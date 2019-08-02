Комментарий: Правительство Индии умышленно играет с огнем

Индийская народная партия под руководством премьер-министра Нарендра Моди выполнила свои старые предвыборные обещания. Прописанный в конституции страны особый статус спорного региона Джамму и Кашмир был упразднен. Одновременно в парламент Индии поступил новый законопроект, согласно которому штат, состоящий из регионов Джамму, Кашмир и Ладакх должен быть разделен на две части. Одна из них - Джамму и Кашмир, вторая - Ладакх. Управлять обеими частями напрямую будет правительство в Нью-Дели.
Родион Эббигхаузен
Опасное решение о статусе Кашмира
Правительство в Дели знает, насколько опасно это решение. Противостояние всех участников конфликта в регионе, измученном терроризмом, насилием со стороны полиции и нарушением прав человека, которое длится десятилетиями, может вспыхнуть вновь. Дели именно этого и ожидает: правительство не только предусмотрительно призвало паломников-индусов покинуть регион, но и направило туда десятки тысяч солдат.
Это решение разозлит прежде всего мусульман Кашмира и их политического представителя. Несмотря на то, что с ним было непросто, до настоящего момента все же удавалось находить точки соприкосновения для диалога между Дели и Кашмиром. Но теперь этому, очевидно, пришел конец.
Статус Кашмира поляризует общество
На общегосударственном уровне чересчур эмоциональный вопрос о статусе Кашмира очень подходит для того, чтобы поляризовать общество. Непосредственно после оглашения решения оппозиционные силы Индии гневно осудили его, назвав катастрофическим шагом.
Индийская народная партия примет это к сведению. В ближайшее время многим придется ответить на вопрос: ты за Индию или за кашмирский сепаратизм? Поля для маневра в этом вопросе больше нет.
Угроза насилия, окончательное отчуждение жителей Кашмира и растущая поляризация общества - слишком высокая цена. Почему же Индийская народная партия готова ее заплатить?
Во-первых, потому что она верит в то, что возможную вспышку насилия можно взять под контроль при массивном использовании спецслужб. Во-вторых, потому что убеждена - поддерживая индусов и индуизм, можно достичь стабильности. Но это будет стабильность, основанная на запугивании. И в-третьих, потому что поляризация на руку индусам-популистам.
Автор: Родион Эббигхаузен, обозреватель DW
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Автор: Николас Мартин, Александра Елкина