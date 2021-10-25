Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Николас Мадуро

Николас Мадуро Морос - президент Венесуэлы с 2013 года. Мадуро сменил на этом посту (сначала как исполняющий обязанности президента) скончавшегося 5 марта 2013 года Уго Чавеса.

На досрочных президентских выборах 14 апреля 2013 года Николас Мадуро одержал победу с перевесом менее чем в 1 процент. На президентских выборах 20 мая 2018 года он получил 68 процентов голосов избирателей при явке 46 процентов. Однако оппозиционные партии бойкотировали выборы. По мнению их представителей, голосование представляло собой "шоу правительства для симуляции легитимности". Ранее многие представители оппозиции либо были отстранены от участия в выборах, либо заключены в тюрьмы. Некоторые из них были вынуждены уехать за рубеж. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. В должность президента Венесуэлы Мадуро вступил 10 января 2019 года.

Spain's Unidas Podemos (Together We Can) candidate for Madrid regional elections, Pablo Iglesias arrives to a meeting in Madrid, Spain, April 23, 2021. REUTERS/Juan Medina

Левопопулистов из "Подемос" в Испании незаконно финансировали из Венесуэлы? 25.10.2021

В Испании начато расследование предполагаемого финансирования Венесуэлой левопопулистской партии "Подемос". Вероятная цель - распространение революционных идей в Испании.
January 30, 2021, Caracas, Distrito Capital, Venezuela: Different graffiti in the main avenues of Caracas, requesting the release of Alex Saab, with the hashtag Freealexsaab. Also posters indicating that he is being held hostage for confronting the blockade of the United States of America against Venezuela. Alex Nain Saab Moran is a Colombian lawyer of Lebanese descent with Venezuelan and Antiguan nationality. He has been detained in Cape Verde since June 12, 2020, pursuant to an extradition order from the United States for allegedly committing criminal offenses. Caracas Venezuela - ZUMAv125 20210130_zip_v125_001 Copyright: xJimmyxVillaltax

Венесуэла прервала переговоры с оппозицией из-за выдачи США соратника Мадуро 17.10.2021

Кабо-Верде выдали США колумбийского бизнесмена Алекса Сааба - доверенное лицо Николаса Мадуро. В знак протеста власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией.
FILE - In this Aug. 5, 2021 file photo, a man counts Bolivar bills that amount to $1, at a bus stop in Caracas, Venezuela. A new currency with six fewer zeros debuts Friday, Oct. 1, 2021, in Venezuela, whose currency has been made nearly worthless by years of the world's worst inflation. (AP Photo/Ariana Cubillos,File)

Венесуэла провела третью деноминацию за последние 13 лет 01.10.2021

Центробанк Венесуэлы ввел в обращение банктоты боливара, лишившиеся шести нулей. В 2020 году показатель инфляции в этой стране составил почти 3000 процентов, годом ранее - почти 9600 процентов.
Eine Frau steckt in einem Wahllokal ihren Stimmzettel in eine Wahlurne. Bei der Parlamentswahl werden 277 Abgeordnete gewählt, wo die Opposition seit 2015 eine Mehrheit hatte. Die meisten Oppositionsparteien sowie Interimspräsident Guaido erwarten Wahlbetrug und haben deshalb zum Boykott aufgerufen.

В Венесуэле оппозиция прекращает трехлетний бойкот выборов 01.09.2021

Альянс оппозиционных партий намерен участвовать в региональных выборах в ноябре. До этого оппозиция Венесуэлы бойкотировала все выборы с 2018 года.
Venezuela's President Nicolas Maduro gestures as he speaks to the media after voting during the parliamentary election, in Caracas, Venezuela December 6, 2020. REUTERS/Fausto Torrealba NO RESALES. NO ARCHIVES

Facebook заблокировал страницу Мадуро 27.03.2021

По данным команды Facebook, блокировка страницы Мадуро связана с распространением им дезинформации о коронавирусе.

Feb. 24, 2021*** European Union Ambassador to Venezuela Isabel Brilhante Pedrosa is presented with a letter of persona non grata from Venezuelan Foreign Minister Jorge Arreaza at his office in Caracas, Venezuela, Wednesday, Feb. 24, 2021. The meeting was called after the EU sanctioned an additional 19 Venezuelans for undermining democracy and the rule of law in Venezuela and the National Assembly declared the EU ambassador persona non grata. (AP Photo/Ariana Cubillos)

Власти Венесуэлы объявили посла ЕС персоной нон грата 25.02.2021

Исабель Брильанте Педроса должна покинуть Венесуэлу в течение 72 часов. Решение о выдворении дипломата принято после введения ЕС санкций против сторонников Мадуро.

Как и почему венесуэльцы бегут в Колумбию 17.02.2021

Население Венесуэлы стремительно нищает. Уровень инфляции в прошлом году - три тысячи процентов. Венесуэльцы бегут в соседнюю Колумбию, несмотря на то, что Колумбия - самая пострадавшая от пандемии страна Латинской Америки после Бразилии.
Bolivarian National Guards charge on anti-government demonstrators in Caracas, Venezuela, Friday, July 28, 2017, two days before the vote to begin the rewriting of Venezuela's constitution. Protesters say the election of a constitutional assembly will allow President Nicolas Maduro to eliminate democratic checks and balances and install an authoritarian single-party system. (AP Photo/Ariana Cubillos)

МУС подозревает власти Венесуэлы в преступлениях против человечности 15.12.2020

Международный уголовный суд в Гааге, входящий в структуру ООН, расследует нарушения прав граждан Венесуэлы в ходе антиправительственных протестов в 2017 году и после них.
Warteschlange bei der Ausgabestelle für Trinkwasser (September 2019, Caracas) Artikelbild Weltzeit 3 | 2020 Copyright: DW / Michael Fox

Жизнь в Венесуэле: Мадуро, нефть и нищета (фотогалерея) 12.12.2020

Жители Венесуэлы - одного из самых богатых нефтью государств мира - страдают от нищеты и разрухи, а у власти по-прежнему Мадуро. Фотографии из Венесуэлы отображают ситуацию в стране.
Venezuela's President Nicolas Maduro gestures as he speaks to the media after voting during the parliamentary election, in Caracas, Venezuela December 6, 2020. REUTERS/Fausto Torrealba NO RESALES. NO ARCHIVES

Глава Венесуэлы Мадуро восстановил контроль над парламентом 07.12.2020

Национальная ассамблея оставалась последним госорганом Венесуэлы под контролем оппозиции. США обвинили власти Венесуэлы в мошенничестве, подчеркнув, что результаты выборов не отражают волю народа.
10.03.2020 Venezuelan opposition leader Juan Guaido addresses supporters during a street meeting within a demonstration heading to the National Assembly, in Las Mercedes, east Caracas on March 10, 2020. (Photo by Federico Parra / AFP)

Гуайдо призвал к бойкоту выборов в парламент Венесуэлы 06.12.2020

Лидер венесуэльской оппозиции выступает за продление мандата Нацассамблеи и хочет провести народный референдум по этому вопросу.

10.03.2020 Venezuelan opposition leader Juan Guaido addresses supporters during a street meeting within a demonstration heading to the National Assembly, in Las Mercedes, east Caracas on March 10, 2020. (Photo by Federico Parra / AFP)

Суд в Британии отменил в пользу Гуайдо решение по делу о золотых резервах Каракаса 06.10.2020

Глава Венесуэлы Мадуро настаивает на возвращении в страну из Великобритании золотого резерва размером почти в 1 млрд долларов .

FILE - In this March 12, 2020 file photo, Venezuelan President Nicolas Maduro gives a press conference at Miraflores presidential palace in Caracas, Venezuela. The Trump administration increased pressure on Venezuelan Maduro, Thursday, June 18, targeting a lifeline he's used for selling crude oil run by a close associate of the socialist leader who was recently jailed in Cape Verde. (AP Photo/Matias Delacroix, File)

Глава Венесуэлы Мадуро помиловал десятки оппозиционных депутатов 01.09.2020

Министр связи Венесуэлы Родригес объяснил интересами национального примирения решение Каракаса помиловать десятки оппозиционеров перед выборами в парламент. Оппозиция ранее отказалась от участия в выборах.
Bildnummer: 51287942 Datum: 16.06.2006 Copyright: imago/Xinhua EU-Parlamentspräsident Josep Borrell Fontelles (ESP) während eines EU-Gipfeltreffens in Brüssel - PUBLICATIONxNOTxINxCHN, Personen; 2006, Brüssel, Gipfel, Gipfeltreffen, Treffen, Europäische Union, Politiker, Sterne, Stern, Europastern, Europasterne, Jose, Joseph, Josef, Borel, Borell, Borrel, Fonteles; , quer, Kbdig, Einzelbild, close, Europapolitik, Politik, Belgien, Aktion, People

ЕС не признает легитимность Лукашенко, но продолжит диалог с ним 23.08.2020

В Брюсселе не считают Александра Лукашенко законно избранным, но он контролирует правительство, как и глава Венесуэлы Николас Мадуро, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

A man wearing a face shield and a protective face mask walks past a mural with a message that reads in Spanish: I believe in Venezuela in Caracas, Venezuela, Saturday, July 18, 2020, amid the new coronavirus pandemic. (AP Photo/Matias Delacroix) |

Оппозиция Венесуэлы отказалась от участия в выборах 02.08.2020

Более 25 партий Венесуэлы, включая партию Хуана Гуайдо, отказались от участия в декабрьских парламентских выборах. Оппозиция называет эти выборы обманом.

Chief of the European Union (EU) Delegation in Caracas, Isabel Brilhante Pedrosa (L), addresses the media next to Romania s Ambassador to Venezuela Emil Ghitulescu, in Caracas, Venezuela, 02 May 2018. The EU delegation in Venezuela organized over 30 cultural activities to commemorate the Month of Europe . Venezuela commemorates Month of Europe with over 30 cultural activities !ACHTUNG: NUR REDAKTIONELLE NUTZUNG! PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMiguelxGutierrezx VZL02 20180502-636608883885877895

Венесуэла отменила решение о высылке посла Евросоюза 02.07.2020

Исабель Педроса более не является нежелательной персоной, сообщил МИД в Каракасе. Педроса была объявлена персоной нон грата после введения Евросоюзом новых санкций против сторонников президента Мадуро.
Показать еще