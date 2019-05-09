Комментарий: Спор Навального и Федермессер о дилемме общественника

На примере хода кампании по выборам в Мосгордуму в одном из округов Федор Крашенинников рассуждает о моральных дилеммах современной российской политики.
Москва традиционно задает тон политике во всей России, и начавшаяся кампания по выборам в Мосгордуму едва ли станет исключением. Интрига в том, что социально-экономические и политические противоречия в российском обществе обостряются, и в такой ситуации без проблем избрать думу, состоящую только из удобных для властей депутатов, становится сложной задачей даже в Москве.
Пейзаж перед выборами
Во-первых, популярность партии власти и самой власти заметно снизилась. Во-вторых, оппозиция активно готовится к выборам и, похоже, впервые за много лет способна дать серьезный бой кандидатам мэра Собянина. Последнее тревожит федеральное и московское руководство даже сильнее падения рейтингов: не допускать к выборам "ненужных" кандидатов в России умеют очень хорошо, но что делать с анонсированной технологией "умного голосования", власти еще не придумали.
Между тем именно в Москве эта технология может сработать гораздо эффективнее, чем где-либо еще: избиратели живут компактно, информационная среда очень насыщенная, а главное - именно в столице сконцентрированы основные кадровые и организационные ресурсы оппозиции.
Но недооценивать власти не стоит, они настойчиво ищут варианты реагирования и именно по этому поводу Алексей Навальный обратился с письмом к Анне Федермессер.
43-й округ и российские выборы
История, разворачивающаяся в одном избирательном округе в центре Москвы, на самом деле важна для всей России и напрямую связана со всей сложившейся практикой выборов. Суть в том, что Алексей Навальный и его штаб выдвигают в 43-м избирательном округе Москвы Любовь Соболь, получившую известность своей борьбой с поставками в московские школы и детские сады некачественных продуктов питания фирмами, связываемыми с "поваром Путина" Евгением Пригожиным. И в этом же округе московские власти планируют поддержать Анну Федермессер, которая широко известна своей благотворительной деятельностью.
Очевидно, что выдвижение Федермессер в одном округе с Соболь - не случайность, а технология, направленная на раскол и дезориентацию протестного электората, который вместо выбора между властью и оппозицией окажется вовлечен в противостояние двух видных общественниц. Алексей Навальный призывает Анну Федермессер не помогать властям, но едва ли он серьезно рассчитывает быть услышанным: госпожа Федермессер поддерживала Сергея Собянина на выборах мэра и вступила в ОНФ, так что, скорее всего, у нее есть обязательства перед мэрией, от которых она уже не сможет отказаться.
Как представляется, главная цель открытого письма Навального - привлечь общественное внимание к самом факту политической ангажированности человека, которого многие все еще воспринимают как аполитичного и даже отчасти оппозиционного деятеля.
Российская аполитичная политика
20 лет политической стерилизации сделали свое дело: законодательные - политические по своей природе - органы власти превращены в органы ритуального представительства, в которых самый желанный депутат - это завершивший карьеру известный спортсмен.
Несмотря на то, что через законодательные органы происходит принятие важнейших политических решений и легализация всей системы власти, членство в них зачастую даже не воспринимается как принадлежность к политике и тем более к власти. Так, Анна Федермессер, комментируя свое участие в выборах, говорит, что "нужен свой человек от благотворительности в Мосгордуме".
Между тем Мосгордума - это, прежде всего, политический орган. Позиция "я тут от благотворительности" - это попытка уйти от ответа на вопрос, какую политическую позицию будет занимать депутат Федермессер во время голосования по принципиальным вопросам, не имеющим прямого отношения к благотворительности.
"И с партизанами как-то неудобно получилось"
Будем реалистами: для людей, занимающихся в России благотворительностью, искусством, спортом и многими другими вопросами, сотрудничество с властями - вынужденная мера. Она легко объясняется позицией самих российских властей, которые без раздумий уничтожают любое доброе начинание, если по какой-либо причине чувствует в нем опасность для себя.
Но избраться депутатом при поддержке властей - это уже не вынужденное сотрудничество ради благородных целей, а выход на другой уровень, который вполне заслуживает определения "коллаборационизм". "Если Вы это сделаете, это будет…прямое участие в борьбе с демократическими силами", - вполне справедливо предупреждает Навальный Федермессер.
Про то, к чему приводят попытки делать добрые дела, не задумываясь о политической подоплеке вопроса, есть хороший анекдот, который уместно напомнить. Голодный военной весной дед Мазай вновь спасает зайцев, но ему нечем их кормить. Он обращается за помощью к партизанам, но те ему отказывают, так как им самим нечего есть.
Через некоторое время дед Мазай встречает карательный отряд и просит еды для зайцев у карателей. Те обещают помочь, но просят сначала указать, где прячутся партизаны. Простодушный Мазай указывает направление, и отряд стремительно уезжает, оставляя его в печальных раздумьях: "И зайцы голодными остались, да и с партизанами как-то неудобно получилось".
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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