самом деле идет спор, рассуждает Федор Крашенинников.

Женщина задергивает занавеску кабины для голосования

Дискуссия о том, как отнестись к грядущим выборам в России оппозиционно настроенной общественности, заметно обострилась. Фактически спор идет вокруг одного вопроса: поддержать ли предложенную основателем ФБК Алексеем Навальным концепцию "умного голосования" или срочно придумать что-то другое, чтобы продемонстрировать уникальность своей позиции и свое право считаться лидером оппозиции.

Лидерство в российской оппозиции: дележ шкуры неубитого медведя

Казалось бы, в чем ценность звания лидера несистемной оппозиции России в нынешних условиях, когда в скорый крах путинского режима верят только отчаянные оптимисты и перспективы прихода к власти оппонентов Путина более чем туманны? Быть лидером оппозиции и опасно, и невыгодно - но только внутри России. Совсем другое звучание это звание приобретает за границей: из рядового эмигранта его обладатель превращается едва ли не в будущего главу государства, ждущего своего часа.

Федор Крашенинников

Федор Крашенинников

Поддержав план Навального, лидеры политической эмиграции невольно поставили бы под вопрос свой тщательно лелеемый статус вождей всероссийской оппозиции: если в России есть Навальный, который между арестами и обысками успевает еще и выдвинуть эффективный план общих действий, то они неизбежно должны отойти на второй план или превратиться в его группу поддержки.

Как представляется, исключительно эти соображения и заставляют Михаила Ходорковского, Гарри Каспарова и других оппозиционных деятелей атаковать план Навального и выдвигать альтернативные варианты в ситуации, когда до дня голосования осталось совсем немного и ни одна новая идея заведомо не сможет стать объединяющей.

Мнения российских политэмигрантов: советы издалека

И Михаил Ходорковский, и Гарри Каспаров заняли позиции, которые весьма удобны для презентации иностранной публике и другим эмигрантам. И их вполне можно понять: в конце концов, это и есть их основная аудитория, они гораздо больше зависят от ее поддержки и одобрения, чем от ситуации в России.

Позиция Каспарова традиционна: он раз за разом призывает бойкотировать выборы. Эта тактика ни разу не дала никаких практических результатов (даже когда за нее пробовал агитировать тот же Навальный). Но для политического эмигранта это вполне логичная позиция, и не удивительно, что ее разделяют и другие покинувшую Россию активисты: они не могут влиять на ситуацию в стране и потому им комфортнее декларировать бесполезность и даже постыдность любого участия в российской политике.

С других позиций участвует в полемике с Алексеем Навальным Михаил Ходорковский. Он традиционно призывает своих сторонников в России принимать участие в выборах. Сначала Ходорковский предложил голосовать только за вызывающих доверие кандидатов, а во всех других случаях портить бюллетени. По сути, это сочетание двух тактик, каждая из которых уже многократно использовалась и ничего не дала в практическом плане. Если голосовать за идеологически приятных, но заведомо бесперспективных кандидатов, то это никак не помешает победить выдвиженцев от власти, обладающих мощным административным ресурсом.

Именно так и получилось с Ксенией Собчак, за которую призывал голосовать своих сторонников Ходорковский на президентских выборах 2018 года. Несмотря на то, что Собчак выступала с оппозиционными лозунгами, ее высокий антирейтинг и отсутствие малейших шансов на победу никак не помешали триумфу Владимира Путина. Характерно, что сейчас и она тоже включилась в борьбу с "умным голосованием" - как говорится, sapienti sat ("умный поймет" в переводе с латыни. - Ред.)!

Призывы же портить бюллетени еще ни разу не привели к какому-то объективно фиксируемому результату и призывать к этому бессмысленно.

Голосование по уму и по совести

Обвинения в адрес Навального в том, что он якобы призывает голосовать "за кого попало", тем более странно слышать на фоне опубликованного тем же Ходорковским собственного списка кандидатов, среди которых, как он полагает, вполне можно выбрать тех, кого поддержать. Сам Ходорковский декларирует: "Голосование "по уму" не должно быть голосованием против совести".

Контекст

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников. (30.07.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Среди зарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы много самовыдвиженцев и ни одного единоросса. Но де-факто среди "независимых" не менее 41 кандидата от "Единой России". Инфографика DW. (26.08.2019)

Атака властей на Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального не сможет ни парализовать его работу, ни предотвратить возникновение политического кризиса в России, считает Федор Крашенинников. (09.08.2019)

Целое поколение молодых политиков в РФ рискует навсегда остаться людьми вчерашнего дня, которые говорят не о том и не с теми, участвуя в играх Кремля, считает Константин Эггерт. (22.06.2018)

В интервью DW Леонид Волков подводит итоги 2018 года. Соратник Алексея Навального также объясняет, при каких условиях его движение поддержало бы на выборах коммунистов, ЛДПР и даже Ксению Собчак. (11.01.2019)

Судя по списку, "по совести" можно найти повод проголосовать и за откровенно провластную Валерию Касамару, для обеспечения победы которой властями не был допущен к выборам Илья Яшин. Присутствует в списке Ходорковского и провластный коммунист Владимир Кумин.

Трудно понять, как голосование за Касамару может считаться ударом по власти и демонстрацией своей оппозиционности и чем голосование за коммунистов из списка Ходорковского "совестливее" рекомендаций Навального относительно менее приятных власти коммунистов. Хотя Ходорковский и оговаривается, что это не его рекомендации, но сам факт публикации столь странного списка только вносит ненужную путаницу и дезориентирует оппозиционных избирателей.

Любая борьба за виртуальное лидерство в оппозиции бессмысленна, потому что только в очень упрощенной версии русской истории Ленин из эмиграции возвращался сразу на пост главы государства. Гораздо поучительнее пример белой эмиграции, которая так и провела большую часть 20 века в спорах между собой и в ожидании краха советской власти. А когда он все-таки случился, она никак не повлияла на дальнейшее развитие страны.

Российская политика делается в России - такова реальность. Приблизить перемены можно только помогая тем, кто, находясь внутри страны, ищет любую возможность для сопротивления авторитаризму и беззаконию. Это единственное, что можно и нужно делать и по уму, и по совести.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Евгений Жуков


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