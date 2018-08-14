Комментарий: Создание космических войск США мало что изменит

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт.
Помимо сухопутных войск, военно-морского флота, береговой охраны и военно-воздушных сил теперь у США появятся и собственные космические войска- US Space Command.
Это пробуждает яркие воспоминания о программе "звездных войн" Рональда Рейгана. Кто-то видит в создании космических войск знак того, что опасность звездных войн наконец приняли всерьез. И, вероятно, в этой связи Запад в скором времени начнет вооружаться и в космосе, обеспечивая там противоракетную оборону, чтобы защититься от ядерных ударов каких-нибудь государств-изгоев или вражески настроенных держав, стремящихся к мировому господству, вроде России или Китая.
Запад защищает от разрушения вражескими спутниками-убийцами свою все более расширяющуюся, фактически расположенную на околоземной орбите, инфраструктуру: системы коммуникаций, навигации, наблюдения за земным шаром. И предотвращает нападения хакеров, чья цель - заполучить контроль над важнейшими для общества стратегическими объектами или вывести их из строя.
Но критики видят в создании космических войск США попытку милитаризации космического пространства. Образцовое сотрудничество, которое осуществляется на Международной космической станции (МКС) может от этого пострадать, а вместе с ним - и объединяющая страны мира миссия мирного исследования космоса. Противники создания космических войск предупреждают о том, что нам предстоит оказаться свидетелями милитаризации, недоверия, шпионажа во Вселенной.
Однако ни надежды одних, ни подозрения других не оправдаются лишь потому, что Дональд Трамп решил создать военно-космические войска. По сути, от этого решения ничего не изменится.
В космосе уже давно есть военная техника
Милитаризация были причиной, заставившей форсировать мирные исследования космоса. Вся сегодняшняя ракетная техника появилась в результате военных исследований. Все началось еще с создания при Гитлере так называемого "вундерваффе" V2 в Пенемюнде. Оттуда ракетная техника вместе с инженерами в качестве своеобразных военных трофеев была доставлена в СССР. К разработчикам V2 обращались и США. Наиболее известным из них был Вернер фон Браун.
Соперничество в космосе двух мировых держав, СССР и США, нельзя было технически отделить от разработки и создания межконтинентальных баллистических ракет, чья единственная цель - разрушать города на другой стороне земного шара атомными бомбами.
И первые спутники наблюдения Земли размещали на орбите для военных целей, как шпионские объекты для наблюдения за врагом. Они передавали необходимые разведке сведения задолго до того, как им нашлось применение в мирной жизни. Первый полет Юрия Гагарина незадолго до Карибского кризиса тоже был символом военного превосходства СССР.
Сходная ситуация возникла и с навигацией. Спутники, отвечающие за систему навигации на земле, изначально проектировались как военные объекты, и лишь позднее стали использоваться для гражданских нужд, причем в начале были даже не очень точными. Но и сегодня военные имеют возможность в экстренном случае вывести из строя всю систему спутниковой навигации.
Освоение космоса всегда было обратной стороной медали гонки вооружений. Разработка и создание спутников для проведения мирных исследований с одной стороны, и баллистических ракет для военных целей - с другой всегда шли рука об руку. Многочисленные мирные операции, которые сегодня происходят на околоземной орбите, являются следствием начавшейся в 80-х годах прошлого века гонки вооружений, которая достигла космоса.
Старое вино в новых мехах
До сегодняшнего дня все действия для достижения военных целей на околоземной орбите США проводились под руководством ВВС, за исключением определенных частей системы ПВО, расположенных на эсминцах, которые относятся к ВМС. И сейчас военная авиация США делает все возможное, чтобы обезопасить собственную военную инфраструктуру, находящуюся на орбите. Поэтому после того, как будут созданы космические войска, изменится лишь то, что ВВС передаст часть своих полномочий. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), отвечающее за мирное исследование космоса, продолжит свою деятельность. И через него по-прежнему будет осуществляться международное сотрудничество с такими партнерами, как "Роскосмос", ESA или японское агентство JAXA, а также деятельность МКС.
В ближайшее время не будет никакой новой программы "звездных войн". Современные системы противовоздушной обороны по-прежнему рассчитаны лишь на ракеты короткой и средней дальности. Израильская тактическая система ПРО "Железный купол" почти всегда в состоянии справиться с изготовленными кустарным способом примитивными палестинскими ракетами "Кассам". Системы ПВО могут перехватить ракеты средней дальности, но не во всех случаях. А если ракет очень много, то системы и вовсе не срабатывают.
Против межконтинентальных ракет пока ничего не изобретено. И в ближайшее время ученым предстоит еще многое сделать. Потому что крайне непросто ликвидировать находящуюся в воздухе ракету даже при наличии высокоточных спутников-убийц. Поэтому создание космических войск мало что изменит. Единственное, к чему это наверняка приведет, - к спору о зоне ответственности ВВС и более высоким расходам.
Автор: Фабиан Шмидт, обозреватель DW
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