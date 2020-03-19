Комментарий: Россияне не готовы ограничивать себя из-за коронавируса

Пандемия COVID-19 - это вызов и для властей России, и для ее населения. Внятной политики по борьбе с коронавирусом или хотя бы осознания масштабов проблемы нет, считает Александр Плющев.
Пандемия COVID-19 меняет нашу жизнь практически ежедневно. Еще чуть ли не вчера можно было сходить в театр или кино, а позавчера - улететь за рубеж, в магазинах не было ни одной пустой полки, а дезинфицирующие средства не были не только дефицитом, но и предметом первой необходимости. Однако, возможно, самые чувствительные изменения еще впереди.
Две политики в отношении вируса
Страны, столкнувшиеся с неконтролируемым ростом числа заразившихся, неизбежно приходят к карантинным мерам, многие применяют их превентивно. По этому пути пошла и Россия - но без особенностей, как это водится, не обошлось. В силу сразу нескольких обстоятельств властям приходится вести две политики одновременно: максимально возможные антиэпидемические меры и внушение населению, что в отличие от остального мира у нас-то все хорошо и беспокоиться причин нет.
Даже сами по себе ограничительные меры носят противоречивый характер: школы на карантин закрываются не сразу, а спустя неделю свободного посещения, торговые центры не закрываются вообще, предприятиям рекомендуют перевести сотрудников на удаленную работу, но никаких ограничений по передвижению - кроме выезда за рубеж - нет. На фоне отмены массовых мероприятий президент подписывает указ о проведении голосования по изменениям в конституцию, стартует кампания, правда, без указания конкретной даты голосования, которое, как говорит президент, можно и перенести. Отменяется Санкт-Петербургский экономический форм в июне, однако о праздновании 9 мая и "Бессмертном полке" никто и не заикается.
COVID-19 не опаснее гриппа?
В то же самое время на одном и том же телеканале вам могут показать сюжет о героических врачах, которые круглосуточно борются с коронавирусом, а после эксперт в ток-шоу, которые теперь в профилактических целях снимаются без зрителей, расскажет, что "шумиха преувеличена и раздувается СМИ", а COVID-19 не опаснее обычного гриппа. И все это вперемешку с теориями заговора о том, что вирус создан в лабораториях ЦРУ (Китая, фармакологических компаний), и бодрыми новостями о расшифровке генома COVID-19, начале испытаний вакцины и строительстве новых больниц, непонятно для кого, ведь у нас эпидемии вроде как нет.
На фоне такого шизофренического калейдоскопа, который можно сравнить разве что с (дез)информационной кампанией вокруг рейса MH17, вряд ли окажется, что россияне готовы к каким-нибудь самоограничениям и собираются их практиковать. Во всяком случае, опрос, проведенный Фондом "Общественное мнение" свидетельствует о том, что 50% россиян вообще не боятся заболеть, 43% говорят, что в СМИ и интернете коронавирусу уделяется слишком много внимания. Исследование "Левада-центра" в начале марта выявило, что только половина россиян после начала эпидемии стала чаще мыть руки.
Про вирус слышит, но не верит
Государство понимает, что население отлично слышит, что ему транслируют, но при этом не особенно-то верит. Единственная эффективная тактика, которая может предохранить от волнений или паники в кризисных ситуациях - это забивание повестки гибридным инфотейнментом, который интересно потреблять и даже обсуждать: шоу, шумиха, заговор, что угодно, но только не то, что угрожает лично им, их близким или просто согражданам.
Самоограничений серьезнее заказа доставки еды вместо похода в кафе в России ожидать не приходится. Тем более, что государство, которое в последние годы, кажется, только и занимается тем, что что-нибудь ограничивает и запрещает, в этот раз столь непоследовательно. Если оно не считает нужным закрывать торговые центры, так отчего бы не развлечь себя шоппингом, особенно, если есть на что? Да и продуктами заодно впрок затариться в супемаркете на первом этаже.
Спасение утопающих…
Это как раз тот случай, когда люди полагаются на свой собственный опыт больше, чем на телепропаганду. И тут они действуют быстро и решительно, несмотря ни на какие заверения, сметая с полок магазинов гречку, макароны и другие продукты. Насмотревшись, кстати, телерепортажей из Европы: раз у них там пустые полки, то нам этого точно не миновать. С коронавирусом-то как-нибудь разберутся, а вот про исторические традиции продуктового снабжения помнит каждый, родившийся до середины 80-х.
С самого начала эпидемии российское государство жестко регламентировало всю информацию по заболеваемости в стране и до сих пор удерживает монополию на проведение тестирования на коронавирус, причем тестирование это, по свидетельству многих врачей и ученых, занимает много времени и не является надежным. В результате ни рядовые россияне, ни даже сами власти не могут объективно оценить уровня проблемы, опираясь на одну лишь статистику зафиксированных случаев. По этим цифрам получается, что у нас все вроде бы очень неплохо, особенно на фоне Ирана или Европы. И тогда не понятно, чего волноваться и к чему какие-то меры - не говоря уж о самоограничении.
Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev
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