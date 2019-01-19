Комментарий: Рыбка и Навальный перед (будущим) судом российской истории

Начиналось всё, как в романах Гарольда Роббинса или Сидни Шелдона. Яхта, мультимиллиардер, государственный чиновник с неоднозначной репутацией и отчаянная "модель" из эскорт-агентства, также промышляющая мелким шантажом и участием в заказных перформансах типа вторжения в штаб-квартиру Фонда по борьбе с коррупцией с камерами LifeNews.

Настя Рыбка и Алексей Навальный

Продолжение получилось жутковатое. Финал может оказаться трагическим. С каким остервенением российские силовики выволакивали из транзитной зоны аэропорта Анастасию Вашукевич (она же Настя Рыбка)! Как молниеносно написала заявление о вовлечении в проституцию некая Саша Травка, участвовавшая в "секс-тренингах" Рыбки и внезапно обнаружившая, что это не кружок вязания на спицах! Как оперативно предъявлены обвинения в организации проституции! Как быстро судья избирает меру пресечения! Как красноречиво молчит официальный Минск, хотя Вашукевич - гражданка Беларуси! Как много людей выполняют задание или просто не хотят оказаться на пути российской государственной машины, которая перешла в режим "наказать, чтобы другим неповадно было!"

Константин Эггерт

И Вашукевич понимает, под какой каток она может попасть. И поэтому публично просит прощения у Олега Дерипаски, хотя обвинения с ним формально никак не связаны. И, самое главное, вскользь бросает, что стала "орудием" в чужих руках.

Когда ее задержали в Таиланде, Вашукевич-Рыбка точно так же призывала американские власти дать ей и ее партнеру Алексу Лесли (Александру Кириллову) политическое убежище в обмен на разоблачение неких "российских депутатов", которые участвовали во вмешательстве в президентские выборы в США. Вашукевич, видимо, давно понимает, в какой сложной истории замешана, и пытается выжить любой ценой.

Упоминание про "орудие" - явный намек на готовность поучаствовать в какой-нибудь новой провокации властей против Алексея Навального, лишь бы спасти себя. Кириллов и вовсе заявил, что Навальный хочет "кровавой расправы" над ними. В политическом чутье "секс-тренерам" не откажешь.

Именно Навальный решил выяснить, что за личности вламывались в офис ФБК, облачившись в латексные трусы. И именно он выложил в Сеть подробности о связях олигарха Дерипаски с теперь уже бывшим вице-премьером Сергеем Приходько (с 18 мая 2018 г. - первый заместитель руководителя аппарата правительства РФ. - Ред.), взятые из постов Вашукевич в социальных сетях. Причем связи, если верить материалам Навального, вовсе не сводились к совместному использованию услуг Насти и ее подруг. Чиновник категории "А", носитель высших государственных секретов, обсуждал с алюминиевым магнатом в присутствии "моделей" детали российско-американских отношений.

Чем отличается Дональд Трамп от Олега Дерипаски?

И тут в голову приходит интересное сравнение. В Соединенных Штатах миллиардер Дональд Трамп якобы заплатил через своих юристов деньги порноактрисе Сторми Дэниэлс за то, чтобы она молчала об их связи. А теперь представим себе, что он развлекался бы с ней в компании бывшего замглавы администрации Барака Обамы Робом Нейборсом.

Что было бы тогда? Правильно, Нейборс вынужден был бы со скандалом уйти из Фонда Билла и Мелинды Гейтс, где он сейчас работает. И им занялось бы ФБР на предмет разглашения чувствительной информации в бытность государственным чиновником. Интересно, что самой Сторми Дэниэлс, которая тоже не чурается шантажа, в Америке ничего не грозит. Скорее, она и ее адвокаты грозят президенту Трампу. И он с этим ничего не может поделать.

Госаппарат РФ на страже интересов олигархов

В России все иначе. Государственный аппарат - это личная гвардия "лучших семей России", которые приватизировали страну. Полиция, прокуратура, Следственный комитет, спецслужбы, - все они в нужный момент готовы переключиться на любого, от миллиардера Ходорковского или режиссера Серебренникова до мелкой шантажистки Насти Рыбки, если этот любой проявит нелояльность системе или ее обидит. Каждый по-разному. Но кара всегда одна.

Главной загадкой этой истории остается то, почему Анастасия Вашукевич так долго и безнаказанно вела хронику своих приключений в высших сферах российского режима (включая написание книги). Разгадка будет. В 1994 году личный врач Мао Цзэдуна, эмигрировавший в США, издал книгу, раскрывшую через 18 лет после смерти китайского диктатора массу иногда шокирующих, иногда забавных деталей о его жизни. Что-то подобное будет и в России. Доживет ли до этого дня Анастасия Вашукевич? Доживем ли до него мы?

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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