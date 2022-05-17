Комментарий: Россия становится "пиратской" республикой

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Ни российского флага на Олимпийских играх, ни самих трансляций с них. Новый фильм "Поттерианы" с корейским субтитрами, а Премьер-лига в баре - с индийским комментатором. И это на годы, считает Иван Преображенский.
России и Беларуси нет в списке стран, в которые могут быть проданы права на трансляцию двух следующих Олимпийских игр. До этого похожие проблемы возникли с показом английской футбольной Премьер-лиги и матчами под эгидой УЕФА. Кинотеатры собираются закрываться, а по телевизору грозятся начать показ иранских фильмов и сериалов. Может ли так случиться, что в сфере массовой культуры Россия окажется даже в большей изоляции, чем был Советский Союз?
В конце перестройки - но еще до распада Советского Союза - в стране начали в массовом порядке открываться видео-салоны. Об авторских правах тогда никто не знал, как и о том, что нелегальный массовый показ фильмов и мультфильмов без согласия правообладателя называется "пиратством". Все платили свой рубль (немалые, кстати, по тем временем деньги) и смотрели голливудские блокбастеры, которых не было ни на телевидении, ни в обычных кинотеатрах.
Советское законодательство было так устроено, что иностранные авторские права в СССР практически не соблюдались. Любые книги спокойно брали и переводили, а потом издавали. Зарубежному автору очень везло, если его просто спрашивали о согласии, не говоря уже о выплате гонорара. Однако права на прокат зарубежных фильмов в советских кинотеатрах, а тем более на трансляции международных спортивных соревнований - как минимум тех, в которых участвовала советская сборная, во многих видах спорта одна из сильнейших в мире - исправно приобретались. И никому не приходило в голову Советскому Союзу в этой возможности отказать.
Позднее в демократической России законы об авторских правах привели в соответствие с международной практикой. Правда, в рунете пиратство по-прежнему процветало, а одной из крупнейших платформ с почти свободным обменом нелегальным контентом считалась российская соцсеть ВКонтакте. Но если фильм выходил, допустим, в Нью-Йорке, то примерно тогда же он появлялся и в московских кинотеатрах. Легальный контент создал целую инфраструктуру развлечений с многомиллиардными оборотами. Даже все более жесткая путинская цензура, в рамках которой отдельным фильмам не выдавалось прокатное удостоверение, не могла этому помешать.
После нападения на Украину 24 февраля 2022 года ситуация резко изменилась. Прокат зарубежных фильмов на территории России практически прекратился. Ведь все они так и или иначе принадлежали крупным корпорациям, которые отказались вести дела со страной-агрессором. Вдобавок экономическая политика российских властей по сворачиванию конвертируемости рубля, не позволяла иностранному бизнесу нормально выводить из страны полученную прибыль.
Россияне реагировали по-разному. Кто-то гордо писал в соцсетях, что специально летал в Казахстан смотреть нового Джеймса Бонда, другие начали устраивать "подпольные показы". Владельцы кинотеатров обратились к властям за финансовой поддержкой. В нужном объеме они ее не получили и теперь грозят закрыть от трети до двух третей имеющихся кинотеатров. Их бизнес, очевидно, на грани краха.
А еще России грозят отключением от трансляций с Олимпийских игр, на которых и так российская сборная давно не выступает под национальным флагом из-за допингового скандала. С экранов российских телевизоров постепенно уходит английская футбольная Премьер-лига вместе с зарубежными телеканалами. Кино не вернется. Стивен Кинг, Джоан Роулинг и десятки других авторов отозвали у российских издательств право на издание и перевод их книг или, как минимум, приостановили сотрудничество.
Понятно, выбор у России есть - с недружественного Голливуда перейти на продукцию индийского Болливуда или иранские сериалы. Книги можно печатать те, на которые уже нет никаких авторских прав. Тем более, что в сложившихся условиях читающих россиян тянет больше на Оруэлла, Ремарка или Брэдбери. Но долго так не продержаться. Что смотреть в спорт-барах? Что показывать в кинотеатрах? Да еще и прибыль получать? Как быть с актуальными бестселлерами?
Наиболее вероятный вариант - возвращение в конец 1980-х. Кинотеатры - те, что не закроются - начнут расширять практику подпольных показов. Книги будут вначале допечатывать, а потом и просто издавать как в СССР, записывая авторские права на издательство или переводчика. Или отправлять заграничным авторам гонорары "уведомительным порядком" - без их на то согласия.
Ну, а главное - снова потечет рекой пиратский контент на замену Netflix. Снова откроются и расцветут (теперь только, наверное, онлайн) рынки нелицензированных компьютерных программ. И тогда к репутации страны-агрессора добавится еще одна, от которой и после Путина России долго не избавиться - репутация "пиратской" республики.
Автор: - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский
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