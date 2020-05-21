Комментарий: Путин занялся патриотическим воспитанием молодежи

21 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". Документ был опубликован на сайте Думы, и все желающие могут убедиться, что посвящен он не улучшению образования, а внедрению в школы и вузы патриотического воспитания молодежи. После неизбежного принятия законопроекта оно станет частью образовательных программ школ и вузов уже с 1 сентября 2021 года.

Чему научат в российской школе

Внесенный Путиным законопроект предлагает трактовать воспитание как "формирование чувства патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию". Бросается в глаза, что эта формулировка патриотизма совпадает с текстом поправки, которую предложил внести в Конституцию России сам Путиным.

Федор Крашенинников

Таким образом, весьма субъективное понимание патриотизма Владимиром Путиным методично вписывается с его подачи в законодательство России на всех уровнях - от конституции до закона об образовании. Получается, что любое другое понимание патриотизма или расхождение с властью в трактовках того, кто такие герои Отечества и как именно надо чтить их подвиги, автоматически становится если не противозаконным, то уж точно маргинальным и подозрительным.

Между тем за последние годы многие друзья и соратники Путина получили звания Героя России - и выходит, что теперь почтение к Сергею Шойгу, Рамзану Кадырову, Николаю Патрушеву и их подвигам становится частью того самого патриотизма, который и будут воспитывать у молодых россиян.

"Пусть всегда буду я"

Несмотря на то, что остающаяся неизменной (даже после вносимых поправок) 13 статья Конституция России прямо запрещает установление какой-либо идеологии в качестве государственной или обязательной, именно это и происходит на наших глазах. 10 мая в интервью российскому телевидению Путин снова заявил, что патриотизм - это и есть национальная идея России, добавив, что "тут ничего другого не может быть". Оговорка не оставляет сомнений: Путин не просто предлагает свою версию национальной идеи, но и прямо отрицает саму возможность любых других взглядов на этот вопрос, а тем самым - и провозглашаемый все той же конституцией плюрализм идеологий.

Фактически же идеологией давно стала консервация нынешнего режима любой ценной и на максимальный срок. Именно для реализации этой задачи не только Владимиру Путину законодательно обеспечивается возможность оставаться у власти, но и его идеи фиксируются в конституции и законах. Нельзя не отметить, что содержательное убожество и внутренняя противоречивость путинского понимания патриотизма компенсируется решимостью карать всех, кто ставит его под сомнение, и готовностью насаждать его любой ценой, ничем не гнушаясь.

Отсюда произрастает и многолетняя борьба с "фальсификацией истории", и идущая последние недели совсем уж вздорная кампания, пытающаяся увязать нескольких хулиганов, пославших портреты нацистских преступников на сайт проекта "Бессмертный полк", с российской оппозицией, и тем самым обвиняющая критиков Путина чуть ли не в реабилитации нацизма.

С помощью подобных трюков обывателя снова и снова подводят к мысли, что любое несогласие с властью есть, прежде всего, покушение на те ценности, в верности которым она неустанно клянется. А так как важнейшая из них - память о войне, то любой несогласный с властью должен восприниматься не только как потенциальный иностранный шпион и предатель Родины, но еще и как поклонник нацистов.

Проблемы с молодежью

Скармливать всю эту мешанину из властолюбия, коррупции, ностальгии по советской молодости и становящегося совсем уж гротескным культа Победы современной российской молодежи все труднее. Молодые люди в России, как и вот всем мире, воспитываются в основном интернетом и потому или вовсе аполитичны, или критичны к тому, что все еще воспринимается старшими поколениями как аксиомы. Вторая мировая война все дальше, и чтобы новые поколения не просто что-то знали о ней, но и воспринимали через призму военных лозунгов современную жизнь, требуются все больше усилий.

Между тем авторитетных в молодежной среде спикеров власть так и не смогла ни найти, ни воспитать. Каких-то особых "пряников" для молодых у Путина тоже нет - социальные лифты давно не работают, а успешные карьеры детей нынешней номенклатуры стали мемами. Запугать всех "кнутом" тоже не получается.

В итоге лояльность несменяемой власти решили воспитывать по старинке, силами образовательной системы. Казалось бы, и сам Путин, и его соратники должны помнить, как мало помогла Советскому Союзу в его последние месяцы система идеологического воспитания - с прекрасными учебными планами, подробными программами и многоуровневыми аттестациями. Но они или искренне верят, что им удастся в сжатые сроки создать чтоб-то более эффективное и устойчивое, или же просто неспособны придумать ничего лучше аттестаций по патриотическому воспитанию в школах и вузах.

Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr

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