 Комментарий: Саммит, которого следует бояться | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 17.07.2018

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Мир

Комментарий: Саммит, которого следует бояться

Президент США демонстрирует на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным явную слабость. Трампу не место на мировой арене, считает Бернд Ригерт.

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Дональд Трамп и Владимир Путин в Хельсинки

Дональд Трамп, хороший президент - для России, но не для США и не для остального мира.

МИД России ретвитнул сообщение Трампа, тем самым закрепив его официальной печатью Кремля. В нем американский президент обвинил США, а значит, и себя самого в плохих отношениях с Россией - потому что США, по его словам, действовали "глупо". Выходит, в том, что российские спецслужбы взламывали серверы политических партий и избирательных органов, в том, что российский президент аннексировал украинский Крым, виноваты США? Это просто смешно, но вместе с тем это - беспрецедентное явление в новейшей американской истории. После беседы на саммите с Путиным

Бернд Ригерт

Бернд Ригерт

Дональд Трамп еще раз повторил свои резкие тезисы, окончательно себя дисквалифицировав.

Ни один президент до этого так не поступал. Президент не должен так поступать. Вопрос в том, сколько еще республиканцы - сторонники президента готовы будут терпеть в Белом доме этого некомпетентного, переоцененного сумасброда. Трамп изъясняется только невнятными, противоречащими друг другу полуфразами. Взять хотя бы сказанное им в последние дни: то США готовы выйти из НАТО, то они навек верны альянсу; врагом США является то Евросоюз, то Китай, а то - оба сразу. То Великобритания должна подать в суд на ЕС из-за "Брекзита", то ее премьер-министр Тереза Мэй - лучшая подруга Трампа. Германия - "заложница" Путина, но Путин - честный конкурент.

Когда лопнет терпение у сторонников Трампа?

Эту бессвязную речь торговца недвижимостью, который из звезды телеэкрана превратился в популиста на ведущей должности, слушать практически невыносимо. По сравнению с российским президентом Трамп выглядит слабым, неуверенным, неподготовленным. Каждый раз, когда президент США, подобно слону в посудной лавке, крушит фарфор на внешнеполитической арене, его министрам приходится выметать осколки и снова переводить невнятные заявления своего шефа, весьма вольно обходящегося с фактами, на язык политики. Но насколько еще у них хватит терпения?

Контекст

Сенаторы-демократы подвергли резкой критике сомнения Дональда Трампа в том, что Россия вмешивалась в предвыборную кампанию в США в 2016 году. (16.07.2018)

Накануне переговоров президентов США и России саммит НАТО обозначил проблемные вопросы в отношениях альянса и Москвы. Два из них прямо касаются Украины, считает Сергей Руденко. (13.07.2018)

Евросоюз и США - лучшие друзья, уверены в Еврокомиссии и Евросовете. "Тот, кто называет нас врагами, распространяет фейковые новости", - подчеркнул Дональд Туск. Ранее Дональд Трамп объявил ЕС недругом США. (16.07.2018)

У наблюдавших за пресс-конференцией российского президента с Трампом сложилось впечатление, что Путин лукаво ухмылялся. Все, что ему было нужно делать, это лишь стоять, широко расставив ноги, и слушать, как Трамп демонтирует глобальный миропорядок. На прошлой неделе глава Белого дома разозлил союзников по НАТО, оскорбил Великобританию и назвал врагом Евросоюз. Лучшего Путин и пожелать не мог! При этом обвинения, выдвинутые Соединенными Штатами в адрес Путина и России, остались без последствий. Пытался ли Путин оказать влияние на американские выборы 2016 года, хотел ли он помочь Трампу занять пост президента, располагает ли он компрометирующим материалом на клан Трампа? Если собрать все это воедино, можно почти что предположить: есть что-то, что побуждает Трампа вести себя подобным образом с российским автократом.

Так что в Хельсинки, похоже, состоялась встреча президента со своим куратором. Некомпетентный эгоцентрик встретился с хорошо обученным сотрудником разведки. Единственное, что объединяет этих двух людей, это то, что их обоих не особенно заботит истина. Путин ясно дал понять, что его интересует не доверие, а о цели, которые необходимо достичь. Разумеется, хорошо, когда два влиятельных политика общаются друг с другом. Однако одного шоу, которого явно добивается Трамп, недостаточно. Мир ожидает большего, и Трамп осознал это в один из своих редких моментов просветления. Ожидания не оправдались. Бедная Америка, проголосовавшая на президентских выборах за этого опасного, непредсказуемого эгоцентрика. Остается лишь надеяться, что он не причинит еще большего вреда.

Автор: Бернд Ригерт, обозреватель DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Илья Коваль


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