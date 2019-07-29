Комментарий: Протесты в Москве - кризис имитационной демократии

Попытка российских властей провести выборы в Мосгордуму по привычному сценарию обернулась кризисом, который ставит под вопрос всю политическую систему в России, считает Фёдор Крашенинников.
Политическую систему в России часто называют имитационной демократией. В практическом смысле имитационная демократия - это система изощренного обмана граждан и внешних наблюдателей. Суть ее состоит в превращении выборов из ключевого института представительной демократии в спектакль, все участники которого заранее знают и свою роль, и будущего победителя.
Российская оппозиция и имитация демократии
Изображать демократию удобнее с помощью системной оппозиции, и в путинской России она тщательно соблюдает утвержденные Кремлем правила. По сути, легальная оппозиция из оппонента власти превратилась в ее младшего партнера, чья задача - проигрывать и смиряться с этим, признавая результаты сфальсифицированных выборов. Поэтому кандидаты и партии системной оппозиции не только не мешают выдвиженцам действующей власти побеждать, но и помогают им в этом, оттеняя их достоинства своими недостатками, оставаясь малозаметными, безынициативными, ругаясь с другими оппозиционерами и уклоняясь от критики власти и лично Владимира Путина.
Лидеры системной оппозиции де-факто приняли на себя обязательства никогда не идти на обострение ситуации и вообще создавать власти поменьше проблем в обмен на определенные привилегии для себя лично. Эта ситуация устраивала и власть, и их самих, сделав лидеров системной оппозиции вернейшими союзниками государства в деле недопущения к участию в российской политике новых игроков.
В результате в 2011-2012 годах рядовые избиратели были возмущены фальсификациями итогов выборов гораздо сильнее, чем непосредственно пострадавшие от них КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия", что и сделало тогдашние протесты безрезультатными. Не менее скандальной была ситуация, произошедшая осенью 2018 года. Тогда после фактически выигранных кандидатом от КПРФ Евгением Ищенко губернаторских выборов в Приморье коммунисты не стали его поддерживать на новых выборах, создав все условия для победы кремлевского выдвиженца Олега Кожемяко.
Новые люди в оппозиции
В том, что отказ в регистрации независимым кандидатам на выборах в Московскую городскую думу вылился в политический кризис общероссийского масштаба, роль сыграла не только косная и неповоротливая российская власть, но и новая, внесистемная оппозиция, возникшая уже после спада протестной волны 2011-2012 годов и окончательно оформившаяся в последние годы.
Главное отличие её фактического лидера Алексея Навального и всех тех, кто так или иначе связан с ним и его соратниками, от оппозиционных политиков и партий прошлого - это последовательный отказ играть по сложившимся за 20 путинских лет правилам. Новые оппозиционеры не изображают борьбу, а борются. И в выборах они участвуют, чтобы победить, а не ради того, чтобы еще раз напомнить власти о своем существовании или что-то от нее получить в обмен на отказ от активности.
Кроме того, новая оппозиция вовсе не собирается упиваться своей исключительностью и маргинальностью, демонстративно презирая большинство населения России. Наоборот, новые лидеры антипутинской оппозиции всеми способами пытаются достучаться до массового избирателя и, судя по испугу власти, получается это у них все лучше. Выборы в Мосгордуму показали, что власть в России совершенно не готова к тому, что с ней хотят и могут успешно бороться. Она оказалась не готовой к тому, что ее новые оппоненты не собираются ни о чем договариваться за кулисами и вообще не собираются становиться частью нынешней системы. Более того, они сознательно хотят ее краха.
Но, главное, власть оказалась совершенно не готовой к тому, что ее новые оппоненты окажутся такими решительными и смелыми. Привычно сделав ставку на запугивание и насилие, она рассчитывала на быструю капитуляцию своих критиков, но, как уже можно констатировать, фатально просчиталась.
Сценарий для президентских выборов?
Кремль боится не столько регистрации конкретных кандидатов в московские депутаты или даже их победы на выборах, сколько превращения самого института выборов из ритуала в настоящую борьбу с непредсказуемым победителем. Путину и его окружению важна не столько Мосгордума, от которой на самом деле мало что зависит даже в Москве, сколько сохранение нынешних правил игры для всей России: доступ во власть можно получить, только договорившись с существующим начальством и никак иначе.
Именно фундаментальное значение этого принципа для всей политической системы России не позволяет властям пойти даже на небольшие тактические уступки, которые разрядили бы ситуацию в Москве. За тем, чем кончится нынешний кризис с московскими выборами, следит вся страна, но, что еще важнее, - вся элита. И в Кремле прекрасно понимают, что даже тактическое отступление в Москве под давлением уличных протестов и голодовок вызовет у представителей этой элиты закономерный вопрос: а что, так можно было?
Сейчас, когда в Кремле изобретается схема сохранения нынешнего порядка вещей в условиях грядущей трансформации системы власти, диктуемой конституцией, такая постановка вопроса может разрушить всю существующую систему. Получается, что с помощью уличных протестов и голодовок и президентские выборы можно будет превратить из управляемой легализации закулисно принятых решений в борьбу с непредсказуемым финалом?
Автор: Федор Крашенинников - российский политолог и публицист, автор книг "После России" и "Облачная демократия", которую он написал вместе с Леонидом Волковым. Telegram: @fyodork, Twitter: @fyodorrrrr
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