 Комментарий: Последнее доказательство в деле Скрипалей ведет в Кремль | Инго Маннтойфель о политике России, ее отношениях с Германией и Европой | DW | 27.09.2018

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Инго Маннтойфель

Комментарий: Последнее доказательство в деле Скрипалей ведет в Кремль

Bellingcat и The Insider опубликовали новые результаты расследования отравления Скрипалей. В них представлены неопровержимые доказательства участия Кремля в атаке в Солсбери, считает Инго Маннтойфель.

Кадр с камеры наблюдения, на которой запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов

Кадр с камеры наблюдения, на которой запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей

Россиянина "Руслана Боширова", подозреваемого Лондоном в причастности к попытке отравления Сергея и Юлии Скрипалей, на самом деле зовут Анатолий Чепига. Это утверждение, опубликованное британско-российской расследовательской группой Bellingcat / The Insider и подкрепленное многочисленными доказательствами, может показаться лишь небольшим фрагментом головоломки под названием "дело Скрипалей". Однако же в действительности это намного больше. Это - неопровержимое доказательство не только в расследовании атаки в Солсбери: оно окончательно выявляет чрезвычайную агрессивность российской внешней политики, которой дирижирует Владимир Путин.

Причастность  российских военных спецслужб очевидна

Вопреки всем предыдущим попыткам сокрытия фактов и уловкам Кремля отныне не может оставаться ни малейших сомнений: отравление российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, так же как и трагическая смерть британки Дон Стерджесс три месяца спустя, стали результатом атаки с использованием нейротоксина, осуществленной российской военной разведкой на территории Великобритании. Более того: зная российскую систему власти, нельзя представить, чтобы подобный акт агрессии произошел без явного согласия президента России.

Инго Маннтойфель

Инго Маннтойфель

После попытки убийства Сергея Скрипаля и его дочери нервно-паралитическим веществом "Новичок" в марте этого года российское руководство попыталось опровергнуть и скрыть авторство преступления. Лондон, в свою очередь, представил множество убедительных доказательств причастности к этому России. Но поначалу Кремлю удалось извлечь пропагандистскую выгоду из того, что правительство Великобритании не могло или не хотело предъявить доказательства прямой связи исполнителей преступления с Россией.        

Все изменилось в начале сентября. С того момента, как были опубликованы фотографии двух подозреваемых в преступлении с вымышленными именами "Руслан Боширов" и "Александр Петров", все уловки Кремля пошли прахом. Интервью с подозреваемыми на российском государственном пропагандистском канале RТ выглядело смехотворным. В мотивах поездки в Солсбери, озвученных мнимыми туристами, можно было без труда разглядеть явную ложь.

Кто такой Анатолий Чепига?

Новые результаты расследования Bellingcat и The Insider стали решающей уликой: они убедительно доказывают, что человека с вымышленным именем Руслан Боширов на самом деле зовут Анатолий Чепига, он оказался офицером, долгое время служившим в российских военных спецслужбах и удостоенным многих наград. После трех операций в Чечне Чепиге в 2014 году даже была вручена самая высокая российская награда - медаль "Золотая звезда героя России", которая обычно присуждается лично президентом Путиным.

Установление истинной личности одного из двух россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери, убедительно доказывает связь с российскими военными спецслужбами и кремлевской верхушкой. Разумеется, Кремль будет отвергать все приведенные доказательства и развернет в СМИ очередную кампанию по дезинформации. Но эти новые свидетельства, наконец, окончательно убедят всех в том, что ответственность за попытку убийства Сергея Скрипаля с помощью нейротоксина "Новичок" лежит на Кремле.

Автор: Инго Маннтойфель, руководитель отдела Восточная Европа и главный редактор русской редакции DW

Этот комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


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"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина

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Немецкий политолог: Разоблачение Боширова приведет к новым санкциям

Если причастность офицера ГРУ Боширова-Чепиги к покушению на Скрипалей подтвердится, то новые санкции Запада в отношении России неизбежны, считает немецкий политолог Штефан Майстер.  

Bellingcat и The Insider назвали настоящее имя Руслана Боширова  

Пять нестыковок в версии Боширова и Петрова о поездке в Солсбери

В первом интервью подозреваемых в Британии по делу Скрипаля Александра Петрова и Руслана Боширова есть несколько странностей. DW попыталась разобраться.  

Почему Петров и Боширов не убедили британского знатока спецслужб

В России вышло интервью с двумя подозреваемыми в отравлении Скрипалей в Солсбери. Ответы Петрова и Боширова для DW проанализировал британский эксперт российских спецслужб.  

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Гражданские лица" в Солсбери: что думают эксперты о заявлении Путина  

Ждать ли Кремлю новых санкции за Солсбери?  

Лондон назвал имена возможных отравителей Скрипалей  

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