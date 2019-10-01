Комментарий: Протесты в Киеве из-за Донбасса - испытание для Зеленского

6 октября на Майдане в Киеве впервые за последние несколько лет прошла масштабная акция протеста. Акцию "Нет - капитуляции" спровоцировали неуклюжие объяснения Владимира Зеленского в связи с его действиями по урегулированию конфликта в Донбассе и визированием украинской стороной "формулы Штайнмайера".

Протест 10 тысяч украинцев на Майдане в Киеве и сотен тысяч еще в 30 городах Украины продемонстрировал: люди не будут мириться с тем, что будущее их страны решают без учета их мнения. Однако администрация президента, судя по ироничным записям в соцсетях ее главы - Андрея Богдана, продолжает сильно недооценивать протестные акции, состоявшиеся в прошлое воскресенье.

Ошибка команды Зеленского

За шесть дней, минувших со дня визирования в Минске Леонидом Кучмой "формулы Штайнмайера", администрация президента Украины неоднократно пыталась объяснить суть подписанного экс-президентом документа. Главное из озвученного - согласие на "формулу Штайнмайера" необходимо для проведения очередной встречи в "нормандском формате". Мол, без этого Россия никак не шла на контакт. А то, что к этой "формуле" было и остается много вопросов внутри самой Украины, администрацию президента, похоже, не очень-то и смутило.

Сергей Руденко

Сам президент Зеленский дважды за последнюю неделю заверял общественность: ни о какой капитуляции со стороны Украины не может быть и речи. Никто не собирается проводить местные выборы в ОРДЛО (отдельные районы Луганской и Донецкой областей. - Ред.) под дулом автоматов. Правда, глава государства оказался не очень убедительным, поскольку люди вышли на улицу - вначале они протестовали у здания администрации президента, а затем - на Майдане. Сам Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Богдан публично намекнули: за протестными акциями стоят представители бывшей власти, которые за деньги организовывают очередной Майдан. Мол, посадим Порошенко, проблема сама исчезнет.

Нет, не исчезнет! Даже если пятый президент Украины и угодит за решетку. Ведь, игнорируя мнение людей, которые вышли на улицу, команда Зеленского совершает чудовищную ошибку. В 2004 и 2013 годах подобным образом вела себя и команда Януковича. Она пыталась убедить всех и вся, что Майдан в Киеве - дело рук иностранных спецслужб. Да, Янукович и Зеленский - люди разных поколений. Но объединяет их одно: они искренне уверены - все, что происходит на Майдане, инспирировано Соединенными Штатами, экс-президентом Порошенко, Западом или еще кем-то. И непоколебимая вера в это дважды приводила Януковича к Майдану. На эти же грабли теперь наступает и Владимир Зеленский.

Протесты против "формулы Штайнамайера" - испытание для Зеленского

За четыре месяца после инаугурации команда Владимира Зеленского сделала максимум для того, чтобы изолировать себя от внешнего мира. Победа на президентских и парламентских выборах, создание монобольшинства в Раде, контроль над всеми центральными органами власти привели к головокружению от успехов главу государства и его окружение. Андрей Богдан начал публично хамить журналистам и рассказывать, что они не нужны президентской команде для коммуникации с обществом. Пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель без зазрения совести начала пинать журналистов, желающих задать вопрос президенту. В Раде, где у партии "Слуга народа" - большинство, голос других партий практически не слышен. А сам же президент, погрузившись в "теплую ванну", созданную ему Мендель и Богданом, постепенно начал терять чувство реальности.

Получив огромную поддержку от украинцев, команда Зеленского абсолютно забыла, что доверие людей требует огромной ответственности. И перед журналистами, и перед оппонентами, и в конце концов перед всем обществом. Тем более - в вопросе будущего Донбасса. Просто так "закрыться в домике" Зеленскому не удастся. Хотя бы потому, что в стране продолжается война. Потому что никто из "бывших", несмотря на обещания, так и не сел в тюрьму. Потому что коррупция была и остается одной из самых серьезных проблем для Украины. Потому что общество, потерявшее в войне на востоке страны более 12 тысяч человек, требует, чтобы власть объясняла ему свои действия.

Хочет этого Зеленский или нет, но ему все же придется отвечать на неудобные вопросы. Если не перед журналистами и оппозицией, то перед улицей. В отличие от его предшественников, нынешнему президенту не на кого больше пенять - вся власть в стране в его руках. Да, сейчас он не в состоянии четко объяснить свои действия. Да, ему трудно поверить, что он, любимый миллионами актер, превращается в человека, против которого собираются многотысячные акции протеста, скандирующие "Зелю - прочь!". Но реальность такова. И чем раньше ее примет Зеленский, тем лучше будет для него.

Возможен ли в Украине новый Майдан

События минувшего воскресенья продемонстрировали, что новый, третий Майдан в Украине вполне возможен. Сотни тысяч активных людей, среди которых и те, кто прошел войну, знают цену свободе и по-прежнему готовы бороться за украинскую независимость. Очередной Майдан, конечно же, не будет похож на два предыдущих. Никто уже не будет месяцами увещевать власть, носить гвоздики "беркутовцам" и петь песни в центре Киева. В этот раз все может произойти быстро, внезапно и дерзко, учитывая опыт участия многих украинцев в боевых действиях. Представители власти даже не успеют сжечь бумаги в администрации президента и собрать вещи в своих резиденциях.

Да, уличная демократия, возможно, не самая лучшая из существующих. Да, действия на Майдане могут привести к очередному витку противостояния внутри страны. Да, ситуацией могут воспользоваться отдельные политические силы и их лидеры. Да, внешний мир, наверняка, будет с опаской смотреть на Украину. Но Майдан для многих украинцев был и остается тем местом, куда они выходят защитить себя и свою страну. Не понимает этого только глупец. И только глупец будет и дальше игнорировать диалог с теми, кто требует элементарных объяснений. Украинцы, дважды прошедшие Майдан, точно не будут этого терпеть. Даже если тот, против кого они протестуют, будет апеллировать к всенародной любви и 73 процентам проголосовавших за него.

Автор: Сергей Руденко - украинский журналист и политический обозреватель. Издал несколько книг об украинских политиках. Автор еженедельной колонки на DW. Сергей Руденко в Facebook: Сергій Руденко.

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