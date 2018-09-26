Комментарий: Почему молодежь протестует против пенсионной реформы

Предстоящее повышение пенсионного возраста в РФ вызвало массовые протесты. Три года, "подаренных" женщинам, успокоили депутатов, но не 24-летнюю журналистку Марию Кольцову.
"Тебе что, больше всех надо?". Фраза, которую любили повторять старшие товарищи выходящим на митинги "школьникам Навального", стала теперь какой-то неудобной и неприличной. Раньше школьники выходили на улицу за абстрактные и не всем понятные вещи - какой-то там Telegram, какую-то свободу слова и даже какие-то там выборы, в которые все равно никто не верил.
За право жить достойно
Теперь, когда школьники вышли за земные, очень конкретные и понятные пенсии, стало ясно, что не такие уж школьники и дураки. Тем более, если они выходят не за свои чатики в "Телеграме", а за право жить достойно, даже если тебе за 50. И это не столько про деньги, а про уважение к людям, которого у российского правительства совсем не осталось.
Хочется, чтобы не нужно было уезжать в другую страну для того, чтобы почувствовать себя человеком. Особенно, если уезжать туда не хочется или нет возможности, а чувствовать себя человеком в России все сложнее. Поэтому протестует молодежь не только потому, что их бабушкам еще три года не будут платить по 10 тысяч рублей на гречку, а потому что невозможно жить в болоте из тотальной безнадежности.
Не то чтобы кто-то не знал, что правительству наплевать на людей, но в России никогда не перестанешь удивляться. Казалось бы, куда уже хуже. Но если в больших городах, Москве и Петербурге, еще есть какая-то иллюзия жизни и будущего, то за пределами МКАДов и КАДов, погружаешься в бесконечный театр абсурда, в котором даже антракта нет.
Женщины предпенсионного возраста (дамы, тетушки, леди - для них и слова-то подходящего нет в русском языке, как будто их самих нет), без преувеличения плакали по несколько дней после новости о реформе: "Путин-то на пенсию вышел, а нас за что, за что?" А еще говорят, что "он обещал" и что, "хорошо, что я голосовала за Собчак". То, что Собчак поддержала пенсионную реформу, они, кажется, пока не знают.
За границу свалят не все
Можно, конечно, закрыть глаза на тетушек, родителей в провинции, бабушек и дедушек, которые уже получают пенсии в три копейки, покупая продукты по скидке в "Пятерочке", ходить по собянинской плитке, фотографировать для поста в "Инстаграм" розовые сакуры и праздничные салюты. Но при всем желании жить с закрытыми глазами даже в "похорошевшей Москве" ставится все сложнее. Нужно очень постараться, чтобы не заметить, что красивая картинка великой страны расплывается на глазах.
Раньше любители раздавать бесплатные советы заявляли: "Не нравится, валите!". Но все не свалят. И уж точно не свалят первые жертвы пенсионной реформы - те самые заплаканные тетушки 55 лет. Даже если вся молодежь, вооружившись учебниками английского языка, дружными рядами отправится к границам, за их спинами останутся бесчисленные маленькие города с толпами безработных, очередями в "пятерочках", с закрывшимися еще в 1990-х шахтами и заводами. Города одиноких стариков, безработных 50-летних и 30-40-летних, бесконечно ездящих на заработки в Москву медсестрами или на север охранниками, тех, кому слишком поздно уезжать, и кто по разным причинам не смог это сделать.
Молодежь идет не к границе, а под дубинки Росгвардии
Эта тоскливая картина хороша только в ностальгических пабликах "Вконтакте", как художественный образ или воспоминание о юности. А когда тебя сначала погружают в экономический застой, потом рассказывают по телевизору, как здорово уничтожать продукты, заставляют бояться репостов, а под конец доходит до пенсионеров, то все, что ты можешь, это снова идти на митинг и снова заявлять о том, что каждый, независимо от возраста, имеет право жить достойно.
Поэтому молодежь отправляется не к спасительной границе, а под дубинки Росгвардии, в автозаки и СИЗО. И отправится туда еще раз, потому что речь идет уже не о единичных законах и ограничениях, а о праве жить в стране, где бы ко всем, независимо от возраста, относились как к людям, заслуживающим уважения, а не как к строчкам в бюджете, которые при необходимости можно легко сократить.
Автор: российская журналистка Мария Кольцова
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