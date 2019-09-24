Комментарий: Сокрушительный удар суда по Борису Джонсону

Гордыня и высокомерие ведут к падению. Это касается и пренебрежения конституционными обычаями, которые заменяют в Великобритании написанную Конституцию, и пренебрежения законами, и пренебрежения независимостью суда. И точно так же это касается пренебрежения парламентом и его правами и обязанностями. Борис Джонсон считал, что все это ему нипочем, что он как авторитарный правитель может настоять на своем варианте "Брекзита". Но приговор Верховного суда как топор обрушился на антидемократические амбиции премьер-министра.

Мать всех парламентов против отца лжи

Верховные судьи в Лондоне вынесли приговор единогласно, чего никто не ожидал. Они признали принудительные каникулы парламента с самого начала абсолютно незаконными. Уже через час после оглашения решения суда некоторые депутаты символически заняли свои места в нижней палате парламента. Единственное, от чего суд избавил Бориса Джонсона, - это прямое утверждение, что он солгал королеве, когда рекомендовал ей отправить парламент в принудительный отпуск. Но обоснование решения суда все равно указывает на эту ложь.

Барбара Везель

Это борьба между матерью всех парламентов и отцом лжи, - с такой резкой формулировкой выступил адвокат истца во время судебного разбирательства. И парламентская демократия вышла победительницей из этой борьбы. Задача депутатов - добиваться отчета от правительства, и лишать их этого права и этой обязанности премьер-министр по своему усмотрению - и к тому же с ложными обоснованиями - не может. Таков был вердикт суда.

Приговор означает гораздо больше, чем сокрушительный политический удар для Бориса Джонсона. Он устанавливает раз и навсегда, что исполнительная власть не может по своему усмотрению менять баланс между парламентом и правительством в свою пользу. Действия правительства всегда и при любых обстоятельствах могут проверить депутаты. Британские юристы называют приговор правовым землетрясением, потому что этот принцип теперь утвержден Верховным судом, который сам и определяет, что есть право.

При обычных обстоятельствах этот вердикт суда стал бы поводом для немедленной отставки. Ведь впервые в британской истории Верховный суд установил, что премьер-министр действовал противоправно в столь принципиальном вопросе. Но Борис Джонсон, вероятно, будет цепляться за свой принцип, согласно которому наглость берет верх. Поэтому оппозиция должна наконец объединиться и покончить с привидением на Даунинг-стрит. Переходное правительство было бы лучшим выходом из политического тупика, в том числе, и в вопросе "Брекзита".

Сокрушительный политический удар по Борису Джонсону

Борис Джонсон за свой короткий срок на посту премьера нанес больше вреда демократическим институтам страны, чем иные политики за целое десятилетие. Он показал, что в принципе ни в грош не ставит законы и правила Великобритании, ему на них наплевать. Это привело к уникальному зрелищу, когда представитель Консервативной партии Джон Мейджор, сам занимавший пост премьера до 1997 года, подал в числе других иск в Верховный суд против действующего главы правительства. Консервативной партии следовало бы сохранить остатки своего авторитета, набраться сил и расстаться с разрушителем своих ценностей и принципов.

Но помимо того, что Верховный суд в Лондоне закрепил и подтвердил права парламента, есть еще один обнадеживающий аспект в этой истории. Стало ясно, что отдельные граждане не беззащитны перед лицом подрыва демократических принципов. Бизнес-леди Джина Миллер во второй раз, не жалея сил и средств, боролась в Верховном суде за сохранение парламентской демократии и во второй раз одержала победу. Именно она начала процесс, и именно ее адвокат ясностью своей аргументации смог убедить судей. Этот пример показывает, что бороться имеет смысл, что отдельные люди не должны молча терпеть, когда правительства начинают демонтировать демократию.

А Борису Джонсону, считавшему, что он выше закона, стоило бы позорно залезть в свою нору. Теперь это дело оппозиции, не дать ему оттуда вылезти и позаботиться о том, чтобы он навсегда исчез из британской политики. И тогда, по примеру Древнего Рима, останется лишь предать его имя забвению. Для тщеславного премьера худшего наказания быть не может.

Автор: обозреватель DW Барбара Везель

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй пережила второй вотум недоверия После провала голосования в британском парламенте по соглашению о выходе Великобритании из ЕС депутаты провели голосование по вотуму недоверия правительству Терезе Мэй. Премьер-министр одержала победу благодаря поддержке депутатов-консерваторов и союзников из Демократической юнионистской партии.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Cокрушительное поражение плана "Брексит" в британском парламенте Нижняя палата британского парламента 15 января отклонила соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. Против документа высказались 432 депутата, 202 поддержали его. Для принятия соглашения было необходимо не менее 320 голосов. В течение трех дней Лондон должен представить альтернативный план "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Консерваторы не смогли вынести вотум недоверия Терезе Мэй Ряд депутатов британского парламента от Консервативной партии инициировали голосование своей фракции о вотуме недоверия премьер-министру Терезе Мэй. Причиной стал согласованный Мэй с ЕС план "Брекзита", невыгодный, по мнению консерваторов, для Великобритании. Мэй сохранила пост премьера и перенесла голосование в парламенте по "Брекзиту", ранее намеченное на 11 декабря, на середину января.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Брюссель и Лондон договорились о выходе Великобритании из ЕС 25 ноября на внеочередном саммите в Брюсселе главы государств и правительств 27 стран Евросоюза одобрили соглашение с Великобританией о "Брекзите".585-страничный договор о выходе Великобритании из Евросоюза поддержали лидеры всех европейских стран. Председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер охарактеризовал сделку как "лучшую из возможных" и назвал ее справедливым компромиссом".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Мэй за мягкий вариант "Брекзит" Тереза Мэй, которая заняла пост премьера Великобритании после отставки Дэвида Кэмерона, выступавшего против выхода страны из ЕС, поддерживает модель мягкого Brexit. В частности, после того, как 6 июля 2018 года правительство согласовало коллективную позицию, Мэй объявила, что Великобритания выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "Брекзита".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Несогласные ушли в отставку Вначале в отставку ушел Дэвид Дэвис - министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС. Затем - министр иностранных дел, сторонник "Брекзита" Борис Джонсон. Они свели на нет попытку премьера Терезы Мэй сплотить свой кабинет, чтобы осуществить мягкий вариант выхода из ЕС. В свою очередь, Джонсон заявил, что реализация "Брекзита" требует от премьера-министра более жесткой позиции по отношению к ЕC.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело МИД возглавил противник Brexit На должности главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона сменил Джереми Хант, ранее занимавший пост министра здравоохранения и социальных дел страны. В отличие от Джонсона, выступавшего за полный "развод" с Евросоюзом, Хант ранее был известен как противник выхода страны из ЕС. На смену Дэвису,также ушедшему в отставку, пришел Доминик Рааб.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Что такое мягкий "Брекзит" Мягкий вариант "Брекзит" декларирует отсутствие проверок на границе между Ирландией и Северной Ирландией. Предполагается также, что ЕС и Великобритания разработают "совместную институциональную базу" для последовательной трактовки правовых соглашений между ними. Наконец, кабинет Мэй одобрил принцип, позволяющий избежать таможенных проверок после 29 марта 2019 года - вступления в силу "Брекзит".

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело В Брюсселе приветствуют решение Лондона Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье в Twitter уже приветствовал достигнутые правительством Великобритании договоренности, но добавил: "Мы оценим эти предложения и посмотрим, насколько они применимы на практике и реалистичны". В Брюсселе ждали, что Лондон озвучит конкретные предложения на недавнем саммите ЕС, однако этого не произошло.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Историческое решение Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. 51,9 процента голосовавших сделали выбор в пользу "Брекзит". В референдуме приняли участие свыше 33,5 млн британцев, явка составила 72,1 процента. Прежде ни одно государство не покидало ЕС, учрежденный в 1992 году.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Как в Великобритании голосовали по вопросу "Брекзит" Соединенное Королевство состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Исход голосования в них оказался неоднородным. Если в Англии (53,4%) и Уэльсе (52,5%) проголосовали за выход из ЕС, то в Шотландии и Северной Ирландии большинство было за сохранение членства Великобритании в Евросоюзе - так высказались соответственно 55,8% и 62% местного населения.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Столичный взгляд Большой Лондон стал единственным из девяти регионов Англии, проголосовавшим за сохранение членства Великобритании в ЕС. 59,9 процента участников референдума здесь выступили за то, чтобы Великобритания осталась частью Евросоюза.

"Брекзит": Развод Великобритании с Евросоюзом проходит тяжело Молодые британцы против "Брекзит" 75% британцев в возрасте от 18 до 24 лет, участвовавших в референдуме, проголосовали против выхода страны из ЕС. Зато 61% избирателей старше 65 лет высказался за "Брекзит". В возрастной группе от 25 до 49 лет сторонников сохранения членства в ЕС было 56%, а тот же процент британцев в возрасте от 50 до 64 лет, наоборот, проголосовал за "Брекзит". Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова, Марина Барановская

