Комментарий: Смиренные слова Штайнмайера в Яд Вашеме

"Какая милость, какой подарок, что я сегодня могу говорить с вами здесь, в Яд Вашеме", - так начал свою речь Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) на Всемирном форуме памяти Холокоста. И действительно: то, что президент Германии получил возможность выступить в главном месте памяти жертв Холокоста в Израиле, далеко не само собой разумеющийся факт. Он - высший руководитель страны, породившей преступников. Человек, поколение отцов и дедов которого до 1945 года планомерно уничтожило шесть миллионов евреев.
Спустя 75 лет после освобождения лагеря смерти Освенцим Штайнмайер выразил благодарность "оставшимся в живых - за протянутую ими руку". Тот факт, что люди в Израиле и во всем мире "заново поверили" Германии, Штаймайер назвал "чудом примирения". Смиренные слова, которые никогда не должны казаться затертыми и произнесенными лишь из чувства долга. Штаймайер связал отсутствие срока давности вины за Освенцим с постоянно растущим стыдом за происходящее в наши дни: за то, что антисемитизм в Германии вновь поднимает голову, - и началось это не в 2020 году, а раньше.
Немецкому президенту стыдно из-за теракта в Галле
Президент ФРГ мог бы сказать о том, что проблема антисемитизма существует и в других странах. Хорошо, что он этого не сделал, иначе это могло бы стать непреднамеренным проявлением морального релятивизма. Поэтому Штайнмайер с особой ответственностью относится к возложенным на него обязанностям, когда неустанно говорит о "злых демонах" повседневного антисемитизма, которые завелись в Германии.
Марсель Фюрстенау
Он отдельно напомнил о неудавшейся попытке нападения террориста правоэкстремистских взглядов на синагогу в немецком городе Галле, случившейся в самый важный для евреев праздник Йом-Кипур. Каждое слово, сказанное главой немецкого государства, было выбрано верно: "Это были другие преступники. Но зло было тем же".
Международный мемориальный комплекс памяти Холокоста Яд Вашем в Иерусалиме, несомненно, является правильным и достойным местом, где Штайнмайер может говорить о своем стыде. Возможно, в момент пребывания в самом значимом месте памяти о величайшем преступлении человечества его чувства обострились еще сильнее. Оттуда 27 января Штайнмайер отправится в Освенцим, где будет отмечаться историческая годовщина освобождения лагеря смерти Красной Армией Советского Союза.
Президенту Польши должны были дать выступить в Яд Вашеме
В Освенциме будет присутствовать и президент Польши Анджей Дуда. Его не было в Яд Вашеме, потому что план мероприятия не предусматривал выступления Дуды. В отличие от Штайнмайера или президента России Владимира Путина. Досада Дуды как понятна, так и достойна сожаления.
Ведь в Освенциме - лагере смерти, созданном нацистской Германией на территории оккупированной Польши, - погибли несколько сотен тысяч поляков, по большей части тоже иудейского вероисповедания. Хотя бы по этой причине было бы правильно и важно позволить Дуде выступить в Яд Вашеме.
Размолвка вокруг того, как правильно и как неправильно отмечать памятную дату освобождения Освенцима, почти уже трагическим образом демонстрирует, насколько далеко тени из прошлого - все еще или уже вновь - восходят в настоящее. И изменить это, к сожалению, не может даже замечательная, историческая речь президента Германии в Яд Вашеме.
Автор: Марсель Фюрстенау, обозреватеоль DW
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Что было дальше
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Государственный музей Аушвиц-Биркенау
В 1947 году территория, где располагались лагеря смерти, была переоборудована в музей, а в 1979 году мемориальный комплекс был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно в музей приезжают сотни тысяч человек со всего мира.
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Лагерь смерти Освенцим
Памятная плита
Лагерь был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Сегодня 27 января - Международный день памяти жертв Холокоста.
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Лагерь смерти Освенцим
Число жертв
Точное количество погибших в Освенциме установить невозможно, так как многие документы были уничтожены. Современные историки сходятся во мнении, что в Освенциме было уничтожено около полутора миллионов человек. Большинство из них - евреи.
Автор: Дарья Брянцева