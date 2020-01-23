 Комментарий: Смиренные слова Штайнмайера в Яд Вашеме | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 24.01.2020

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Мнения

Комментарий: Смиренные слова Штайнмайера в Яд Вашеме

Через 75 лет после освобождения Освенцима президент ФРГ говорил на Всемирном форуме памяти Холокоста о немецком стыде и ответственности. Тон его речи был абсолютно правильным, считает Марсель Фюрстенау.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер склонил голову в Яд Вашеме

Яд Вашем - правильное место, чтобы говорить о стыде Германии за содеянное

"Какая милость, какой подарок, что я сегодня могу говорить с вами здесь, в Яд Вашеме", - так начал свою речь Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на Всемирном форуме памяти Холокоста. И действительно: то, что президент Германии получил возможность выступить в главном месте памяти жертв Холокоста в Израиле, далеко не само собой разумеющийся факт. Он - высший руководитель страны, породившей преступников. Человек, поколение отцов и дедов которого до 1945 года планомерно уничтожило шесть миллионов евреев.

Спустя 75 лет после освобождения лагеря смерти Освенцим Штайнмайер выразил благодарность "оставшимся в живых - за протянутую ими руку". Тот факт, что люди в Израиле и во всем мире "заново поверили" Германии, Штаймайер назвал "чудом примирения". Смиренные слова, которые никогда не должны казаться затертыми и произнесенными лишь из чувства долга. Штаймайер связал отсутствие срока давности вины за Освенцим с постоянно растущим стыдом за происходящее в наши дни: за то, что антисемитизм в Германии вновь поднимает голову, - и началось это не в 2020 году, а раньше.

Немецкому президенту стыдно из-за теракта в Галле

Президент ФРГ мог бы сказать о том, что проблема антисемитизма существует и в других странах. Хорошо, что он этого не сделал, иначе это могло бы стать непреднамеренным проявлением морального релятивизма. Поэтому Штайнмайер с особой ответственностью относится к возложенным на него обязанностям, когда неустанно говорит о "злых демонах" повседневного антисемитизма, которые завелись в Германии.

Марсель Фюрстенау

Марсель Фюрстенау

Он отдельно напомнил о неудавшейся попытке нападения террориста правоэкстремистских взглядов на синагогу в немецком городе Галле, случившейся в самый важный для евреев праздник Йом-Кипур. Каждое слово, сказанное главой немецкого государства, было выбрано верно: "Это были другие преступники. Но зло было тем же".

Международный мемориальный комплекс памяти Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, несомненно, является правильным и достойным местом, где Штайнмайер может говорить о своем стыде. Возможно, в момент пребывания в самом значимом месте памяти о величайшем преступлении человечества его чувства обострились еще сильнее. Оттуда 27 января Штайнмайер отправится в Освенцим, где будет отмечаться историческая годовщина освобождения лагеря смерти Красной Армией Советского Союза.

Президенту Польши должны были дать выступить в Яд Вашеме

В Освенциме будет присутствовать и президент Польши Анджей Дуда. Его не было в Яд Вашеме, потому что план мероприятия не предусматривал выступления Дуды. В отличие от Штайнмайера или президента России Владимира Путина. Досада Дуды как понятна, так и достойна сожаления.

Контекст

В день памяти жертв Холокоста в Иерусалиме призвали передавать знания о преступлениях нацизма молодым поколениям. (27.01.2019)

Польский премьер Моравецкий обрушился на Путина с критикой. Тот заявил, что Польша несет часть ответственности за Вторую мировую войну. Спор касается имиджа обеих стран. (01.01.2020)

Ведь в Освенциме - лагере смерти, созданном нацистской Германией на территории оккупированной Польши, - погибли несколько сотен тысяч поляков, по большей части тоже иудейского вероисповедания. Хотя бы по этой причине было бы правильно и важно позволить Дуде выступить в Яд Вашеме.

Размолвка вокруг того, как правильно и как неправильно отмечать памятную дату освобождения Освенцима, почти уже трагическим образом демонстрирует, насколько далеко тени из прошлого - все еще или уже вновь - восходят в настоящее. И изменить это, к сожалению, не может даже замечательная, историческая речь президента Германии в Яд Вашеме.

Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватеоль DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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  • В лагере Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    В одном из административных помещений

    Заключенные лагеря Аушвиц 1 были обязаны работать. Изматывающий труд и скудная пища стали причиной гибели многих узников.

  • Камера заключенного в лагере Аушвиц 1

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    В одной из камер

    Заключенных морили голодом, помещали в камеры, где можно было только стоять, сажали в герметично закрывавшийся карцер, где они умирали от нехватки кислорода, пытали, расстреливали. В 1941 году в лагере Аушвиц 1 провели опыты по отравлению группы заключенных газом. Результаты были признаны успешными…

  • Одежда заключенного

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    Заключенных лагеря делили на особые категории, что было визуально отражено нашивками на одежде. К примеру, розовый треугольник - узник-гомосексуал, красный - политзаключенный. Такая нашивка, как на этой фотографии, свидетельствовала о еврейском происхождении узника.

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    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь Аушвиц 2

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  • Внутри барака

    Лагерь смерти Освенцим

    Внутри барака

    В одноэтажных деревянных бараках лагеря Аушвиц 2 содержались сотни тысяч евреев, поляков, русских, украинцев, белорусов, синти и рома, узников других национальностей.

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Лагерь смерти

    Прибывших в лагерь делили на группы. Тех, кто входил в первую группу, а таких было больше всего, практически тут же отправляли в газовые камеры. Эта участь ожидала всех, кто был непригоден к работе: стариков, детей, женщин...

  • Лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Рабский труд

    Вторая группа заключенных отправлялась на принудительные работы – на различные промышленные предприятия. Большинство из них умирали от непосильного труда, от жестоких побоев, от болезней.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    К "медикам"

    Еще одна группа новоприбывших в лагерь Аушвиц 2 поступала в распоряжение местных "докторов", ставивших над узниками эксперименты.

  • На территории, где был лагерь Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Прислуга

    Часть женщин, прибывших в лагерь Аушвиц 2, поступала в личное распоряжение нацистов, которые использовали их в качестве рабынь.

  • Фотографии убитых

    Лагерь смерти Освенцим

    Холокост

    Говоря о лагере смерти Освенцим, мы прежде всего имеем в виду лагерь Аушвиц 2. Именно на его территории нацисты начали практиковать массовые убийства небывалых до этого масштабов. Именно здесь было убито более миллиона евреев.

  • Вагон, в котором везли узников

    Лагерь смерти Освенцим

    Дорога смерти

    Узников привозили в Освенцим в переполненных товарных вагонах. Многие умирали в дороге - от холода, голода, болезней.

  • Личные вещи узников

    Лагерь смерти Освенцим

    В музее

    В музее Аушвиц-Биркенау можно увидеть сохранившиеся личные вещи узников лагеря, а также фотографии.

  • Печи в одном из крематориев

    Лагерь смерти Освенцим

    Печи, в которых сжигали трупы

    В Аушвице было несколько газовых камер и несколько крематориев. Когда мощностей крематориев не хватало, трупы отравленных газом узников сжигали во рвах.

  • В лагере Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Огромная территория

    Аушвиц 3 - это группа из небольших лагерей, созданных при фабриках и шахтах вокруг общего комплекса. Эти лагеря регулярно посещали доктора, отбиравшие слабых и больных для газовых камер.

  • Лагерь Аушвиц 1

    Лагерь смерти Освенцим

    Освобождение

    27 января 1945 года майор Анатолий Шапиро одним из первых вошел в Освенцим. Его отряд с боями прорвался к лагерю, разминировал подступы. Командир Шапиро открыл ворота лагеря Аушвиц 1, освободив узников лагеря.

  • Аушвиц 2

    Лагерь смерти Освенцим

    Что было дальше

    После освобождения лагеря советскими войсками часть бараков и зданий Аушвица 1 была использована как госпиталь для освобожденных узников. После этого часть лагеря использовалась до 1947 года как тюрьма НКВД и Министерства общественной безопасности Польши.

  • Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    Лагерь смерти Освенцим

    Государственный музей Аушвиц-Биркенау

    В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.

  • Памятная плита

    Лагерь смерти Освенцим

    Памятная плита

    Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.

  • Аушвиц 2. Колючая проволока

    Лагерь смерти Освенцим

    Число жертв

    Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.

    Автор: Дарья Брянцева


Смотреть видео 03:18

“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве

Контекст

Лагерь смерти Освенцим

В это страшное место стоит приехать хотя бы раз в жизни. Увидев бараки, печи, в которых сжигали трупы отравленных газом людей, фотографии истерзанных голодом и издевательствами узников, вы не забудете Освенцим никогда. (27.01.2015)  

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“Мы стали безликими”: бывшая узница Освенцима о своем детстве  

В бундестаге почтили память жертв национал-социализма  

Выжившая в Освенциме  

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