Комментарий: Путин останется с Мадуро до конца

И снова загадочные самолеты, и снова Персидский залив, и снова большие деньги. Нечто подобное было пять лет назад, когда, по сообщениям ряда сайтов слежения за авиатрафиком, самолет Виктора Януковича незадолго до позорного бегства экс-президента из революционного Киева тоже совершил рейс в Объединенные Арабские Эмираты и вполне мог доставить туда что-то явно очень ценное.

Золото Венесуэлы и новый конфликт с США

Теперь, правда, и расстояния больше, и самолеты российские, и политические ставки куда выше. Если Москва действительно помогает венесуэльскому диктатору Николасу Мадуро вывозить и продавать золотой запас страны, то это очень быстро может привести ее к новому конфликту с Соединенными Штатами. Мадуро - не Янукович (по крайней мере, пока), а Украина, о которой в Вашингтоне вспоминают спорадически, - не Венесуэла.

Константин Эггерт

В наше политкорректное время "доктрину Монро" упоминать не принято. Но (скажу дипломатично) особое внимание Соединенных Штатов к происходящему в Центральной и Южной Америке - непреложный факт. Для вашингтонской элиты происходящее сегодня в Венесуэле - продолжение исторического противостояния с левыми режимами, поддерживаемыми Москвой, которое восходит, как минимум, еще к захвату власти на Кубе коммунистами во главе с Фиделем Кастро в 1959 году.

И нынешний помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, и госсекретарь Майк Помпео - "ястребы" в том, что касается авторитарных режимов типа венесуэльского, иранского и китайского. Представить себе, что они завтра скажут: "Ну, ради Владимира Владимировича, мы, так и быть, оставим Мадуро в покое" просто невозможно. Тем более что со дня на день и Европейский Союз должен признать председателя парламента Хуана Гуайдо в качестве временного президента. И тогда единый западный антимадуровский фронт станет реальностью. Но Путин не отступит.

Силуанов не спасет Венесуэлу

Многомиллиардные инвестиции в нефтяную промышленность нищей страны - важная, хотя и не единственная причина этого. Российский лидер - пламенный сторонник монетаризма и противник использования печатного станка для решения социальных и политических проблем. К чему ведет инфляционная политика Мадуро, он, я уверен, давно разобрался. В глубине души, даже хозяин Кремля должен понимать: никакое ЦРУ не смогло бы "изнасиловать" венесуэльскую экономику так, как Уго Чавес и его наследники.

Деньги, вложенные "Роснефтью" в нефтяные проекты, никогда не окупятся. Если кто-то что-то успел за эти годы "распилить" с венесуэльскими "командантес", то и слава Богу. Если же (а это становится все более вероятным) режим в Венесуэле поменяется, то место "Роснефти" быстро займет какой-нибудь ExxonMobil.

Единственная (невероятная) возможность спасти и экономику Венесуэлы и режим Мадуро одновременно - это назначить Антона Силуанова вице-президентом страны, ответственным за экономику, а Алексея Улюкаева досрочно освободить из тюрьмы и поставить во главе Минфина в Каракасе. Пока этого не случится - а этого не случится - Мадуро продолжит загонять страну в экономический тупик.

Тем не менее Москва от него не отвернется. Ведь, начиная с отправки российских ВKС на помощь Башару Асаду осенью 2015 года, Путин считает себя главным в мире борцом с вашингтонской политикой смены авторитарных режимов. Пережив два Майдана в Украине и "Революцию роз" в Грузии, он решил никогда больше не уступать американским "демократизаторам". Близкая победа в Сирии должна была убедить его, что это - правильная политика. И ему теперь очень важно вновь доказать: "Кремль своих друзей не бросает".

Поддержка Мадуро - вызов Вашингтону

Уверен: секретные телефонные линии между Москвой и Каракасом раскалились добела от советов: "Не сдавайся, Николас! Если надо - дави их танками! Мы тебе для чего Т-72 поставляли? Виктор в Киеве тогда испугался - теперь живет на даче под Москвой. Николас, ты не хочешь полгода смотреть из окна на снег? Если нет, то не стесняйся в средствах".

Собственно, на танки, а точнее, на тех, кто ими будет управлять, и пойдут средства, которые, если верить "Новой газете", российские представителя обменяли на более чеммиллиард долларов наличными в Дубае. Видимо их так и будут раздавать военным и полиции - в конвертах. Потому что банковской системы в стране практически тоже не осталось. Если сообщения о продаже золотого запаса Венесуэлы точны, то это значит лишь одно - положение режима Мадуро действительно отчаянное, и ему очень скоро придется решать, выводить ли на улицы те самые Т-72. Ведь миллиард долларов - это, на самом деле, ничтожно мало для выхода из кризиса такого масштаба.

Путин вступил в прямую конфронтацию с Вашингтоном в Западном полушарии. Последний раз это было в начале семидесятых, когда Леонид Брежнев попытался сделать из Чили вторую Кубу, а из президента-социалиста и доверенного лица КГБ Сальвадора Альенде - нового Фиделя Кастро. США тогда помогла чилийским военным во главе с генералом Аугусто Пиночетом свергнуть Альенде.

Путинский режим, который сам изолирован и находится под санкциями, бросает вызов Вашингтону - не имея и десятой доли ресурсов и мирового влияния СССР. Сирийские триумфаторы не знают пути назад. Для большинства россиян происходящее в Венесуэле - "конфликт в далекой стране между людьми, о которых мы ничего не знаем". Думаю, им осталось недолго пребывать в неведении.

Автор: Константин Эггерт - российский журналист, ведущий программ телеканала "Дождь". Автор еженедельной колонки на DW. Константин Эггерт в Facebook: Konstantin von Eggert

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