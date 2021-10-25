Николас Мадуро Морос - президент Венесуэлы с 2013 года. Мадуро сменил на этом посту (сначала как исполняющий обязанности президента) скончавшегося 5 марта 2013 года Уго Чавеса.

На досрочных президентских выборах 14 апреля 2013 года Николас Мадуро одержал победу с перевесом менее чем в 1 процент. На президентских выборах 20 мая 2018 года он получил 68 процентов голосов избирателей при явке 46 процентов. Однако оппозиционные партии бойкотировали выборы. По мнению их представителей, голосование представляло собой "шоу правительства для симуляции легитимности". Ранее многие представители оппозиции либо были отстранены от участия в выборах, либо заключены в тюрьмы. Некоторые из них были вынуждены уехать за рубеж. Парламент Венесуэлы обвинил политика в узурпации власти и нарушениях. В должность президента Венесуэлы Мадуро вступил 10 января 2019 года.