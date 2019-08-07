Комментарий: Почему Путин не хочет быть "хорошим правителем"

Я получил классическое, отвечающее всем идеалам гуманизма гуманитарное образование, включая пять лет древнегреческого и "Государство" Платона. Мыслитель рисует образ идеального правителя - мудрый философ на королевском троне, властелин, принимающий правильные решения исключительно по канонам "добра" и "истины". "В каком, однако, случае, - спросил однажды строгий учитель греческого, - такой идеал терпит крах"? Моя сообразительная одноклассница дала правильный ответ: "В том случае, если правитель сам не хочет быть таким".

Когда мы говорим о политике, то обычно исходим из того, что правители, как то предполагал Платон, всегда заинтересованы в преодолении конфликтов путем принятия правильных решений. А поскольку мы в Европе сформировались под влиянием западной философии, то думаем, что и такие властители, как российский президент Владимир Путин, хотят соответствовать идеалу Платона и ставят перед собой рациональные цели, достижимые путем разумных и гуманных решений. Но хочет ли Владимир Путин всего самого лучшего для россиян, добра для России и с ней для всего мира?

Александер Гёрлах

События на московских улицах в последние недели показали, что на самом деле у президента на уме. И это оказались совсем не те цели, которые преследуют люди, добивающиеся сейчас того, чтобы быть услышанными властями.

Христианский идеал правителя

Поскольку Платон в "Государстве" говорит об идеальном правителе, пока можно не утруждать себя рассуждениями о демократии (как это делают протестующие), а оценить Владимира Путина в роли царя или короля. В Средневековье правителю, чтобы считаться легитимным, полагалось соответствовать определенным критериям - христианским заповедям. Раз уж Путин так заботится о ренессансе христианства в России, то и ему не следовало бы этими идеалами пренебрегать. Ведь даже царь должен прислушиваться к мнению своих подданных и его учитывать: "Vox populi - vox Dei", "глас народа - глас Божий".

Но президент России совсем не такой. И остальному миру стоит задаться вопросом: каким, собственно, может быть результат диалога с Россией? Лично я верю в примат слова: без диалога и предметных дискуссий невозможно существование ни одного коллектива или сообщества. Устоявшийся международный правопорядок позволяет таким образом сочетать интересы его различных участников, проводящих, как предполагается, рациональную политику и соблюдающих принятые правила игры.

В России же укрепляется авторитарный режим, а гражданское общество окончательно лишают права голоса. Сохраняется нарушение международного права в Крыму. А мировому сообществу нечем ответить, поскольку аннексия Крыма кардинально противоречит тому, что, по идее, считалось данностью после Платона - что политика ХIХ века давно себя изжила, что ни одно европейское государство не захочет отхватить часть территории другого. Даже с учетом того, что во многом Путин действует из внутриполитических интересов - чтобы показать соотечественникам, насколько велики его успехи.

Живущих по Платону становится меньше

Путин, увы, не уникальный феномен, что лишь усугубляет проблему. Недавно на реплику одной из своих сторонниц, предложившей расстреливать мигрантов, Дональд Трамп ответил улыбкой.

До чего дошли США, если их президент не осуждает призыв к массовому убийству, находясь на сцене на официальном мероприятии и, более того, по сути, поддерживает его? В Великобритании ряд эгоистов задались целью вернуть страну под иго небольшой элиты и - для этого - вывести ее из Европейского Союза.

Число политических деятелей, стремящихся соответствовать платоновскому идеалу, становится все меньше. Но мир со множеством царей и королей - больших и маленьких - уж точно не будет лучше того, который мы имеем сегодня - демократического и соблюдающего определенные правила. Напротив! Но дискуссия, дебаты имеют смысл лишь тогда, когда все действующие лица находятся на одном и том же игровом поле. Россия же в настоящее время играет на другом и по другим правилам. Поэтому и диалог с Кремлем не дает, увы, никаких результатов. Для тех, кто верит в политику, основанную на соблюдении правил, сейчас не самое лучшее время. Нам явно не хватает мудрых философов на тронах или других высоких постах!

Автор: Александер Гёрлах, лингвист, теолог, старший научный сотрудник Совета Карнеги по этике в области международных отношений и старший научный сотрудник Кембриджского университета.

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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