Комментарий: Россия становится "пиратской" республикой

России и Беларуси нет в списке стран, в которые могут быть проданы права на трансляцию двух следующих Олимпийских игр. До этого похожие проблемы возникли с показом английской футбольной Премьер-лиги и матчами под эгидой УЕФА. Кинотеатры собираются закрываться, а по телевизору грозятся начать показ иранских фильмов и сериалов. Может ли так случиться, что в сфере массовой культуры Россия окажется даже в большей изоляции, чем был Советский Союз?

Назад в СССР

В конце перестройки - но еще до распада Советского Союза - в стране начали в массовом порядке открываться видео-салоны. Об авторских правах тогда никто не знал, как и о том, что нелегальный массовый показ фильмов и мультфильмов без согласия правообладателя называется "пиратством". Все платили свой рубль (немалые, кстати, по тем временем деньги) и смотрели голливудские блокбастеры, которых не было ни на телевидении, ни в обычных кинотеатрах.

Иван Преображенский

Советское законодательство было так устроено, что иностранные авторские права в СССР практически не соблюдались. Любые книги спокойно брали и переводили, а потом издавали. Зарубежному автору очень везло, если его просто спрашивали о согласии, не говоря уже о выплате гонорара. Однако права на прокат зарубежных фильмов в советских кинотеатрах, а тем более на трансляции международных спортивных соревнований - как минимум тех, в которых участвовала советская сборная, во многих видах спорта одна из сильнейших в мире - исправно приобретались. И никому не приходило в голову Советскому Союзу в этой возможности отказать.

Позднее в демократической России законы об авторских правах привели в соответствие с международной практикой. Правда, в рунете пиратство по-прежнему процветало, а одной из крупнейших платформ с почти свободным обменом нелегальным контентом считалась российская соцсеть ВКонтакте. Но если фильм выходил, допустим, в Нью-Йорке, то примерно тогда же он появлялся и в московских кинотеатрах. Легальный контент создал целую инфраструктуру развлечений с многомиллиардными оборотами. Даже все более жесткая путинская цензура, в рамках которой отдельным фильмам не выдавалось прокатное удостоверение, не могла этому помешать.

В Казахстан за Джеймсом Бондом

После нападения на Украину 24 февраля 2022 года ситуация резко изменилась. Прокат зарубежных фильмов на территории России практически прекратился. Ведь все они так и или иначе принадлежали крупным корпорациям, которые отказались вести дела со страной-агрессором. Вдобавок экономическая политика российских властей по сворачиванию конвертируемости рубля, не позволяла иностранному бизнесу нормально выводить из страны полученную прибыль.

Россияне реагировали по-разному. Кто-то гордо писал в соцсетях, что специально летал в Казахстан смотреть нового Джеймса Бонда, другие начали устраивать "подпольные показы". Владельцы кинотеатров обратились к властям за финансовой поддержкой. В нужном объеме они ее не получили и теперь грозят закрыть от трети до двух третей имеющихся кинотеатров. Их бизнес, очевидно, на грани краха.

А еще России грозят отключением от трансляций с Олимпийских игр, на которых и так российская сборная давно не выступает под национальным флагом из-за допингового скандала. С экранов российских телевизоров постепенно уходит английская футбольная Премьер-лига вместе с зарубежными телеканалами. Кино не вернется. Стивен Кинг, Джоан Роулинг и десятки других авторов отозвали у российских издательств право на издание и перевод их книг или, как минимум, приостановили сотрудничество.

Пираты - это мы!

Понятно, выбор у России есть - с недружественного Голливуда перейти на продукцию индийского Болливуда или иранские сериалы. Книги можно печатать те, на которые уже нет никаких авторских прав. Тем более, что в сложившихся условиях читающих россиян тянет больше на Оруэлла, Ремарка или Брэдбери. Но долго так не продержаться. Что смотреть в спорт-барах? Что показывать в кинотеатрах? Да еще и прибыль получать? Как быть с актуальными бестселлерами?

Наиболее вероятный вариант - возвращение в конец 1980-х. Кинотеатры - те, что не закроются - начнут расширять практику подпольных показов. Книги будут вначале допечатывать, а потом и просто издавать как в СССР, записывая авторские права на издательство или переводчика. Или отправлять заграничным авторам гонорары "уведомительным порядком" - без их на то согласия.

Ну, а главное - снова потечет рекой пиратский контент на замену Netflix. Снова откроются и расцветут (теперь только, наверное, онлайн) рынки нелицензированных компьютерных программ. И тогда к репутации страны-агрессора добавится еще одна, от которой и после Путина России долго не избавиться - репутация "пиратской" республики.

Автор: - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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