Комментарий: После голосования в РФ оппозиции нужно решить, что делать

Голосование по поправкам в Конституцию РФ раскололо противников Владимира Путина. Одни, хоть и критиковали придуманную властями странную процедуру, призывали всех участвовать в ней и выражать свое недовольство. Другие же говорили, что участие в голосовании бессмысленно, поскольку оно задумывалось и проводилось таким образом, чтобы организаторы не только не могли проиграть, но и практически вручную управляли итоговыми цифрами.

Запланированное поражение оппозиции

В итоге все оппоненты действующей власти проиграли по максимуму. Впрочем, иначе, похоже, и быть не могло. За несколько месяцев власти удалось построить и отладить глубоко эшелонированную систему манипуляций и фальсификаций невиданных масштабов, по сравнению с которыми прежние "карусели" и вбросы - это местечковая самодеятельность.

Александр Плющев

Круглосуточная и повсеместная агитация, массовое принуждение к голосованию бюджетников и не только, досрочное и надомное голосование, отсутствие привычного наблюдения, лотереи и другие способы материального стимулирования, публикация опросов и даже результатов голосования до его завершения, а также возможность прямых приписок, обеспечивали приемлемый для власти результат в любом случае, что бы там ни предпринимали ее противники.

Даже самые отчаянные сторонники стратегии "Нет", предусматривающей солидарное голосование против поправок, вроде политика Максима Каца, сегодня признают, что выиграть голосование было невозможно. Улучшить показатели в отдельных местах, особенно на образцово-показательных участках, например, в Москве - да, но переиграть систему или хотя бы существенно увеличить общую цифру тех, кто против - нет. Участники протестного голосования, с одной стороны, поставили эксперимент на себе и получили важный опыт, с другой - невольно поучаствовали в эксперименте власти, отрабатывавшей новые для нее технологии.

К расколу оппозиции не привыкать, наоборот, удивительно было бы, выступи она на этот раз единым фронтом. Оппозиционно настроенные избиратели, судя по их непрекращающимся спорам в соцсетях, были разочарованы отсутствием единой внятной кампании и солидарных действий. С другой стороны, в варианте, в котором от антипутинской публики заранее мало что зависело, она могла себе это позволить, в чем, кстати, есть и позитивный момент: и сторонники стратегии "Нет", и игнорировавшие голосование, сохранили морально-нравственное равновесие. Одни сделали все, что могли и хотя бы попытались, другие - не участвовали в откровенном фарсе и не легитимизировали его хотя бы своим присутствием.

Что (теперь) делать?

Неизбежно перед противниками Владимира Путина встает вопрос, как действовать дальше, тем более, можно смело утверждать, что, даже если ориентироваться на полностью контролируемые результаты голосования, ответ важен для десятков миллионов людей. Тем более, что все те технологии и инструменты, которые принесли формальный успех нынешней власти в ходе голосования по поправкам в конституцию, очевидно, в том или ином виде будут применены и на привычных выборах. Роскошь многовариантности стратегий поведения будет уже непозволительной.

Ответ может быть выработан в ходе дискуссии, которая опосредованно началась сразу после подведения итогов голосования. Сторонники стратегии "Нет" объявили призыв на массовые акции, правда, их еще предстоит каким-то образом согласовать с властями. Их главный оппонент - Алексей Навальный - считает, что в постоянно усложняющихся условиях важно выработать прямой и понятный призыв к действию. Системная оппозиция, такая как "Яблоко" или коммунисты, пока остаются на конституционной волне, готовя альтернативные проекты поправок или даже всего основного закона.

Помимо массовых протестных акций, информационных и агитационных кампаний, речь наверняка зайдет и о модернизации тактики "умного голосования", сработавшей в ряде регионов, включая Москву. В поддержке этого формата, измененного к новым условиям, даже больше его главного евангелиста Навального, заинтересованы представители системной оппозиции и непарламентских партий. Поскольку, как показывает опыт, в условиях недопуска других кандидатов, это является для них вполне работающим избирательным лифтом.

Неожиданные альянсы

Голосование преподнесло и еще один урок, который говорит о том, что победа, пусть и локальная, возможна даже в казалось бы совершенно нереальных условиях. Протестный результат в единственном российском регионе - Ненецком автономном округе, вероятно, обусловлен не только позицией местных жителей по слиянию региона с Архангельской областью. Трудно представить, что подобное обошлось без саботажа со стороны региональных властей, как минимум, отказавшихся от применения административного ресурса, а то и прямо способствовавших позиции "Нет".

Более того, может оказаться, что без таких не самых приятных для сторон союзов, победа невозможна в принципе. И в этом свете местами не исключены весьма причудливые и столь же хрупкие альянсы оппозиционеров и части элит или хотя бы переговоры и поиск компромиссов в этом направлении. До союза условного Алексея Навального с не менее условной Анастасией Раковой при посредничестве воображаемого Ильи Варламова вряд ли дойдет, но сюрпризы подобного рода в ближайшие месяцы и годы вполне возможны.

Автор: Александр Плющев - журналист радиостанции "Эхо Москвы", автор еженедельной колонки на DW. Telegram: @PlushevChannel, Twitter: @plushev

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