Комментарий: Россия начала платить жизнями за изменение климата

Вы живете в России и все еще отрицаете глобальное изменение климата? Вы явно отстали от жизни и расходитесь во мнениях не только с российскими учеными, но и с президентом РФ. Ведь сказал же Владимир Путин четко и ясно на пресс-конференции после саммита G20 в Осаке: "Хочу напомнить, что, по данным Росгидрометцентра, у нас потепление, в России, в два с половиной раза идет быстрее, чем в целом на планете".

Иркутские ученые предупреждают о новых природных катаклизмах

Отсюда, продолжил Путин, и наводнения, и таяние вечной мерзлоты. Мы должны понимать, подчеркнул президент, как реагировать на происходящие климатические изменения. Это было 29 июня. Вечером того же дня он экстренно прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от катастрофического паводка. Понятно, что, выступая в Японии, глава Кремля думал именно об этом наводнении. Причем в тот момент еще не было известно, что этот природный катаклизм унес жизни как минимум 20 россиян.

Андрей Гурков

А 2 июля российские СМИ облетело сообщение о выводе, к которому пришли в свою очередь ученые Иркутского государственного университета: нынешняя трагедия в Сибири связана с глобальным потеплением. Доцент кафедры метеорологии и физики околоземного космического пространства географического факультета ИГУ Инна Латышева сформулировала это так: "Причина катастрофических паводков - аномальность развития атмосферных процессов, которые проявились на фоне наблюдаемых глобальных и региональных изменений климата".

По мнению сибирских ученых, вероятность повторения природных эксцессов, причем как наводнений, так и засух, в будущем "достаточно высока". Весьма характерен заголовок публикации на сайте университета: "Аномалия, стремящаяся к постоянству".

Многие россияне по-прежнему отрицают изменение климата

Возникает парадоксальная ситуация. Российские ученые и лидер страны практически в один голос напрямую связывают природную катастрофу в Иркутской области с глобальным изменением климата. Более того, вернувшись в Москву, Владимир Путин на форуме "Развитие парламентаризма" 3 июля вновь подчеркнул первостепенное значение темы глобального климата: "Важнейшая цивилизационная задача - это защита планеты от экологической и климатической деградации".

В то же время огромное количество россиян, даже среди интеллигенции, по-прежнему наотрез отказываются верить в само существование такого явления, как изменение климата, тем более изменения антропогенного, вызванного деятельностью человека.

Россия в этом смысле существенно отличается от многих других стран мира, не только европейских, где в этом году десятки тысяч школьников и молодых людей раз за разом выходили на улицы, требуя от политиков срочно форсировать меры защиты климата. Практически повсюду на планете за пределами РФ сегодня быстро растет число людей, осознавших, что изменение климата крайне опасно, причем угрожает оно не только довольно абстрактному "всему человечеству", но и конкретно им самим.

Для России крайне тревожна тема таяния вечной мерзлоты

Глобальное потепление - это ведь не просто повышение температуры. Это разбалансировка природы, и она таит в себе самые разные угрозы: разрушительные ураганы, аномальные ливни с последующими паводками, из-за которых люди теряют жизнь или имущество, длительные засухи, уничтожающие урожай и вызывающие лесные пожары, даже непривычные холода.

Глобальное потепление - это таяние арктических и антарктических льдов, которое ведет к повышению уровня Мирового океана и в результате может вызвать затопление прибрежных регионов и целых островных государств.

Но это и таяние Вечной мерзлоты, а она занимает почти две трети территории России. Вот почему Путин особо указал в Осаке именно на эту проблему. Трудно даже представить себе масштабы бедствия, если вдруг "поплывут" сибирские и дальневосточные города, которые построены на сваях, вбитых в некогда вечно крепкий, а теперь постепенно оттаивающий лед.

РФ могла бы пожертвовать углем в пользу газа

Возможно, видя пугающие масштабы беды в Иркутской области и повышенное внимание к ней президента, а также услышав недвусмысленное предупреждение специалистов о высокой вероятности повторения подобных катаклизмов, российское общество начнет теперь наконец-то менять отношение к проблеме изменения климата.

Правда, это потребует первым делом осознания очень прискорбного для России факта. Парниковый эффект - таков глобальный экспертный и политический консенсус - вызван главным образом углекислым газом CO2. А он в особо больших количествах выделяется при сжигании ископаемого углеводородного топлива (угля, нефти, газа), добыча и экспорт которого составляют основу российской экономики.

Иными словами, всемирная борьба против глобального потепления, к которой в рамках Парижского соглашения присоединилась и Россия, должна в перспективе, по сути дела, привести к демонтажу нынешней бизнес-модели РФ. Может быть, подспудное понимание такой взаимосвязи и заставляет многих россиян столь упорно отрицать само существование проблемы. А широко известная любовь Путина к топливно-энергетическому комплексу порождает сомнения в абсолютной искренности всех его высказываний о защите климата.

Выходом из дилеммы была бы, используя шахматный язык, жертва фигуры. Наибольшим злом для климата экспертное сообщество единодушно называет уголь. Наиболее экологичным среди ископаемых энергоносителей считается природный газ. Широкомасштабная программа среднесрочного свертывания добычи, использования и экспорта угля при одновременном ускоренном развитии газовой отрасли могла бы стать весьма болезненным, но все же экономически приемлемым для России компромиссным решением и ее вкладом в защиту климата.

В любом случае необходимо понимать: мир, и саммит G20 в Осаке подтвердил это, уже ступил на магистральный путь декарбонизации (отказа от углеводородного топлива) и перехода на возобновляемые источники энергии. И чем чаще будут происходить природные катаклизмы, как наводнение в Иркутской области, и фиксироваться глобальные температурные рекорды, как в нынешнем июне на всей планете, тем настойчивее активная часть человечества будет требовать от политиков, бизнеса и всего общества все более быстрого продвижения по этому пути. Вместе с Россией или без нее.

Автор: Андрей Гурков, экономический обозреватель Deutsche Welle

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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