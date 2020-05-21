Комментарий: Российские врачи - спасители людей или заложники власти?

Налицо явное противоречие. С одной стороны, Владимир Путин устраивает губернаторам и правительству РФ выволочку, требуя, чтобы они проследили за доплатами для работников здравоохранения, которые он поручил выплатить на фоне борьбы с COVID-19. С другой стороны, врачей заставляют извиняться за рассказы о нехватке средств защиты и недостатке финансирования, а самых строптивых - и увольняться, причем не только в Чечне. Почему так происходит?

Страх перед властью

По данным издания "Медиазона", не меньше 186 медиков уже погибли от коронавируса. Такая смертность связана, по мнению многих, с тем, что врачи не получают достаточной помощи от государства. Благотворительным организациям приходится собирать деньги и закупать им не только средства защиты, но и расходные материалы, а также необходимое оборудование, которого не хватает.

Однако сильнее страха перед смертью оказывается страх перед властью, перед эшелонированной российской бюрократией, которая не умеет признавать свою некомпетентность. Даже в ситуациях, когда необходимо думать не о своих рейтингах и репутации, а о спасении человеческих жизней. В итоге, на любые жалобы власти отвечают не помощью, а наказанием.

В Чечне спикер парламента Магомед Даудов, который за пределами республики известен своими жесткими методами "перевоспитания", лично приезжает в Гудермесскую районную больницу, где заставляет врачей и медсестер извиняться на камеру. Руководство больницы увольняется. Все это происходит после того, как врачи и медсестры рассказали в социальных медиа, что у них нет средств защиты от вируса, а одна из врачей уже от него умерла. После визита представителей власти, конечно, объявляется, что это был инсульт.

В Карелии врачам просто затыкают рот под угрозой наказания. В Башкирии, где было много скандалов в областных больницах и поликлиниках, которые сами вынуждены были закрываться на карантин, борющимся за свои права медицинским работникам просто предлагают уволиться.

Между тем эпидемия коронавируса отнюдь не прекратилась, и в том же Дагестане, который стал темой отдельного видеосовещания под председательством Владимира Путина, Минобороны занимается постройкой полевого госпиталя. Президент же требует, чтобы до врачей все же дошли "коронавирусные доплаты". Но уважения к врачам это почему-то у представителей власти уже не прибавляет. В обществе между тем распространяются странные слухи о том, что врачи сами предлагают родственникам умерших взятки.

Не мешайте вами гордиться!

Таким образом, власти не готовы адекватно реагировать на критику со стороны работников здравоохранения. Для них врачи объединены в образ "неизвестного медика" по типу советского "неизвестного солдата". Это такой мифологизированный образ героя, которому можно поклоняться, не соприкасаясь с неудобной для бюрократов реальностью.

Именно к этому "неизвестному медику" обращается в реальности со своими песнями Олег Газманов, ему же, по всей видимости, показывают "ободряющие" ролики по центральному телевидению и в соцсетях.

У настоящего российского врача сейчас на эту продукцию банально нет времени. Средний российский медик - это примерно в 70 процентах случаев женщина. Она не только занимается борьбой с коронавирусом, но и замучена, скорее всего, воспитанием сидящих дома в самоизоляции детей, готовкой, уборкой и постоянной нехваткой денег. Ей, как говорят психологи, трудно даже найти в себе силы записаться на бесплатные онлайн-курсы психологической поддержки. Мужчинам, конечно, немногим легче. Врач в России сейчас работает на грани исчерпания ресурсов, в постоянном напряжении, а то и страхе.

Врачам нужна настоящая помощь

Неудивительно, что властям удается легко гасить любое недовольство. Для них любые заявления медиков о том, что в их конкретной больнице что-то пошло не так, - это удар по репутации главы региона и даже лично Путина. И в ход сразу идет "административный каток".

У врачей же, которые всего лишь хотят эффективнее помочь самим себе и заболевшим россиянам, нет других средств защиты, кроме публичности. В итоге, им остается извиняться и надеяться, что эпидемия действительно скоро закончится, и все вернется к "старой нормальности". Нормальности, в которой в России врач - одна из самых низкооплачиваемых и чуть ли не маргинальных профессий. Зато - и это по сравнению с актуальной ситуацией плюс, а не минус - власти ею совершенно не интересуются.

Автор: Иван Преображенский - кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе, обозреватель ряда СМИ. Автор еженедельной колонки на DW. Иван Преображенский в Facebook: Иван Преображенский

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