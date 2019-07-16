 Комментарий: Новые главы Минобороны ФРГ и Еврокомиссии - успех Меркель | Комментарии обозревателей DW и приглашенных авторов | DW | 17.07.2019

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Мнения

Комментарий: Новые главы Минобороны ФРГ и Еврокомиссии - успех Меркель

Назначение лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр новым министром обороны ФРГ стало для многих в Берлине сюрпризом. На самом деле удивляться тут нечему, считает Розалия Романец.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр на церемонии вступления в должность главы Минобороны в Берлине, 17 июля

Аннегрет Крамп-Карренбауэр на церемонии вступления в должность главы Минобороны в Берлине, 17 июля

На свое 65-летие канцлер Германии получила сразу два подарка. Сначала соратницу Ангелы Меркель (Angela Merkel) - Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von de Leyen) - с небольшим перевесом голосов избрали главой Еврокомиссии. Таким образом, Меркель впервые удалось продвинуть на этот пост женщину. А затем глава федерального правительства неожиданно преуспела еще в одном деле, а именно - подобрала замену на ставшую вакантной должность министра обороны.

Политический триллер в Берлине

В последние дни в Берлине ходили слухи о том, что преемником фон дер Ляйен на посту министра обороны ФРГ непременно станет честолюбивый министр здравоохранения Йенс Шпан (Jens Spahn). В конце 2018 года он уступил в борьбе за кресло председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Розалия Романец

Розалия Романец

Впрочем, есть подозрения, что молодой политик до сих пор не отказался от своих амбиций относительно возможности стать кандидатом на пост канцлера. На должности министра обороны он смог бы себя проявить и, похоже, был вполне уверен в том, что та ему и достанется.

Вечером во вторник, 16 июля биограф Йенса Шпана, даже поторопился поделиться радостной вестью в Twitter, но в итоге просчитался. Совсем скоро из ведомства канцлера ФРГ пришло неожиданное заявление: новой главой Минобороны станет лидер ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Взлеты и падения Крамп-Карренбауэр

В последнее время политик, которая известна в Германии по своему сокращенному до аббревиатуры имени АКК, подвергалась сильному давлению. Она сделала ставку на реформировании ХДС, намереваясь обновить партию после 18 лет правления Меркель. Однако затем Крамп-Карренбауэр допустила ряд ошибок и стала выглядеть все более неуверенно. Ее рейтинг упал, в ее адрес все чаще стала звучать критика, а сомнения в правильности ее действий продолжали усиливаться.

В то же время Крамп-Карренбауэр заставила всех поверить в то, что у нее нет никаких намерений войти в правительство. Все так и думали - вплоть до 16 июля. Однако в какой-то момент АКК, должно быть, поняла, что не может двигаться вперед, одновременно давя на тормоз.

Контекст

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Тот, кто хочет стать кандидатом на пост канцлера, должен себя проявить. Одной партийной должности для этого недостаточно. В традиционной партии, где доминируют мужчины, невозможно укрепить свой авторитет и заслужить уважение только путем диалога: прежде всего, нужно взять на себя ответственность и воспользоваться властью.

Пост главы Минобороны - прогулка по минному полю

Поэтому вполне логично, что, когда Меркель предложила ей возглавить военное ведомство, АКК последовала своему инстинкту власти. Если бы она позволила конкуренту получить преимущество, это было бы истолковано как слабость. Поэтому она согласилась. Так себя ведут сильные политики.

Нынешний день рождения канцлера явно удался. Меркель, ослабленная из-за недавних приступов дрожи во время официальных приемов, в присущем ей стиле четко дала понять, что твердо держит бразды правления в своих руках и лично контролирует борьбу за право стать ее преемником.

Другой вопрос - будет ли это решение успешным и для Крамп-Карренбауэр. Министерство обороны считается самым сложным ведомством в правительстве ФРГ. Из-за своего плохого имиджа и скандалов оно стало настоящим минным полем. Крамп-Карренбауэр должна будет по нему пройти, оставшись невредимой. Однажды она сказала: "Умный пилот облетает грозу". Теперь ей придется лететь прямо сквозь торнадо.

Автор: Розалия Романец, обозреватель DW

Комментарий выражает личное мнение автора. Оно может не совпадать с мнением русской редакции и Deutsche Welle в целом.

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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